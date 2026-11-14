Mozzarella in der Schwangerschaft: Darf ich ihn essen?

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Du hast Lust auf Tomaten mit Mozzarella und fragst dich vor dem Kühlregal, welcher Käse in der Schwangerschaft infrage kommt? Mozzarella aus pasteurisierter Milch kannst du auch kalt essen, wenn er frisch, gut gekühlt und originalverpackt ist. Steht „mit Rohmilch hergestellt“ auf der Packung, lass ihn für den Salat lieber liegen.

Je nach Packung steht die Wärmebehandlung klein in der Zutatenliste oder auf der Rückseite. Hier findest du die Wörter, nach denen du suchen kannst, und eine einfache Frage für die Bestellung im Restaurant.

Auf einen Blick Für Tomate-Mozzarella Nimm eine verschlossene Packung aus dem Kühlregal und öffne sie erst kurz vor dem Essen.

Nimm eine verschlossene Packung aus dem Kühlregal und öffne sie erst kurz vor dem Essen. Bei Büffelmozzarella Schau nach, ob die Büffelmilch pasteurisiert wurde.

Schau nach, ob die Büffelmilch pasteurisiert wurde. Für Pizza oder Auflauf Back den Käse von Anfang an mit, damit er überall richtig heiß wird.

So liest du die Packung im Kühlregal

Dreh die Packung um und schau auf die Zutatenliste. „Pasteurisierte Milch“ ist die Angabe, nach der du für einen kalten Salat suchst.

Pasteurisiert heißt, dass die Milch bei der Herstellung kurz erhitzt wurde. Das tötet unter anderem Listerien ab. Das sind Bakterien, die über Lebensmittel in den Körper gelangen können und vor denen man sich in der Schwangerschaft besonders schützen sollte. Auch bei Kefir in der Schwangerschaft hilft dir der Blick auf die verwendete Milch weiter.

Steht dort nur „Milch“ und du möchtest es genau wissen, schau auf die Herstellerseite oder greif zur Packung, auf der die Wärmebehandlung ausdrücklich steht. „Mit Rohmilch hergestellt“ ist ein eigener Hinweis. „Bio“ und „Büffelmilch“ beantworten die Frage nach der Wärmebehandlung für sich genommen nicht.

Was ist mit Büffelmozzarella?

Büffelmozzarella kannst du wie Mozzarella aus Kuhmilch auswählen. Auf manchen Packungen steht der italienische Name „Mozzarella di bufala“.

„Bufala“ bedeutet hier Büffel. Wenn du auf einer italienischen Packung „latte di bufala pastorizzato“ liest, ist damit pasteurisierte Büffelmilch gemeint. Bei einem Mozzarella aus der offenen Theke kannst du nach der Originalpackung fragen. Für einen kalten Salat zu Hause ist eine frisch geöffnete Packung aus dem Kühlregal die einfachere Wahl.

Tomate-Mozzarella im Restaurant, Pizza und Auflauf

Bei einem kalten Teller darfst du ganz direkt fragen, ob der Mozzarella aus pasteurisierter Milch ist und frisch für dich aufgeschnitten wird.

Wenn die Küche das gerade nicht sagen kann, ist ein heißes Gericht eine unkomplizierte Alternative. Bei Pizza, Auflauf oder Pizzaschnecken sollte der Käse mit in den Ofen. Manche Pizzerien geben frischen Büffelmozzarella erst nach dem Backen auf die Pizza. Dann kannst du darum bitten, ihn mitbacken zu lassen.

Geschmolzen allein reicht beim Durcherhitzen als Anhaltspunkt nicht. Die Empfehlung lautet, das Essen auch an der kühlsten Stelle zwei Minuten lang bei 70 °C oder darüber zu halten. Zu Hause kannst du das bei einem dickeren Auflauf mit einem Küchenthermometer prüfen.

Wohin mit dem Rest der Mozzarellakugel?

Wenn du nur eine halbe Kugel brauchst, nimm sie mit sauberem Besteck aus der Packung. Stell den Rest sofort wieder abgedeckt in den Kühlschrank.

Die Aufbewahrungshinweise auf dem Beutel helfen dir weiter. Nach dem Öffnen kann der Käse deutlich kürzer halten als das Datum auf der geschlossenen Packung vermuten lässt. Plane den Rest möglichst bald ein, zum Beispiel zum Überbacken. Wenn du für Besuch vorkochst, kannst du den Käse bis kurz vor dem Essen gekühlt lassen und die Tomaten schon vorher schneiden. Wie du mit vorbereiteten Milchdesserts umgehst, steht auch in unserem Beitrag zu Panna cotta in der Schwangerschaft.

Auch bei Feta, Parmesan oder Frischkäse kommt es auf die Sorte und die Zubereitung an. Die einzelnen Ratgeber findest du im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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