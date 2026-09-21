In der 3. SSW kann aus Eizelle und Spermium tatsächlich neues Leben entstehen. Nach der Befruchtung teilt sich die winzige Zelle immer wieder, reist durch den Eileiter und erreicht als Blastozyste die Gebärmutter. Von außen sieht und spürt man davon meistens nichts – im Inneren geschieht auf mikroskopisch kleiner Fläche aber gerade etwas ganz Erstaunliches.
Der Blick zwei Wochen zurück führt zur 1. SSW. Dort erfährst du, warum die Schwangerschaftszählung bereits mit der Periode beginnt.
Die 3. SSW: Entwicklung auf einen Blick
Hier findest du die Entwicklung dieser Woche und die wichtigsten Eckdaten kompakt zusammengefasst.
- Die 3. SSW umfasst rechnerisch 2+0 bis 2+6.
- Bei einem Eisprung um Zyklustag 14 findet die Befruchtung häufig zu Beginn dieser Woche statt.
- Die befruchtete Eizelle teilt sich auf dem Weg durch den Eileiter.
- Die Einnistung kann gegen Ende der Woche beginnen und setzt sich oft in der 4. SSW fort.
- Ein Urintest ist jetzt meist noch zu früh; im Ultraschall ist noch nichts zu erkennen.
Die Befruchtung: Was passiert in der 3. SSW?
Wird die Eizelle innerhalb von etwa 12 bis 24 Stunden nach dem Eisprung befruchtet, entsteht eine Zygote. So heißt die erste winzige Zelle, aus der sich dein Baby entwickeln kann.
Die Befruchtung findet normalerweise im Eileiter statt, nicht in der Gebärmutter. Zuvor müssen Spermien Scheide, Gebärmutterhals und Gebärmutter passieren. Fruchtbarer Zervixschleim unterstützt sie dabei. Im weiblichen Genitaltrakt durchlaufen sie außerdem die sogenannte Kapazitation, einen Reifungsprozess, der sie überhaupt erst befruchtungsfähig macht.
Erreicht ein geeignetes Spermium die Eizelle, binden beide Zellen aneinander und ihre Membranen verschmelzen. Anschließend verändert die Eizelle ihre Hülle, sodass normalerweise kein weiteres Spermium eindringen kann. Die mütterlichen und väterlichen Chromosomensätze kommen zusammen. Damit stehen viele genetische Merkmale fest – auch die chromosomale Grundlage des biologischen Geschlechts.
Der Satz „Das schnellste Spermium gewinnt“ ist dafür eine ziemlich grobe Abkürzung. Geschwindigkeit allein entscheidet nicht. Beweglichkeit, Reifung, die Beschaffenheit des Zervixschleims und zahlreiche molekulare Vorgänge wirken zusammen. Was die Eizelle selbst zu diesem Zusammenspiel beiträgt, schauen wir uns im Fun-Fact weiter unten genauer an.
Zellteilung: eine Reise mit wachsender Besetzung
Schon kurz nach der Befruchtung beginnt sich die Zygote zu teilen. Die Zellzahl wächst, während das gesamte Zellpaket zunächst kaum größer wird.
Aus einer Zelle werden zwei, dann vier, acht und immer mehr. Diese frühen Teilungen heißen Furchungsteilungen. Die einzelnen Zellen werden dabei kleiner, weil sie sich innerhalb der schützenden Hülle – der Zona pellucida – den vorhandenen Platz teilen. Nach einigen Teilungen erinnert das Zellpaket an eine winzige Maulbeere und wird deshalb Morula genannt.
Flimmerhärchen und sanfte Muskelbewegungen des Eileiters transportieren die Zellkugel Richtung Gebärmutter. Nach ungefähr vier bis fünf Tagen erreicht sie meist die Gebärmutterhöhle. Inzwischen hat sich im Inneren ein flüssigkeitsgefüllter Raum gebildet: Aus der Morula ist eine Blastozyste geworden. Ihre äußeren Zellen werden später wichtige Teile der Plazenta bilden; aus der inneren Zellmasse entwickelt sich der Embryo.
