Die 1. SSW beginnt mit einer kleinen Besonderheit: Als erster Schwangerschaftstag gilt der erste Tag deiner letzten Periode. Zu diesem Zeitpunkt ist noch keine Eizelle befruchtet und ein Baby gibt es ebenfalls noch nicht. Trotzdem ist diese Woche wichtig – denn dein Körper startet einen neuen Zyklus und schafft damit die Voraussetzungen für eine mögliche Schwangerschaft.
Die 1. SSW: Entwicklung auf einen Blick
Hier findest du die Entwicklung dieser Woche und die wichtigsten Eckdaten kompakt zusammengefasst.
- Die 1. SSW reicht von 0+0 bis 0+6.
- Sie beginnt am ersten Tag der letzten Monatsblutung.
- Du bist in dieser Woche rechnerisch, aber noch nicht biologisch schwanger.
- Blutung und typische Periodenbeschwerden sind jetzt normal.
- Bei Kinderwunsch ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Folsäure, einen Medikamentencheck und ein paar entspannte Vorbereitungen.
Warum beginnt die Schwangerschaft mit der Periode?
Die einfache Antwort lautet: Weil sich der genaue Zeitpunkt der Befruchtung im Alltag selten zweifelsfrei bestimmen lässt. Der Beginn der letzten Periode ist dagegen meistens bekannt.
Für die medizinische Rechnung wird eine Schwangerschaft deshalb ab dem ersten Tag der letzten Monatsblutung gezählt. Vom rechnerischen Start bis zum errechneten Geburtstermin sind es ungefähr 280 Tage beziehungsweise 40 Schwangerschaftswochen. Die ersten rund zwei Wochen werden gewissermaßen vorweggenommen. Bei einem typischen Zyklus findet der Eisprung erst später statt, und erst dann kann es überhaupt zu einer Befruchtung kommen.
Es ist ein bisschen wie bei einer Geschichte, deren erste Seiten schon mitgezählt werden, obwohl sich die beiden Hauptfiguren erst später begegnen. Für Ärztinnen, Hebammen und Schwangere hat diese gemeinsame Zählweise aber einen großen Vorteil: Alle sprechen über denselben zeitlichen Bezugspunkt. Bei unregelmäßigen Zyklen oder einem unbekannten Periodenbeginn kann der Termin später anhand der Entwicklung im Ultraschall angepasst werden.
Was bedeutet 0+0, 0+6 oder 1+0?
Die Schreibweise nennt zuerst die vollendeten Wochen und danach die zusätzlichen Tage.
|Schreibweise
|Das bedeutet sie
|0+0
|erster Tag der 1. SSW
|0+6
|letzter Tag der 1. SSW
|1+0
|erster Tag der 2. SSW
Wenn jemand „in der 6. SSW“ ist, kann damit also der Zeitraum von 5+0 bis 5+6 gemeint sein. Anfangs wirkt das wie Schwangerschaftsmathematik mit eingebauter Stolperfalle – nach ein paar Wochen geht die Rechnung meist ganz automatisch.
Was passiert in deinem Körper in der 1. SSW?
Der Zyklus beginnt mit der Menstruation. Die Gebärmutterschleimhaut des vorherigen Zyklus wird abgestoßen, während im Hintergrund bereits die hormonellen Vorbereitungen für die nächste mögliche Eizellreifung anlaufen.
Sinken Östrogen und Progesteron am Ende eines Zyklus ab, setzt die Blutung ein. Dabei werden Blut, Schleimhautgewebe und Sekret ausgeschieden. Gleichzeitig beginnen in den Eierstöcken mehrere kleine Follikel zu wachsen. Das sind flüssigkeitsgefüllte Bläschen, in denen Eizellen heranreifen und die auf das follikelstimulierende Hormon FSH reagieren. Meist entwickelt sich eines davon besonders weit. Aus diesem dominanten Follikel kann beim Eisprung eine Eizelle freigesetzt werden.
Direkt während der Blutung wird die alte Gebärmutterschleimhaut also zunächst abgebaut. Erst danach baut sie sich unter dem Einfluss von Östrogen wieder auf. Das ist wichtig, weil eine befruchtete Eizelle später eine gut vorbereitete Schleimhaut braucht. Dein Körper verabschiedet sich in der 1. SSW zunächst von der Schleimhaut des vergangenen Zyklus. Anschließend beginnt er, alles wieder frisch zu machen – ein bisschen wie ein Zimmer, das vorbereitet wird, bevor es darin gemütlich werden kann.
