Ludovica: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Ludovica ist ein langer italienischer Mädchenname mit vier klaren Silben: „lu-do-WI-ka“. Wenn ihr Luisa oder Louisa mögt, entdeckt ihr hier eine Verwandte mit ausführlicherem Klang. Im Alltag lässt sich der Name ganz unkompliziert zu „Ludo“ oder „Lulu“ verkürzen.

Ludovica auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische weibliche Form aus der Namensfamilie von Ludwig; germanische Wurzeln Bedeutung „Berühmt im Kampf“, auch „die berühmte Kämpferin“ Aussprache lu-do-WI-ka · 4 Silben Namenstag 31. Januar

Wie Ludovica und Ludwig zusammengehören

Ludovica gehört zur italienischen Namensfamilie von Ludovico und zur älteren germanischen Familie von Ludwig.

Die alten Bestandteile hlut und wig bedeuten „berühmt“ und „Kampf“. Der Name wird deshalb mit „berühmt im Kampf“ oder „die berühmte Kämpferin“ erklärt. Die italienische Form und die germanischen Wurzeln sind dabei zwei Stationen derselben Geschichte.

Über diese Namensfamilie ist Ludovica auch mit Luisa, Louisa und Luise verwandt. In der langen Form hört ihr die Verbindung nicht sofort – beim Vergleich der Herkunft wird sie sichtbar.

Wie beliebt ist Ludovica in Italien?

Ludovica gehört zu den zehn häufigsten Mädchennamen des italienischen Geburtsjahrgangs 2025.

Laut Istat lag der Name auf Platz 8. Er wurde für 3.001 neugeborene Mädchen registriert. Die Angabe bezieht sich auf Italien und auf das Geburtsjahr 2025.

Wie spricht man Ludovica aus?

Ludovica sprecht ihr italienisch „lu-do-WI-ka“ aus.

Die Betonung liegt auf der dritten Silbe: /ludoˈvika/. Das V klingt wie ein deutsches W, das C vor dem A wie K. Jede der vier Silben bleibt hörbar. Der Name endet also auf „wika“ und nicht auf „witscha“.

Kosenamen und verwandte Formen Lodovica ist eine nahe italienische Variante mit O in der ersten Silbe. Ludovico ist die männliche Form. Luisa und Luise sind kürzere Verwandte mit eigener Entwicklung. „Ludo“, „Lulu“ oder „Vica“ wären persönliche Kosenamen für eure Familie.

Welche Namen passen zu Ludovica?

Ihr mögt die Länge von Ludovica, möchtet aber verschiedene Anfänge vergleichen?

Eleonora hat ebenfalls vier Silben und einen runden Vokalklang. Carolina verbindet einen längeren Aufbau mit einem klaren K am Anfang. Carlotta ist etwas kürzer und wirkt durch das doppelte T beim Sprechen anders. Luisa bleibt die naheliegende Wahl, wenn euch vor allem der Lu-Anfang gefällt.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Ludovica Mia: Die sehr kurze Ergänzung setzt nach den vier Silben einen kleinen Abschluss.

Die sehr kurze Ergänzung setzt nach den vier Silben einen kleinen Abschluss. Ludovica Sophie: Der zweite Name endet auf einem betonten I statt auf A.

Der zweite Name endet auf einem betonten I statt auf A. Ludovica Nora: Nora beginnt mit einem neuen Mitlaut und lässt die Verbindung ruhig ausklingen. Bei einem längeren Rufnamen kann ein kurzer Zweitname angenehm sein. Entscheidend ist, wie oft ihr beide Namen zusammen benutzen möchtet und wie sie mit eurem Nachnamen klingen.

Wann hat Ludovica Namenstag?

Der Namenstag von Ludovica ist am 31. Januar.

Er erinnert an die selige Ludovica Albertoni aus Rom. Nach dem Tod ihres Mannes trat sie dem franziskanischen Drittorden bei und half armen Menschen. Ihr Name wird auch Lodovica geschrieben. Sie ist eine Selige; die gelegentliche Bezeichnung als Heilige in Namenslisten ist ungenau.

Bekannte Personen namens Ludovica

Eine heutige Namensträgerin kennt ihr vielleicht unter ihrem kurzen Rufnamen Lulù.

Ludovica Gargari Die italienische Köchin und Creatorin ist auch als Lulù Gargari bekannt. In ihren Videos zeigt sie Rezepte und Küchentechniken. Ihr Agenturprofil nennt ihre Ausbildung an der Kochschule ALMA und ihre Arbeit für GialloZafferano.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann