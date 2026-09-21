6. SSW: Ultraschall, Herzschlag und Fehlgeburtsrisiko

Die 6. SSW ist für viele die Woche des großen Herzklopfens – und zwar nicht nur beim Embryo. Im Ultraschall kann nun erstmals eine winzige Herzaktivität sichtbar werden. Kann, nicht muss. Genau dieses eine Wort macht den Unterschied zwischen einer hilfreichen Einordnung und unnötiger Panik. Denn ein später Eisprung, wenige Tage Datierungsabweichung oder ein sehr früher Termin reichen aus, damit auf dem Bildschirm noch weniger zu sehen ist als erhofft.
Der Blick zwei Wochen zurück führt zur 4. SSW. Dort erfährst du, wann ein Schwangerschaftstest aussagekräftig wird und welche frühen Zeichen möglich sind.
Die 6. SSW: Entwicklung auf einen Blick
Hier findest du die Entwicklung dieser Woche und die wichtigsten Eckdaten kompakt zusammengefasst.
|Zeitraum
|5+0 bis 5+6
|Größe
|gegen Ende der Woche ungefähr sechs Millimeter; individuelle Abweichungen sind normal
|Entwicklung
|Gehirn und Rückenmark entwickeln sich rasant, die Herzanlage arbeitet, Arm- und Beinknospen entstehen
|Ultraschall
|Fruchthöhle und Dottersack sind häufig sichtbar, der Embryo oft ebenfalls; Herzaktivität kann erkennbar sein
|Bei dir
|Übelkeit, Müdigkeit, Brustspannen, Harndrang oder wechselnde Gefühle – aber auch kaum Beschwerden
Was entwickelt sich in der 6. SSW?
Dein Baby – medizinisch in dieser Phase noch Embryo genannt – sieht noch nicht wie ein Mini-Neugeborenes aus. Es erinnert eher an ein winziges, gebogenes Komma, in dem gerade erstaunlich viele Zukunftspläne Wirklichkeit werden.
Die Körperform wird klarer, der Kopfbereich wächst besonders schnell. Dort entstehen wichtige Abschnitte des Gehirns. Das Neuralrohr, aus dem Gehirn und Rückenmark hervorgehen, schließt sich weiter. Kleine Vertiefungen markieren die spätere Entwicklung der Ohren, und auch die Augenanlagen werden vorbereitet. Seitlich zeigen sich erste Knospen, aus denen in den nächsten Wochen Arme und Beine wachsen.
Die Herzanlage hat sich von einer einfachen Röhre weiterentwickelt und beginnt rhythmisch zu arbeiten. Sie ist noch winzig und anatomisch nicht mit dem fertigen Herzen eines Babys vergleichbar. Gleichzeitig entstehen Blutgefäße, und die frühe Versorgung zwischen Embryo, Dottersack und sich entwickelnder Plazenta wird weiter ausgebaut.
Schon in Arbeit
- Gehirn und Rückenmark
- Herz und erste Blutgefäße
- Augen- und Ohrenanlagen
- Arm- und Beinknospen
Noch im Rohbau
- Organe sind noch nicht ausgereift
- die Plazenta übernimmt noch nicht allein
- die Körperproportionen verändern sich stark
- äußere Geschlechtsmerkmale sind nicht erkennbar
Man könnte sagen: Die Zugangskontrolle ist eingerichtet, die Versorgungsleitungen werden angeschlossen und mehrere Fachabteilungen bauen gleichzeitig. Nur einen verlässlichen Bauzeitenplan zum Abhaken gibt es nicht. Frühentwicklung kennt normale Spannbreiten und lässt sich nicht auf die exakte Grafik einer App reduzieren.
Wie groß ist der Embryo in der 6. SSW?
Gegen Ende der Woche kann der Embryo ungefähr sechs Millimeter messen. Am Wochenanfang ist er deutlich kleiner – und bei einem späteren Eisprung kann die Entwicklung noch einmal einige Tage jünger wirken.
Gemessen wird im frühen Ultraschall die Scheitel-Steiß-Länge, kurz SSL. Weil der Embryo gekrümmt liegt, ist das eine standardisierte Strecke und keine komplette Körperlänge. Bei wenigen Millimetern macht schon ein winziger Unterschied bei der Messmarke viel aus. Ein einzelner Wert gehört deshalb immer in den Zusammenhang des gesamten Befundes.