Noch ist das Ganze so klein, dass kein Obstvergleich wirklich hilft. Kein Mohnkorn, keine Linse und schon gar keine Blaubeere wartet im Eileiter. Die Blastozyste ist nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Trotzdem enthält dieses winzige Gebilde bereits verschiedene Zellgruppen mit unterschiedlichen Aufgaben – ein bemerkenswertes Maß an Organisation für etwas, das mit bloßem Auge unsichtbar bleibt.
Einnistung: Wann dockt sich die Blastozyste an?
Etwa fünf bis sechs Tage nach der Befruchtung beginnt die Blastozyste, sich an die Gebärmutterschleimhaut anzulagern. Bei einem typischen zeitlichen Verlauf startet dieser Prozess gegen Ende der 3. SSW und dauert mehrere Tage.
Bevor sie sich anheften kann, „schlüpft“ die Blastozyste aus der Zona pellucida. Diese Hülle löst sich nicht in ein Hormon auf. Sie hat bis dahin verhindert, dass sich die winzige Zellgruppe zu früh im Eileiter festsetzt. Nach dem Schlüpfen nimmt die äußere Zellschicht Kontakt mit der gut durchbluteten Gebärmutterschleimhaut auf und beginnt, in sie einzudringen.
Die frühe Plazenta ist nun im Aufbau. Der Stoffaustausch mit dem mütterlichen Körper entwickelt sich schrittweise; es entsteht nicht von einer Sekunde auf die andere eine direkte offene Blutleitung. Die äußeren Zellen bilden nach beginnender Einnistung das Hormon hCG. Dieses signalisiert dem Gelbkörper im Eierstock, weiterhin Progesteron zu produzieren. Progesteron hält die Gebärmutterschleimhaut stabil und verhindert, dass eine neue Menstruation einsetzt.
Wenn sich der Eisprung verschoben hat, verschiebt sich auch die Einnistung. Sie lässt sich deshalb nicht für jede Schwangerschaft auf denselben Zyklustag legen. Selbst bei bekanntem Eisprung folgt dein Körper keinem minutengenauen Zeitplan.
Gibt es eine Einnistungsblutung?
Eine leichte Blutung oder Schmierblutung kann rund um die mögliche Einnistungszeit vorkommen. An Farbe, Stärke oder Zeitpunkt lässt sich aber nicht zuverlässig beweisen, dass es sich um eine „Einnistungsblutung“ handelt.
Im Internet kursieren genaue Farbcodes: rosa sei Einnistung, rot sei Periode, braun sei etwas anderes. Der Körper hält sich leider nicht an diese Farbkarte. Leichte Blutungen können viele Ursachen haben – etwa hormonelle Schwankungen, einen empfindlichen Gebärmutterhals, Sex oder den Beginn der Menstruation. Viele Schwangere bemerken überhaupt keine Blutung.
Eine Schmierblutung ist daher weder notwendiges Schwangerschaftszeichen noch sicherer Beweis für eine gelungene Einnistung. Bei starker Blutung, zunehmenden Schmerzen, einseitigen Beschwerden oder Kreislaufproblemen solltest du medizinischen Rat einholen. Bei heftigen Schmerzen, Ohnmacht, starker Schwäche oder Schulterschmerz gilt: akut abklären lassen und im Notfall 112 wählen.
Welche Schwangerschaftsanzeichen sind in der 3. SSW möglich?
Die meisten Frauen spüren in der 3. SSW noch keine eindeutigen Schwangerschaftsanzeichen. Keine Symptome sind zu diesem Zeitpunkt der Normalfall und sagen nichts über den Ausgang aus.
