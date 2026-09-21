In der 2. SSW laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Ein Follikel reift heran, die Gebärmutterschleimhaut wird wieder aufgebaut und der Eisprung rückt näher. Rein biologisch bist du meistens noch nicht schwanger. Wenn du ein Baby möchtest, ist diese Woche aber alles andere als Leerlauf – denn jetzt öffnet sich das fruchtbare Zeitfenster.
Die 2. SSW: Entwicklung auf einen Blick
Hier findest du die Entwicklung dieser Woche und die wichtigsten Eckdaten kompakt zusammengefasst.
- Die 2. SSW umfasst rechnerisch 1+0 bis 1+6.
- In einem 28-Tage-Zyklus liegt der Eisprung häufig gegen Ende dieser Woche.
- Bei kürzeren oder längeren Zyklen kann er deutlich früher oder später stattfinden.
- Spermien können bis zu fünf Tage überleben, die Eizelle etwa 12 bis 24 Stunden.
- Ein Schwangerschaftstest kann jetzt noch keine neu entstandene Schwangerschaft anzeigen.
Was passiert in deinem Körper in der 2. SSW?
Nach der Menstruation steigt der Östrogenspiegel. Die Gebärmutterschleimhaut wächst wieder, während sich in einem Eierstock meist ein Follikel besonders weit entwickelt.
Zu Beginn eines Zyklus entwickeln sich mehrere Follikel weiter. Darin befinden sich unreife Eizellen. Unter dem Einfluss des follikelstimulierenden Hormons FSH wächst meist einer besonders gut und wird zum dominanten Follikel. Er produziert zunehmend Östrogen. Das Hormon hilft dabei, die zuvor abgestoßene Gebärmutterschleimhaut neu aufzubauen.
Wenn genügend Östrogen vorhanden ist, löst das Gehirn einen starken Anstieg des luteinisierenden Hormons LH aus. Dieser LH-Anstieg gibt den letzten hormonellen Impuls für den Eisprung. Der reife Follikel öffnet sich und setzt die Eizelle frei. Die Fimbrien – feine, fingerartige Ausläufer am Ende des Eileiters – helfen dabei, sie aufzunehmen. Flimmerhärchen und Muskelbewegungen tragen sie anschließend sanft durch den Eileiter in Richtung Gebärmutter.
All das passiert nicht nach einer für jeden Körper identischen Uhr. In einem Bilderbuchzyklus von 28 Tagen wird der Eisprung gern auf Tag 14 gelegt. Tatsächlich liegt er häufig etwa 10 bis 14 Tage vor der nächsten Blutung. Weil niemand die nächste Periode im Voraus mit Sicherheit kennt, bleibt der Termin zunächst eine Schätzung.
Findet der Eisprung immer in der 2. SSW statt?
Nein. Bei einem ungefähr 28 Tage langen Zyklus passt der Eisprung oft ans Ende der 2. SSW. Bei anderen Zykluslängen verschiebt er sich – und damit auch Befruchtung und Einnistung.
Die Schwangerschaftswochen werden mit einem Modellzyklus berechnet. Dein Körper muss sich an dieses Modell nicht halten. Ein Eisprung an Tag 11 kann ebenso vorkommen wie an Tag 18 oder noch später. Selbst bei sonst regelmäßigen Zyklen gibt es Ausreißer. Deshalb sind Aussagen wie „Jede Frau ist an Tag 14 fruchtbar“ zu grob.
Das ist auch der Grund, warum eine frühe Schwangerschaft beim ersten Ultraschall manchmal jünger erscheint als nach Periodenrechnung erwartet. Ein später Eisprung bedeutet nicht automatisch, dass sich der Embryo zu langsam entwickelt. Ärztinnen und Ärzte betrachten Verlauf, Messwerte und Zeitpunkt gemeinsam und passen den errechneten Termin bei Bedarf an.
Woran kannst du fruchtbare Tage erkennen?
Kein einzelnes Körperzeichen verrät den Eisprung absolut sicher. Mehrere Beobachtungen zusammen können das fruchtbare Fenster aber deutlich besser eingrenzen.
|Beobachtung
|Was sie dir verraten kann
|Zervixschleim
|Wird er klar, feucht und dehnbar, können die fruchtbaren Tage näher rücken.
|Ovulationstest
|Zeigt den Anstieg des Hormons LH vor dem Eisprung an.
|Basaltemperatur
|Steigt erst nach dem Eisprung und bestätigt ihn daher eher rückblickend.
|Mittelschmerz
|Kann rund um den Eisprung auftreten, ist aber kein zuverlässiger Zeitstempel.
Zervixschleim: die körpereigene Schwimmhilfe
Unter dem Einfluss von Östrogen verändert sich das Sekret am Gebärmutterhals. Vor dem Eisprung wird es bei vielen Frauen feuchter, klarer und dehnbarer; oft wird es mit rohem Eiweiß verglichen. Dieser fruchtbare Zervixschleim hilft Spermien, im sauren Scheidenmilieu zu überleben und durch den Gebärmutterhals weiterzuwandern. Nach dem Eisprung wird der Schleim meist wieder zäher.
Ausfluss sieht nicht bei allen Menschen gleich aus. Infektionen, Medikamente, Stillzeit, sexuelle Erregung oder Gleitmittel können die Beobachtung erschweren. Unangenehmer Geruch, Juckreiz, Brennen oder auffällig verfärbter Ausfluss gehören nicht in die Kategorie „Eisprungzeichen“, sondern sollten abgeklärt werden.
Ovulationstest: Er zeigt den LH-Anstieg
Ein Ovulationstest misst LH im Urin. Ein positives Ergebnis spricht dafür, dass der Eisprung wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Tagen stattfindet. Es beweist allerdings nicht, dass tatsächlich eine Eizelle freigesetzt wird. Bei manchen hormonellen Besonderheiten, etwa einem polyzystischen Ovarialsyndrom, können Tests häufiger positiv oder schwer zu deuten sein.
Basaltemperatur: Bestätigung im Rückspiegel
Nach dem Eisprung bildet der zurückbleibende Follikel den Gelbkörper. Er produziert Progesteron, wodurch die morgendliche Basaltemperatur meist um einige Zehntelgrade steigt. Weil der Anstieg erst danach kommt, eignet sich die Temperaturkurve vor allem dazu, einen stattgefundenen Eisprung rückblickend zu bestätigen. Schlafmangel, Alkohol, Krankheit, Schichtarbeit oder unterschiedliche Messzeiten können die Werte beeinflussen.
Mittelschmerz und Ovulationsblutung
Manche Frauen spüren rund um den Eisprung ein einseitiges Ziehen oder Stechen. Andere bemerken eine sehr leichte Schmierblutung. Beides kann vorkommen, ist aber kein zuverlässiger Beweis. Starke oder länger anhaltende Schmerzen, Fieber, Kreislaufprobleme oder eine kräftige Blutung passen nicht zu einem harmlosen Eisprungzeichen und sollten medizinisch abgeklärt werden.
Praktisch statt perfekt
Wenn du deinen Eisprung nicht exakt bestimmen möchtest, musst du nicht jeden Morgen messen, testen und dokumentieren. Eine Kalenderschätzung und ein Blick auf den Zervixschleim können für eine grobe Orientierung genügen. Körperbeobachtung soll dir helfen – nicht das Gefühl geben, jeden Zyklustag kontrollieren zu müssen.
Wann ist der beste Zeitpunkt, um schwanger zu werden?
Besonders günstig sind die ein bis zwei Tage vor dem Eisprung. Aber auch Sex an den Tagen davor oder am Eisprung kann zu einer Schwangerschaft führen.
Die Eizelle ist nach dem Eisprung nur ungefähr 12 bis 24 Stunden befruchtungsfähig. Spermien können unter guten Bedingungen dagegen bis zu fünf Tage im Körper überleben. Deshalb beginnt das fruchtbare Fenster schon vor dem Eisprung. Wer erst wartet, bis die Temperatur gestiegen ist, kann für diesen Zyklus bereits spät dran sein – denn der Anstieg bestätigt den Eisprung im Nachhinein.
Unser Eisprungrechner kann anhand deiner Zyklusdaten ein wahrscheinliches Fenster berechnen. Bei unregelmäßigen Zyklen ist die Spanne größer. Dann können Zervixschleim, Ovulationstests oder eine medizinische Zyklusdiagnostik zusätzliche Hinweise liefern.
Muss Sex jetzt nach Plan stattfinden?
Nein. Ein Plan kann entlasten, wenn beide ihn hilfreich finden. Er kann aber ebenso Druck erzeugen. Medizinisch ist weder eine bestimmte Stellung noch langes Liegen nach dem Sex nötig. Spermien, die weiterwandern können, erreichen den Gebärmutterhals recht schnell. Dass danach Flüssigkeit aus der Scheide läuft, ist normal und bedeutet nicht, dass „alles wieder herausfällt“.
Auch ein Orgasmus ist keine Voraussetzung für die Empfängnis. Und du musst nicht vollkommen entspannt sein, damit eine Schwangerschaft möglich wird. Anhaltende starke Belastung kann den Zyklus beeinflussen, doch niemand muss sich für jeden angespannten Gedanken verantwortlich machen. Fruchtbarkeit ist viel komplexer als der gut gemeinte Rat „Entspann dich einfach“.
Spermawissen-Fun-Fact: Spermien brauchen noch ein Training im Körper
Ein Spermium ist nach der Ejakulation nicht sofort vollständig befruchtungsbereit. Erst im weiblichen Genitaltrakt durchläuft es einen Reifungsprozess namens Kapazitation.
Dabei verändert sich unter anderem seine Zellmembran, und die Bewegung wird kräftiger und unregelmäßiger. Erst danach kann es die schützenden Hüllen der Eizelle überwinden. Der weibliche Körper ist also nicht bloß der Ort, an dem die Spermien unterwegs sind, sondern ein aktiver Teil des Geschehens. Selbst ein besonders flinkes Spermium braucht zuerst diese letzte Reifung.
Der zweite interessante Punkt: Fruchtbarer Zervixschleim ist keine Nebensache. Er schützt geeignete Spermien, erleichtert ihre Bewegung und kann ihnen sogar kleine Aufenthaltsräume bieten. Befruchtung ist damit ein erstaunlich feines Zusammenspiel zwischen Körper, Eizelle und Spermien – nicht einfach die Geschichte eines einzigen Gewinners.
Wie entwickelt sich das Baby in der 2. SSW?
Auch in der 2. SSW gibt es normalerweise noch kein Baby und keinen Embryo. Erst wenn eine Eizelle freigesetzt und befruchtet wurde, beginnt die frühe embryonale Entwicklung.
Findet der Eisprung gegen Ende dieser Woche statt, kann eine Befruchtung im Eileiter folgen. Ab diesem Moment enthält die Zygote – die befruchtete Eizelle – die genetische Information beider Elternteile. Ihre ersten Zellteilungen und der Weg zur Gebärmutter gehören rechnerisch meist in die 3. SSW.
Das biologische Geschlecht wird bei der Befruchtung durch die Geschlechtschromosomen festgelegt. Die Eizelle trägt ein X-Chromosom, ein Spermium ein X- oder Y-Chromosom. Methoden, mit Ernährung, Stellung oder minutengenauem Timing gezielt ein Mädchen oder einen Jungen zu zeugen, sind wissenschaftlich nicht verlässlich belegt.
Was dir in der 2. SSW guttun kann
Rund um den Eisprung kann aus Nähe schnell ein Termin im Kalender werden. Diese Woche darf Intimität wieder mehr sein als gutes Timing.
Für dich
- Beobachte deinen Körper nur so genau, wie es dir guttut – du musst nicht jedes Zeichen auswerten.
- Ein Spaziergang, eine Dusche oder zehn ruhige Minuten können helfen, zwischen Zykluswissen und Alltag umzuschalten.
Gemeinsam
- Verabredet euch zu Nähe ohne Erfolgsauftrag: kuscheln, reden, massieren oder Sex – je nachdem, was sich für euch gut anfühlt.
- Plant bewusst etwas Schönes nach den fruchtbaren Tagen, damit nicht die ganze Woche nur um den Eisprung kreist.
Welche Anzeichen gibt es in der 2. SSW?
Echte Schwangerschaftsanzeichen sind in der 2. SSW noch nicht zu erwarten. Was du spüren kannst, hängt mit deinem Zyklus und möglicherweise dem bevorstehenden Eisprung zusammen.
Mögliche Beobachtungen sind mehr oder veränderter Zervixschleim, ein leichtes Ziehen im Unterbauch, eine gesteigerte Libido oder ein empfindlicheres Körpergefühl. Viele Frauen bemerken überhaupt nichts. Das sagt weder etwas über die Qualität des Eisprungs noch über die Chance auf eine Schwangerschaft aus.
