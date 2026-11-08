Alessia: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Alessia verbindet einen weichen Klang mit der Bedeutung „die Beschützerin“. Der Mädchenname kommt aus dem Italienischen und gehört zu Alessio. Beim Sprechen liegt der Akzent auf dem E: „a-LESS-ja“. Das doppelte S bleibt dabei so scharf wie in „Kuss“.

Alessia auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische weibliche Form von Alexius/Alessio; griechische Wurzeln Bedeutung „Die Beschützerin“ oder „die Helferin“ Aussprache a-LESS-ja · 3 Silben Namenstag 17. Juli; auch 9. Januar

Woher kommt die Bedeutung von Alessia?

Alessia ist die weibliche italienische Form aus der Namensfamilie von Alexius und Alessio.

Die Wurzeln sind griechisch: Das Verb alexo bedeutet „abwehren“, „schützen“ oder „helfen“. Alessia lässt sich deshalb als „die Beschützerin“ oder „die Helferin“ erklären. Das ist die sprachliche Bedeutung des Namens.

Alessio ist die männliche italienische Entsprechung. Mit Alexandra besteht über das griechische Wort für „schützen“ eine sprachliche Verbindung. Alessia ist aber keine bloße Kurzform von Alexandra, sondern hat mit Alexius ihre eigene Ausgangsform.

Wie spricht man Alessia aus?

Auf Italienisch heißt es ungefähr „a-LESS-ja“.

Die Lautschrift /aˈlɛssja/ zeigt drei Silben. Betont wird das offene E, etwa wie in „Bett“. Das doppelte S ist stimmlos und etwas länger hörbar. I und A gehen am Ende zu „ja“ über. Wenn ihr im Deutschen a-LES-si-a mit vier Silben hört, unterscheidet sich das von der italienischen Aussprache.

Kosenamen und verwandte Formen Alexia ist eine verwandte Form mit X; Alessio die männliche Form mit O. Die italienische Schreibweise Alessia hat ein doppeltes S. Für persönliche Kosenamen könntet ihr „Lessi“, „Alessi“ oder „Sia“ ausprobieren.

Welche Namen passen zu Alessia?

Für den Vergleich könnt ihr den fließenden Klang oder den italienischen Bezug in den Vordergrund stellen.

Elisa teilt einige helle Laute und hat einen kürzeren Aufbau. Alisa beginnt ebenfalls mit Al und endet auf A, gehört aber zu einer anderen Namensgeschichte. Giulia ist eine weitere italienische Idee mit einem zusammengezogenen -ja-Schluss. Chiara könnte euch gefallen, wenn ihr einen kürzeren Namen mit einem klaren K-Anfang ausprobieren möchtet.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Alessia Marie: Marie setzt nach dem A-Schluss einen neuen M-Anfang und einen betonten I-Ausklang.

Marie setzt nach dem A-Schluss einen neuen M-Anfang und einen betonten I-Ausklang. Alessia Clara: Die Mitlaute Kl machen die Grenze zwischen beiden Namen gut hörbar.

Die Mitlaute Kl machen die Grenze zwischen beiden Namen gut hörbar. Alessia Sophie: Der zweite Name bringt einen anderen Anfang und eine Endbetonung mit. Sagt die Kombination auch einmal in normalem Sprechtempo. Dann hört ihr, ob euch die vielen weichen Übergänge gefallen.

Wann hat Alessia Namenstag?

Für Alessia kommen der 17. Juli und der 9. Januar als Namenstage infrage.

Der 17. Juli wird über den heiligen Alexius, italienisch Alessio, von Rom zugeordnet. Es ist also der Tag des männlichen Namenspatrons. Am 9. Januar wird der seligen Alix Le Clerc gedacht, die in italienischen Quellen Alessia Le Clerc heißt. Sie gründete mit Pierre Fourier eine Gemeinschaft für die Bildung von Mädchen.

Bekannte Personen namens Alessia

Eine bekannte Sportlerin mit diesem Vornamen ist Alessia Russo.

Alessia Russo Die englische Fußballspielerin spielt im Angriff für die Nationalmannschaft. Sie gehörte zu den Europameisterteams von 2022 und 2025. Das Profil des englischen Fußballverbands stellt ihre Laufbahn vor.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann