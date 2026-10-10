Gina: Bedeutung, Herkunft und die verschiedenen langen Namensformen

Gina ist ein kurzer Name mit mehreren möglichen Geschichten. Er kann aus Regina entstanden sein, aber auch aus Georgina oder italienischen Namen wie Luigina. Darum passt die bekannte Übersetzung „Königin“ nur zu einem dieser Herkunftswege. Welcher lange Name hinter Gina steht, verändert auch seine Bedeutung.
Eine ähnliche Entwicklung findet Ihr bei Elisa, einer kurzen Form aus der Familie von Elisabeth. Mehr kurze und längere Mädchennamen stehen in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Gina auf einen Blick
Bei Gina lohnt sich der Blick auf den Ursprungsnamen.
|Herkunft
|Kurzform mehrerer weiblicher Vornamen; besonders im Italienischen verbreitet
|Mögliche Ursprungsnamen
|Regina, Georgina, Luigina; außerdem weitere Formen
|Bedeutung
|Abhängig vom Ursprungsnamen; bei Regina „Königin“
|Verwendung
|Weiblicher Vorname
|Aussprache
|Italienisch etwa DSCHII-na, mit Betonung am Anfang
|Verwandte Schreibformen
|Unter anderem Gine und Jina
Wann bedeutet Gina „Königin“?
Diese Bedeutung gehört zur Verbindung mit Regina.
Das lateinische Wort „regina“ heißt Königin. Wird Gina als Kurzform von Regina verstanden, übernimmt der Name diese Erklärung. Der Anfang des längeren Namens fällt weg, die letzten beiden Silben bleiben.
Für eine Gina, deren Name auf eine andere Langform zurückgeht, lässt sich diese Übersetzung nicht einfach übernehmen. Die verschiedenen Herkunftswege stehen nebeneinander. Gina kann heute auch ohne bewusst gewählten längeren Ursprungsnamen als eigener Vorname vergeben werden.
Die Verbindung zu Georgina und Luigina
Mehrere Namen können denselben kurzen Schluss behalten.
Georgina ist eine weibliche Form aus der Namensfamilie von Georg. Dieser Name geht auf ein griechisches Wort für einen Bauern beziehungsweise jemanden zurück, der die Erde bearbeitet. Gina kann auch aus Georgina verkürzt werden.
Im Italienischen gehört Luigina zu den möglichen Ausgangsnamen. Luigina ist eine weibliche Form von Luigi, der italienischen Form von Ludwig. Daneben wird Gina auch als Rufname für Virginia oder Eugenia verwendet. Die kleine Form führt also zu ganz verschiedenen langen Namen.
So klingt Gina im Italienischen
Das g vor dem i wird dort weich gesprochen.
Die italienische Aussprache klingt ungefähr DSCHII-na. Am Anfang hört Ihr also einen Laut wie das dsch in „Dschungel“. Die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Auch im Englischen ist ein solcher weicher Anfang üblich.
Wenn Ihr Gina im deutschsprachigen Alltag anders aussprechen möchtet, macht Eure gewünschte Aussprache am besten von Anfang an deutlich. Die Verbindung zum Italienischen ist besonders bekannt, legt aber die persönliche Aussprache einer Familie nicht automatisch fest.
Gina auf der Leinwand und in der Namensstatistik
Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist eine bekannte Namensträgerin.
Ihre Filmkarriere machte den kurzen Namen einem internationalen Publikum vertraut. Das italienische Rundfunkarchiv Rai bewahrt zahlreiche Fernsehauftritte und Interviews mit ihr. Gina hat damit auch eine Geschichte im europäischen Film und Fernsehen.
In Deutschland beschreibt Knud Bielefeld seit 2002 einen Rückgang der Vergaben. In seiner Namensübersicht gehört Gina inzwischen nicht mehr zu den 500 häufigsten Mädchennamen. Diese Einordnung bezieht sich auf seine Namenssammlung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: verschiedene Kurzformwege und italienische Aussprache
- Behind the Name: lateinisches Regina, „Königin“
- Knud Bielefeld: Georgina und die Bedeutung des Ursprungsnamens Georg
- Behind the Name: Luigina und die Namensfamilie von Luigi
- Knud Bielefeld: verschiedene Bedeutungen, Schreibformen und Vergabeentwicklung
- Rai Teche: Fernsehauftritte von Gina Lollobrigida
Quellen abgerufen am 10. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die jeweils genannte Auswertung und deren Erhebungszeitraum.
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