Übelkeit, ausgeprägtes Brustspannen oder Geruchsempfindlichkeit werden oft mit einer Schwangerschaft verbunden. In der 2. SSW können sie nicht durch hCG aus einer gerade entstehenden Schwangerschaft verursacht sein, weil die Einnistung noch nicht begonnen hat. Solche Beschwerden können viele andere Gründe haben – vom normalen Zyklus bis zum Mittagessen, das sich im Nachhinein als schlechte Idee entpuppt.
Was kannst du in der 2. SSW tun?
Konzentriere dich auf die wenigen Dinge, die wirklich einen Unterschied machen: Folsäure, ein sinnvoller Umgang mit Alkohol und Nikotin sowie passende Bewegung. Bei individuellen Risiken ist außerdem medizinischer Rat wichtig.
- Folsäure weiternehmen: Bei rechtzeitigem Beginn 400 Mikrogramm täglich, bei spätem Start 800 Mikrogramm bis zum Ende der 12. SSW – sofern ärztlich nichts anderes empfohlen wurde.
- Alkohol meiden: Wenn eine Schwangerschaft möglich ist, ist alkoholfrei die sichere Entscheidung. Ein Ausrutscher ist kein Anlass für Panik; ab jetzt bewusst zu handeln ist sinnvoll.
- Nikotin reduzieren und möglichst beenden: Professionelle Unterstützung kann den Rauchstopp erheblich leichter machen.
- Bewegen: Moderate Aktivität ist bei gesunden Frauen eine gute Grundlage. Neue extreme Trainingsziele sind nicht nötig.
- Medikamente prüfen lassen: Verordnete Präparate nie eigenmächtig absetzen.
- Nahrungsergänzung gezielt einsetzen: Magnesium verhindert nicht nachweislich eine Fehlgeburt und wird nicht routinemäßig für jede Frau mit Kinderwunsch empfohlen.
Wenn du Gleitgel verwendest und schwanger werden möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Kennzeichnung. Manche herkömmlichen Produkte können die Beweglichkeit von Spermien im Labor beeinträchtigen. Kinderwunschfreundliche Produkte sind entsprechend formuliert. Das heißt nicht, dass ein einmal verwendetes normales Gleitgel eine Schwangerschaft verhindert.
Wann ist ärztlicher Rat sinnvoll?
Ein einzelner unregelmäßiger Zyklus ist meist kein Grund zur Sorge. Wiederholt ausbleibende Blutungen, sehr starke Schmerzen oder bekannte Erkrankungen solltest du aber abklären lassen.
Sprich mit einer Ärztin oder einem Arzt, wenn deine Zyklen über längere Zeit sehr unregelmäßig sind oder die Periode monatelang ausbleibt. Auch ungewöhnlich starke Blutungen und Schmerzen, die deinen Alltag deutlich beeinträchtigen, solltest du abklären lassen. Auch Erkrankungen der Schilddrüse, Endometriose, PCOS, frühere Eileiterentzündungen oder Operationen können ein Grund für eine frühzeitige Beratung sein.
Bei Kinderwunsch wird eine Fruchtbarkeitsabklärung häufig empfohlen, wenn nach zwölf Monaten regelmäßigem ungeschütztem Sex keine Schwangerschaft eingetreten ist. Ab ungefähr 35 Jahren wird oft schon nach sechs Monaten beraten; bei bekannten Risiken früher. Und ja: Fruchtbarkeit ist Paarsache. Die Diagnostik sollte nicht automatisch nur bei der Frau stattfinden.
Häufige Fragen zur 2. SSW
Diese Antworten helfen dir, Zykluszeichen von echten Schwangerschaftshinweisen zu unterscheiden.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: Eisprung und fruchtbare Tage
- BIÖG: Entwicklung in der 1. bis 4. Schwangerschaftswoche
- Gesund ins Leben/BLE: Gesund leben in der Schwangerschaft
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Magnesium
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche medizinische Beratung.
Die 2. SSW ist vor allem eine Woche der Möglichkeiten. Dein Körper bereitet Eisprung und Befruchtung vor, ohne dass du jedes Detail spüren oder kontrollieren musst. Wenn Eizelle und Spermium zusammentreffen, beginnt in der 3. SSW eine erstaunliche Reise aus Zellteilungen, Transport und möglicher Einnistung.
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