Manche berichten von leichtem Ziehen, Brustspannen, Müdigkeit, verändertem Ausfluss oder einem Gefühl, „dass etwas anders ist“. Solche Wahrnehmungen sind real, aber medizinisch nicht eindeutig. Progesteron steigt nach jedem Eisprung an – auch in Zyklen ohne Schwangerschaft – und kann typische PMS-Beschwerden auslösen. Aus demselben Grund können sich frühe Schwangerschaft und nahende Periode nahezu identisch anfühlen.
Übelkeit und ausgeprägte Geruchsempfindlichkeit werden häufig mit Schwangerschaft verbunden, beginnen aber meist später, wenn hCG stärker angestiegen ist. Wer in der 3. SSW nichts bemerkt, ist also nicht „weniger schwanger“. Wer etwas bemerkt, kann daraus umgekehrt noch keine sichere Bestätigung ableiten.
Symptom-Detektivinnen dürfen Pause machen
In dieser Woche liefern weder Brust noch Bauch noch Nase ein verlässliches Testergebnis. Wenn du dich dabei ertappst, jedes Ziehen zu googeln: Das ist verständlich. Ein klarer Test zum richtigen Zeitpunkt ist aber aussagekräftiger als zwanzig Körperzeichen.
Schwangerschaftstest in der 3. SSW: Lohnt sich das schon?
Meistens ist ein Urintest in der 3. SSW noch zu früh. Selbst eine bestehende Schwangerschaft kann deshalb ein negatives Ergebnis liefern.
Schwangerschaftstests messen hCG. Dieses Hormon entsteht erst, wenn die Einnistung begonnen hat, und braucht anschließend Zeit, um im Urin eine messbare Konzentration zu erreichen. Sehr empfindliche Frühtests werben mit Ergebnissen vor der erwarteten Periode. Je früher du testest, desto größer ist aber das Risiko eines falsch-negativen Ergebnisses.
|Zeitpunkt
|Was das Ergebnis bedeutet
|In der 3. SSW
|Ein Urintest ist meistens noch zu früh. Ein negatives Ergebnis schließt eine Schwangerschaft nicht aus.
|Ab der erwarteten Periode
|Jetzt ist ein handelsüblicher Urintest am zuverlässigsten. Bei einem 28-Tage-Zyklus liegt dieser Zeitpunkt ungefähr am Übergang von der 4. zur 5. SSW.
|Negativ, aber die Blutung bleibt aus
|Wiederhole den Test nach einigen Tagen. Bei frühem Testen ist Morgenurin meist günstiger.
Ein Bluttest kann hCG früher nachweisen, ist aber nicht routinemäßig nötig, nur um ein paar Tage eher Gewissheit zu bekommen. Er wird vor allem eingesetzt, wenn es einen medizinischen Grund gibt, zum Beispiel zur Verlaufskontrolle. Wie Tests funktionieren und wann welches Ergebnis aussagekräftig ist, erklären wir ausführlich in unserem Ratgeber zum Schwangerschaftstest.
Was sieht man in der 3. SSW im Ultraschall?
In der 3. SSW ist die Schwangerschaft im Ultraschall noch nicht sichtbar. Die Blastozyste ist mikroskopisch klein und möglicherweise noch unterwegs oder gerade erst beim Einnisten.
Auch mit einem sehr guten Ultraschallgerät kann man jetzt noch kein Baby erkennen. Eine Fruchthöhle lässt sich bei einem vaginalen Ultraschall häufig erst ungefähr ab der 5. SSW sehen, abhängig von Eisprung, Gerät und individueller Entwicklung. Embryonale Strukturen und Herzaktivität werden typischerweise später sichtbar, oft um die 6. bis 7. SSW. Ein zu früher Termin führt deshalb schnell zu unnötiger Sorge, obwohl die Schwangerschaft einfach noch zu klein für ein sichtbares Bild sein kann.