Als Größenvergleich wird für diese Woche gern eine Linse oder kleine Erbse bemüht. Nimm das als freundliches Kopfkino, nicht als Qualitätskontrolle. Weder Lebensmittel noch Schwangerschaften wachsen nach Tabellenkante.
Ultraschall in der 6. SSW: Was kann man sehen?
Häufig sind Fruchthöhle und Dottersack gut erkennbar, oft auch der Embryo. Eine kleine pulsierende Herzaktivität kann sichtbar sein – besonders gegen Ende der Woche. Bleibt sie bei einem sehr frühen Termin aus, ist das allein noch keine Diagnose.
Die vaginale Untersuchung liefert in dieser frühen Phase meist die klareren Bilder. Ärztlich wird unter anderem beurteilt, ob die Schwangerschaft in der Gebärmutter liegt, welche Strukturen sichtbar sind und ob Größe und Entwicklung zum vermuteten Zeitpunkt passen. Dabei zählt nicht, ob das Bild „fotogen“ aussieht, sondern welche medizinischen Merkmale erkennbar sind.
|Befund
|Mögliche Einordnung in der 6. SSW
|Fruchthöhle und Dottersack sichtbar
|Ein typischer früher Befund; der Embryo kann je nach Tag noch sehr klein sein.
|Embryo sichtbar, Herzaktivität noch nicht
|Kann bei sehr frühem Zeitpunkt eine Verlaufskontrolle nötig machen.
|Herzaktivität sichtbar
|Ein erfreulicher Entwicklungsschritt, aber keine Garantie für den gesamten weiteren Verlauf.
|Befund passt nicht zur Rechnung
|Ein später Eisprung ist eine häufige Erklärung; Beschwerden und Verlauf entscheiden über das weitere Vorgehen.
Leitlinien arbeiten bewusst mit definierten Messgrenzen und Kontrollabständen, bevor eine frühe Schwangerschaft als nicht intakt beurteilt wird. Das schützt vor Fehlentscheidungen bei zu frühem Ultraschall. Wenn der Befund unklar ist und keine akute Gefahr besteht, ist Warten bis zur Kontrolle medizinisch oft sinnvoll – emotional allerdings ziemlich schwer.
In unserem ausführlichen Beitrag zum Ultraschall in der Schwangerschaft erfährst du, welche Untersuchungen regulär vorgesehen sind und warum zusätzliche frühe Termine nicht immer zusätzliche Sicherheit schaffen.
Herzschlag in der 6. SSW: Wann ist er sichtbar?
Die frühe Herzaktivität kann ab dieser Zeit im vaginalen Ultraschall erkennbar werden. Es gibt aber keinen einzigen Kalendertag, an dem sie bei jeder Schwangerschaft sichtbar sein muss.
Der umgangssprachliche „Herzschlag“ ist auf dem Bildschirm zunächst meist als winzige rhythmische Bewegung zu sehen. Ob sie dargestellt werden kann, hängt vor allem von der tatsächlichen Entwicklungszeit und der Größe des Embryos ab. Ein Beispiel: Du bist rechnerisch bei 5+4, nach einem späten Eisprung biologisch aber erst wenige Tage weiter. Dann kann dein Befund ganz anders aussehen als bei einer Frau mit frühem Eisprung.
Ein hilfreicher Satz für den Termin
„Was genau sehen Sie heute – und was wäre für diesen frühen Zeitpunkt noch normal?“ Diese Frage bringt meist mehr Klarheit als ein nervöses „Ist alles gut?“. Lass dir außerdem sagen, warum und in welchem Abstand eine Kontrolle empfohlen wird.
Wenn Herzaktivität zu sehen ist, darfst du diesen Moment genießen. Wenn sie noch nicht zu sehen ist, braucht es eine fachliche Verlaufskontrolle statt Selbstdiagnosen. Bitte vergleiche dein Bild nicht mit Ultraschallfotos anderer Frauen aus derselben rechnerischen Woche – die Vorgeschichten und tatsächlichen Zeitpunkte sind nicht identisch.
Wie hoch ist das Fehlgeburtsrisiko in der 6. SSW?
Eine einzige Prozentzahl klingt beruhigend präzise, wäre für dich persönlich aber oft irreführend. Das Risiko hängt unter anderem von Alter, Vorgeschichte, Beschwerden und Ultraschallbefund ab – und verändert sich mit jedem Entwicklungsschritt.
Frühe Fehlgeburten sind leider nicht selten. Häufig liegt die Ursache in zufälligen chromosomalen Veränderungen, durch die sich der Embryo nicht weiterentwickeln kann. Das ist in aller Regel nichts, was die Schwangere durch normales Verhalten verursacht hat. Ein Spaziergang, vorsichtiger Sport, Arbeit im Alltag, Sex oder eine stressige Woche lösen nicht einfach eine Fehlgeburt aus.
Mit nachgewiesener zeitgerechter Entwicklung und sichtbarer Herzaktivität sinkt das statistische Risiko. Es verschwindet jedoch nicht schlagartig. Umgekehrt bedeutet ein in der 6. SSW noch unklarer Befund nicht automatisch eine Fehlgeburt. Genau deshalb sind Verlaufskontrollen und medizinische Kriterien wichtiger als ein Online-Rechner mit einer Zahl hinter dem Komma.
Falls du schon einmal eine Schwangerschaft verloren hast, kann diese Woche alte Angst sehr laut machen. Unser Beitrag Schwanger nach Fehlgeburt – von Angst und Hoffnung nimmt diese besondere Gefühlslage ernst. Du musst nicht so tun, als würde ein positiver Test frühere Erfahrungen einfach überschreiben.
Anzeichen in der 6. SSW: Warum dein Körper plötzlich laut werden kann
Bei vielen Frauen legen Müdigkeit und Übelkeit jetzt eine Schippe drauf. Andere warten weiterhin auf das große Symptomfeuerwerk, das glücklicherweise auch ganz ausbleiben darf.
- Übelkeit: Sie kann zu jeder Tageszeit auftreten und wird durch leeren Magen, Gerüche oder Erschöpfung verstärkt.
- Müdigkeit: Hormonumstellung, Kreislauf und der hohe Energiebedarf der frühen Schwangerschaft können dich ungewöhnlich erschöpfen.
- Brustspannen: Das Gewebe reagiert auf die hormonellen Veränderungen und kann sehr berührungsempfindlich werden.
- Unterleibsziehen: Mildes, beidseitiges oder wechselndes Ziehen kann vorkommen; starke oder einseitige Schmerzen müssen abgeklärt werden.
- Verdauung: Progesteron kann den Darm träger machen und Blähungen oder Verstopfung begünstigen.
- Harndrang: Die stärkere Durchblutung und hormonelle Veränderungen können dich häufiger zur Toilette schicken.
Kleine, regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Flüssigkeit und etwas Essbares am Bett helfen manchen Frauen gegen Übelkeit. Du musst dich aber nicht tapfer durch ständiges Erbrechen kämpfen. Wenn du kaum Flüssigkeit behalten kannst, deutlich abnimmst, sehr wenig oder dunkel urinierst, Kreislaufprobleme hast oder dich ausgesprochen krank fühlst, brauchst du ärztliche Hilfe. Mehr alltagstaugliche Ideen findest du in unserem Ratgeber Was kann man gegen Schwangerschaftsübelkeit tun?.
6. SSW und keine Anzeichen – kann trotzdem alles gut sein?
Ja. Keine Übelkeit, kein Brustspannen und kein Ziehen sind kein Beweis für eine Fehlentwicklung.
Die Empfindlichkeit gegenüber Schwangerschaftshormonen unterscheidet sich von Frau zu Frau. Beschwerden können außerdem im Tagesverlauf schwanken oder mehrere Tage leiser werden. Ein Symptomtagebuch eignet sich gut, wenn du Muster erkennen möchtest; als tägliches Kontrollinstrument für die Schwangerschaft eignet es sich nicht.
Wende dich an deine Praxis, wenn zu einer deutlichen Veränderung stärkere Blutungen, Schmerzen, Fieber oder Kreislaufprobleme hinzukommen. Ohne solche Warnzeichen ist ein symptomarmer Tag zunächst einfach ein symptomarmer Tag – und vielleicht sogar eine kleine Verschnaufpause.
Blutung, Schmerzen und Warnzeichen in der 6. SSW
Blutungen bedeuten nicht automatisch eine Fehlgeburt. Sie sollten in der Frühschwangerschaft trotzdem zeitnah eingeordnet werden, besonders wenn Schmerzen dazukommen.