Wie kann sich die 1. SSW anfühlen?
So, wie sich deine Periode sonst auch anfühlt. Möglich sind Ziehen oder Krämpfe im Unterbauch, Rückenschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden oder eine empfindlichere Stimmung. Manche Menschen sind während der Blutung kaum eingeschränkt, andere brauchen Wärmeflasche, Schmerzmittel und Rückzug. Beides ist normal. Sehr starke Schmerzen, ungewöhnlich heftige Blutungen, Kreislaufprobleme oder Beschwerden, die deinen Alltag regelmäßig lahmlegen, solltest du gynäkologisch abklären lassen.
Wichtig für alle, die gerade jedes Körperzeichen unter die Lupe nehmen: Beschwerden in der 1. SSW sind keine Schwangerschaftsanzeichen. Eine Befruchtung hat in dieser Rechnung noch nicht stattgefunden, und das Schwangerschaftshormon hCG wird erst nach beginnender Einnistung gebildet.
Wie entwickelt sich das Baby in der 1. SSW?
In der 1. SSW gibt es noch keinen Embryo – und auch keine befruchtete Eizelle. Die Entwicklung des späteren Babys beginnt erst nach Eisprung und Befruchtung.
Das macht die Woche nicht bedeutungslos. Eine Schwangerschaft entsteht nicht in einem einzigen spektakulären Moment. Viele Schritte greifen fein ineinander: Follikelreifung, Eisprung, Befruchtung, Zellteilungen, Transport durch den Eileiter und schließlich Einnistung. Die 1. SSW ist der stille Anfang dieser Geschichte – auch wenn die entscheidende Begegnung erst etwas später stattfindet.
Falls du erst später von deiner Schwangerschaft erfährst, musst du dich wegen eines ganz normalen Alltags in diesen frühen Tagen nicht automatisch sorgen. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt nichts von der möglichen Schwangerschaft. Sobald du einen Kinderwunsch hast oder eine Schwangerschaft möglich ist, kannst du ein paar sinnvolle Grundlagen schaffen – ohne dein gesamtes Leben auf links zu drehen.
Wann kommen Eisprung und fruchtbare Tage?
Der Eisprung liegt nicht bei jeder Frau stur an Zyklustag 14. Häufig findet er etwa 10 bis 14 Tage vor der nächsten Periode statt – und kann sich von Zyklus zu Zyklus verschieben.
Ein 28-Tage-Zyklus ist ein praktisches Rechenbeispiel, aber kein biologisches Gesetz. Stress, Krankheit, Reisen, Stillzeit, das Absetzen hormoneller Verhütung und viele andere Faktoren können die Zykluslänge beeinflussen. Ein Kalender oder eine App kann den wahrscheinlichen Zeitraum schätzen, den Eisprung aber nicht auf die Minute vorhersagen.
Hinweise können Veränderungen des Zervixschleims, Ovulationstests und die Basaltemperatur geben. Kurz vor dem Eisprung wird der Zervixschleim bei vielen Frauen klarer, feuchter und dehnbarer. Die Basaltemperatur steigt dagegen erst nach dem Eisprung leicht an und bestätigt ihn deshalb eher rückblickend. Besonders aussagekräftig ist die Kombination mehrerer Zeichen. Einseitiges Ziehen, der sogenannte Mittelschmerz, kann vorkommen, ist aber weder bei allen Frauen spürbar noch ein zuverlässiger Zeitstempel.
Für eine erste Orientierung kannst du unseren Eisprungrechner nutzen. Er liefert ein wahrscheinliches Zeitfenster, ersetzt aber keine Zyklusbeobachtung und keine ärztliche Beratung bei sehr unregelmäßigen oder ausbleibenden Blutungen.
Was ist bei Kinderwunsch jetzt wirklich sinnvoll?
Du brauchst keinen perfekten Körper und keinen perfekten Alltag, um schwanger werden zu dürfen. Ein paar kleine, gut belegte Maßnahmen sind aber tatsächlich sinnvoll – allen voran Folsäure.