Wann ein früher Ultraschall medizinisch sinnvoll ist, hängt von Beschwerden und Vorgeschichte ab. Bei Schmerzen, Blutungen, einer früheren Eileiterschwangerschaft oder anderen Risiken kann die Ärztin früher kontrollieren und hCG-Verläufe einbeziehen. Einen Überblick über die regulären Untersuchungen findest du in unserem Beitrag zum Ultraschall in der Schwangerschaft.
Eileiterschwangerschaft: Was du über Warnzeichen wissen solltest
Eine Eileiterschwangerschaft entsteht, wenn sich eine befruchtete Eizelle außerhalb der Gebärmutter einnistet, meistens im Eileiter. Sie muss immer medizinisch beurteilt und kontrolliert werden.
In der 3. SSW lässt sich der Ort der Schwangerschaft normalerweise noch nicht per Ultraschall bestimmen. Beschwerden treten oft erst später auf. Behandlung und Verlauf hängen von hCG-Werten, Ultraschall, Beschwerden und Schwangerschaftswoche ab. Möglich sind engmaschige Beobachtung in ausgewählten Fällen, eine medikamentöse Behandlung oder eine Operation. „Abwarten“ bedeutet dabei nie, allein zu Hause auf gut Glück zu warten, sondern ärztlich überwacht zu werden.
Starke einseitige Unterbauchschmerzen, Schulterschmerz, Schwindel, Ohnmacht, Blässe oder Kreislaufkollaps können auf eine innere Blutung hinweisen. Das ist ein Notfall. Ruf 112 oder lass dich sofort in einer Notaufnahme untersuchen. Bei einem positiven Test und leichteren einseitigen Schmerzen oder Blutungen solltest du zeitnah deine gynäkologische Praxis kontaktieren.
Kann in der 3. SSW schon feststehen, ob es Zwillinge werden?
Die biologische Grundlage kann jetzt entstehen, sichtbar ist sie aber noch lange nicht. Zweieiige und eineiige Zwillinge entstehen auf unterschiedliche Weise.
Werden in einem Zyklus zwei Eizellen freigesetzt und jeweils befruchtet, können zweieiige Zwillinge entstehen. Sie sind genetisch so ähnlich wie andere Geschwister. Eineiige Zwillinge entstehen, wenn sich ein früher Embryo in zwei Anlagen teilt. Je nach Zeitpunkt der Teilung teilen sich die Babys später bestimmte Hüllen oder eine Plazenta.
Weder besonders starke Symptome noch ein sehr früher positiver Test beweisen eine Zwillingsschwangerschaft. Auch ein hoher hCG-Wert kann andere Gründe haben und überschneidet sich stark mit Einzel-Schwangerschaften. Sicherheit bringt erst der Ultraschall zu einem späteren Zeitpunkt.
Eizellenwissen-Fun-Fact: Die Eizelle wartet nicht einfach nur ab
Bei der Befruchtung geschieht weit mehr, als dass ein Spermium einfach nur die Eizelle erreicht. Beide Zellen kommunizieren über passende Moleküle miteinander, und die Eizelle reagiert aktiv auf den Kontakt.
Nach der Verschmelzung löst die Eizelle eine Reaktionskette aus, die ihre äußere Hülle verändert. Dadurch wird das Eindringen weiterer Spermien blockiert. Das ist entscheidend, denn zusätzliche Chromosomensätze wären mit einer normalen Entwicklung nicht vereinbar. Bildlich gesprochen schließt die Eizelle also behutsam die Tür hinter dem einen Spermium, mit dem sie gerade verschmolzen ist.
Übrigens ist die Eizelle eine der größten Zellen des menschlichen Körpers, während Spermien zu den kleinsten gehören. Trotz dieses Größenunterschieds bringen beide je einen Chromosomensatz mit. Zur genetischen Ausstattung tragen Eizelle und Spermium in diesem Moment also tatsächlich halbe-halbe bei.
Was dir in der 3. SSW guttun kann
Die mögliche Befruchtung geschieht still und unbemerkt. Du musst diese Tage weder fühlen noch durch besonders vorsichtiges Verhalten kontrollieren.