Sofort medizinische Hilfe suchen bei:
- starken, zunehmenden oder einseitigen Unterbauchschmerzen
- starker Blutung oder Blutung mit deutlicher Schwäche
- Schulterschmerz, Schwindel, Ohnmacht oder Kreislaufkollaps
- Fieber und starkem Krankheitsgefühl
Diese Kombinationen können unter anderem auf eine Eileiterschwangerschaft oder eine andere akute Komplikation hindeuten. Bei Kreislaufkollaps oder sehr starken Beschwerden rufst du den Rettungsdienst. Leichtere Blutungen besprichst du zeitnah mit deiner gynäkologischen Praxis. Weitere Informationen findest du in unserem Beitrag zu Blutungen in der Schwangerschaft.
Ist Sex in der 6. SSW erlaubt?
Bei einer unkomplizierten Schwangerschaft ist Sex normalerweise erlaubt und verursacht keine Fehlgeburt. Der Embryo liegt geschützt in der Gebärmutter – Penis, Finger oder Sexspielzeug kommen nicht bis zu ihm.
Durch die stärkere Durchblutung kann der Muttermund leichter Kontaktblutungen zeigen. Das kann erschrecken und sollte bei Unsicherheit abgeklärt werden, ist aber nicht automatisch gefährlich. Wenn deine Ärztin oder dein Arzt wegen Blutungen, Schmerzen, einer speziellen Diagnose oder eines individuellen Risikos zu einer Pause rät, gilt natürlich diese persönliche Empfehlung.
Und jenseits der Medizin: Lust darf stärker, schwächer oder komplett verschwunden sein. Übelkeit, empfindliche Brüste und Sorge sind nicht gerade das klassische Rezept für Erotik. Niemand muss in dieser Woche irgendetwas leisten. Unser Beitrag Sex in der Schwangerschaft – schadet es dem Baby? beantwortet weitere Fragen.
Was dir in der 6. SSW guttun kann
Übelkeit und Müdigkeit können jetzt den Takt vorgeben. Wohlfühlen bedeutet in dieser Woche oft: weniger müssen und schneller Hilfe annehmen.
Für dich
- Probiere vor dem Aufstehen einen kleinen trockenen Snack und verteile Essen, wenn es dir hilft, auf mehrere kleine Portionen.
- Lege geruchsarme Vorräte bereit, die du auch an einem schlechten Tag verträgst – Perfektion hat gerade Küchenverbot.
Gemeinsam
- Lasst die Partnerperson kochen, lüften oder Essen holen, statt dass du dich durch Gerüche kämpfen musst.
- Vereinbart ein klares Zeichen für „Heute brauche ich Ruhe“ – ohne Rechtfertigung und ohne enttäuschte Erwartungen.
Das Warten zwischen zwei Terminen
Ein unklarer früher Ultraschall ist medizinisch oft eine Momentaufnahme. Emotional kann er sich trotzdem wie eine ganze Woche ohne festen Boden anfühlen.
Versuche, dir für die Wartezeit eine kleine Grenze gegen das endlose Suchen zu setzen. Ultraschallbilder fremder Schwangerschaften liefern keine Diagnose für deine. Auch ständig wiederholte Urintests können den Verlauf nicht zuverlässig abbilden. Schreib deine Fragen auf, bitte die Praxis um klare Hinweise für den Notfall und such dir einen Menschen, bei dem du nicht „positiv denken“ musst.
Du darfst gleichzeitig hoffen und Angst haben. Du darfst dich auf heute konzentrieren, ohne gedanklich schon die gesamte Schwangerschaft abzusichern. Diese Art von Geduld fühlt sich nicht friedlich an – sie ist trotzdem eine Form von Fürsorge.
Häufige Fragen zur 6. SSW
Hier kommen die Antworten auf die Fragen, die nach einem frühen Ultraschall besonders häufig im Kopf kreisen.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: 5. bis 8. Schwangerschaftswoche
- NHS: Week 6
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
- NICE: Ectopic pregnancy and miscarriage – diagnosis and initial management
- Gesund ins Leben/BLE: Fit durch die Schwangerschaft
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche medizinische Beratung. Bei akuten oder starken Beschwerden suche bitte sofort medizinische Hilfe.
Die 6. SSW ist eine Woche zwischen winzigen sichtbaren Zeichen und ziemlich großen Gefühlen. Vielleicht siehst du eine kleine Herzaktivität, vielleicht braucht dein Ultraschallbild noch etwas Zeit. Beides verdient eine ruhige, fachliche Einordnung. In der 7. SSW wird der Embryo deutlicher erkennbar, während Übelkeit und Geruchsempfindlichkeit bei vielen Frauen noch einmal kräftig mitreden.
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