Folsäure: am besten schon vor der Befruchtung
Die aktuellen deutschen Handlungsempfehlungen raten Frauen mit Kinderwunsch zu täglich 400 Mikrogramm Folsäure als Supplement – zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung. Idealerweise startest du mindestens vier Wochen vor der Schwangerschaft und nimmst Folsäure bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche weiter. Wenn du erst weniger als vier Wochen vor der Schwangerschaft oder erst nach der Befruchtung beginnst, werden 800 Mikrogramm täglich empfohlen. Bei bestimmten Vorerkrankungen oder Medikamenten kann eine andere Dosierung nötig sein; das gehört in ärztliche Hände.
Warum so früh? Das Neuralrohr, aus dem sich Gehirn und Rückenmark entwickeln, schließt sich bereits in den ersten Wochen – oft bevor ein Schwangerschaftstest positiv ist. Folsäure senkt das Risiko für Neuralrohrdefekte. Folatreiche Lebensmittel wie grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Tomaten oder Orangen sind eine gute Ergänzung, ersetzen die empfohlene Tablette bei Kinderwunsch aber nicht sicher.
Jod: wichtig, aber nicht auf eigene Faust bei Schilddrüsenerkrankungen
Für Schwangere werden in Deutschland zusätzlich zur Ernährung täglich 100 bis 150 Mikrogramm Jod empfohlen. Jod ist für Schilddrüsenhormone und damit auch für die Entwicklung des kindlichen Nervensystems wichtig. Wer eine Schilddrüsenerkrankung hat, sollte die Einnahme vorher mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt abstimmen. Mehr hilft hier nicht automatisch mehr.
Medikamente und Impfstatus einmal durchsehen
Nimmst du regelmäßig Medikamente, lass prüfen, ob sie bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft geeignet sind. Wichtig: Verordnete Medikamente nicht eigenmächtig absetzen. Auch frei verkäufliche Mittel, pflanzliche Präparate und hoch dosierte Nahrungsergänzungen gehören auf die Liste. Ein Termin in der Hausarzt- oder Frauenarztpraxis kann außerdem helfen, Impfstatus, chronische Erkrankungen und offene Fragen rechtzeitig zu klären.
Essen, Bewegung und Genussmittel: alltagstauglich statt asketisch
Eine ausgewogene, überwiegend pflanzliche Ernährung mit Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchten und passenden Eiweißquellen ist eine gute Basis. Fleisch, Eier, Milchprodukte oder Fisch sind nicht pauschal verboten. Entscheidend sind Auswahl, Hygiene und Zubereitung. In der Schwangerschaft werden etwa rohe tierische Lebensmittel und nicht pasteurisierte Milchprodukte wegen möglicher Infektionen gemieden. Bei Fisch lohnt der Blick auf Arten mit hoher Quecksilberbelastung. Kaffee darf meist bleiben: Als Obergrenze gelten in der Schwangerschaft 200 Milligramm Koffein pro Tag aus allen Quellen.
Bei Alkohol gilt: In der Schwangerschaft gibt es keine als sicher bekannte Menge. Wenn eine Schwangerschaft möglich oder geplant ist, ist alkoholfrei deshalb die sichere Wahl. Auch Rauchen, Vapes und Nikotin belasten die Fruchtbarkeit und eine spätere Schwangerschaft. Falls das Aufhören schwerfällt, ist Unterstützung sinnvoller als ein schlechtes Gewissen. Bewegung darf ebenfalls Teil des Plans sein – Spaziergang, Rad, Schwimmen oder das Training, das dir guttut. Du musst deinen Alltag dafür nicht von heute auf morgen vollkommen umkrempeln oder alles perfekt machen.
Deine kleine Wochen-Checkliste
- Folsäure passend zum Startzeitpunkt einnehmen.
- Regelmäßige Medikamente nicht absetzen, sondern prüfen lassen.
- Bei Schilddrüsenerkrankungen Jod vorher absprechen.
- Alkohol möglichst weglassen und Unterstützung beim Rauchstopp nutzen.
- Einen realistischen nächsten Schritt wählen – nicht zwölf auf einmal.
Spermawissen-Fun-Fact: Das Timing ist großzügiger als gedacht
Bei der Befruchtung gewinnt nicht automatisch das schnellste Spermium. Viel spannender ist, wie lange Eizelle und Spermien überhaupt aufeinander warten können.
Spermien können unter günstigen Bedingungen im weiblichen Körper bis zu fünf Tage befruchtungsfähig bleiben. Die Eizelle selbst lässt sich nach dem Eisprung dagegen nur ungefähr 12 bis 24 Stunden befruchten. Daraus entsteht ein fruchtbares Fenster von etwa sechs Tagen. Sex ein oder zwei Tage vor dem Eisprung kann deshalb besonders günstig liegen – die kleinen Schwimmer können dann bereits am richtigen Ort auf die Eizelle warten. Bei der Befruchtung geht es also weniger um Schnelligkeit als um ein ziemlich fein abgestimmtes zeitliches Zusammenspiel.