Für dich
- Bleib bei einem normalen, gut verträglichen Alltag und gönn dir Pausen, wenn das Warten dich unruhig macht.
- Lege einen sinnvollen Testtag fest und verbanne die Testpackung bis dahin aus deinem direkten Blickfeld.
Gemeinsam
- Stoßt mit einem besonderen alkoholfreien Getränk auf eure Hoffnung an – ohne daraus schon eine Gewissheit machen zu müssen.
- Vereinbart eine testfreie Gesprächszeit, in der ihr über etwas sprecht, das mit Kinderwunsch gar nichts zu tun hat.
Was kannst du in der 3. SSW tun?
Eine mögliche Einnistung lässt sich nicht durch besondere Rituale oder perfektes Verhalten steuern. Sinnvoll sind jetzt die üblichen Empfehlungen für eine mögliche Frühschwangerschaft.
- Folsäure weiternehmen: Sie ist gerade in dieser frühen Entwicklungsphase wichtig.
- Alkohol und Nikotin meiden: Falls du vor dem Wissen um die Schwangerschaft etwas konsumiert hast, gerate nicht in Panik. Hör ab jetzt auf und sprich bei Sorgen mit deiner Ärztin.
- Medikamente nicht selbst absetzen: Lass notwendige Präparate fachlich prüfen.
- Auf Warnzeichen achten, nicht auf jedes Zwicken: Starke Schmerzen oder Kreislaufprobleme gehören abgeklärt.
Falls eine Behandlung in einer Kinderwunschklinik läuft, gelten die individuellen Anweisungen des Teams. Nach bestimmten Eingriffen oder bei Vorerkrankungen kann es besondere Empfehlungen geben. Für alle anderen ist die Wartezeit keine Prüfung, die man durch perfektes Verhalten bestehen muss.
Die berühmte Warteschleife: Hoffnung zwischen Eisprung und Test
Die Tage nach dem Eisprung können erstaunlich lang werden. Wer sich ein Kind wünscht, erlebt in dieser Zeit oft gleichzeitig Hoffnung, Ungeduld und Angst vor Enttäuschung.
Es hilft manchen, einen festen Testtag zu wählen und die Frühtests bis dahin außer Sichtweite zu legen. Andere möchten früh testen und können mit der Unsicherheit gut umgehen. Beides ist legitim. Entscheidend ist, dass der von dir gewählte Weg die Warteschleife nicht noch anstrengender macht.
Plane kleine Dinge, die nichts mit Kinderwunsch zu tun haben: einen Spaziergang, eine Serie oder Essen mit Freunden. Auch zehn Minuten, in denen du ganz bewusst nicht nach Symptomen suchst, können guttun. Das macht eine Schwangerschaft nicht wahrscheinlicher. Es darf die Wartezeit aber freundlicher machen, und das ist Grund genug.
Häufige Fragen zur 3. SSW
In dieser Woche liegt zwischen „biologisch möglich“ und „zuverlässig nachweisbar“ noch ein kleiner, aber wichtiger Abstand.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: Entwicklung in der 1. bis 4. Schwangerschaftswoche
- BIÖG: Schwangerschaftstest und Testzeitpunkt
- Gesund ins Leben/BLE: Gesund leben in der Schwangerschaft
- NHS: Eileiterschwangerschaft und Warnzeichen
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche medizinische Beratung. Bei akuten starken Beschwerden wende dich sofort an den Rettungsdienst.
In der 3. SSW beginnt möglicherweise eine Schwangerschaft, lange bevor du sie sicher messen oder sehen kannst. Aus einer einzigen Zelle entsteht eine Blastozyste, die gegen Ende der Woche ihren Platz in der Gebärmutterschleimhaut sucht. In der 4. SSW steigt hCG weiter an – und aus der stillen biologischen Möglichkeit wird bald ein messbares Ergebnis.
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