Es entscheidet auch nicht einfach der flinkste kleine Schwimmer. Beweglichkeit, Form, Reifungsprozesse im weiblichen Körper und die Wechselwirkung mit den Hüllen der Eizelle spielen zusammen. Die bekannte Geschichte vom „Sieger-Spermium“ klingt zwar schön einfach – die echte Biologie ist viel feiner abgestimmt und gerade deshalb so spannend.
Was dir in der 1. SSW guttun kann
Diese Woche beginnt mit deiner Periode – und darf sich deshalb vor allem nach Wärme, Ruhe und einem freundlichen Start anfühlen.
Für dich
- Mach es dir mit Wärmflasche, weicher Kleidung oder einer ruhigen Pause bequem, wenn dein Bauch zieht.
- Gönn dir etwas, das nichts mit Zyklusoptimierung zu tun hat: ein Lieblingsessen, Musik oder einen frühen Feierabend.
Gemeinsam
- Plant einen Abend, an dem der Kinderwunsch einmal nicht Gesprächsthema Nummer eins sein muss.
- Teilt schon jetzt kleine Aufgaben: Wer besorgt Folsäure, notiert Fragen oder vereinbart bei Bedarf einen Termin?
Wenn der Kinderwunsch plötzlich überall mitmischt
Zyklus-App, Tabletten, Temperaturkurve, Ovulationstests: Aus Vorfreude kann schnell ein Kalender voller Erwartungen werden. Du darfst all diese Hilfen nutzen, ohne dass sich plötzlich jeder Gedanke nur noch um den Kinderwunsch dreht.
Es ist normal, wenn eine Schwangerschaft nicht im ersten Zyklus eintritt. Ein exakt getaktetes Liebesleben ist ebenfalls keine Pflicht. Wer den wahrscheinlichen Eisprung kennt, kann Sex in den Tagen davor und am Eisprung einplanen. Im fruchtbaren Fenster wird häufig Sex alle ein bis zwei Tage empfohlen. Für viele Paare ist es entspannter und ähnlich praktikabel, über den Zyklus hinweg alle zwei bis drei Tage miteinander zu schlafen.
Entspannung ist angenehm, aber keine magische Voraussetzung für eine Schwangerschaft. Du verhinderst sie nicht, weil du nervös bist, viel nachdenkst oder gerade eine stressige Woche hast. Wenn der Kinderwunsch belastet, sprecht miteinander oder holt euch Beratung. Du machst nichts falsch, nur weil du nicht immer gelassen sein kannst.
Schwangerschaftswoche und Geburtstermin berechnen
Du kennst den ersten Tag deiner letzten Periode? Dann kannst du damit deine rechnerische Schwangerschaftswoche und den voraussichtlichen Geburtstermin bestimmen.
Unser Schwangerschafts- und Geburtsterminrechner nimmt dir das Rechnen ab. Das Ergebnis bleibt eine Schätzung. Zykluslänge, Eisprung und Einnistung sind individuell, und nur ein kleiner Teil der Babys kommt exakt am errechneten Termin zur Welt. Der Termin gibt euch eine gute Orientierung – wann euer Baby wirklich bereit ist, entscheidet es ein kleines Stück weit selbst.
Häufige Fragen zur 1. SSW
Zum Schluss beantworten wir die Fragen, die bei dieser ungewöhnlichen ersten Woche besonders oft auftauchen.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: 1. bis 4. Schwangerschaftswoche
- BIÖG: Eisprung und fruchtbare Tage
- Gesund ins Leben/BLE: Folsäure, Jod und weitere Nährstoffe
- Gesund ins Leben/BLE: Essen und Trinken in der Schwangerschaft
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche medizinische Beratung.
Die 1. SSW ist also ein Anfang, den du erst rückblickend als solchen erkennst. Noch wächst kein Baby – aber dein Körper beginnt einen neuen Zyklus, und du kannst mit ein paar sinnvollen Schritten eine gute Grundlage schaffen. In der 2. SSW rücken dann Follikelreifung, Eisprung und das fruchtbare Zeitfenster in den Mittelpunkt.
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