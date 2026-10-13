Alisa: Bedeutung, Herkunft und die Schreibweise mit einem S

Alisa ist ein Mädchenname, der in mehreren Ländern zu Hause ist. Häufig führt seine Geschichte über Alice zum alten deutschen Namen Adelheid. Daneben gibt es eine hebräische Erklärung als „die Fröhliche“. Welche Bedeutung gemeint ist, hängt also auch bei Alisa von der Namenslinie ab.
Weitere Mädchennamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Alisa auf einen Blick
Alisa hat fünf Buchstaben und drei Silben.
|Verwendung
|Mädchenname
|Eine Namenslinie
|Form von Alice; über diese Familie mit Adelheid verwandt
|Weitere Erklärung
|Hebräische Namenslinie mit der Bedeutung „die Fröhliche“
|Bedeutung über Alice
|„Von edler Art“ beziehungsweise „von edlem Wesen“
|Schreibweise
|Alisa mit einem s; ähnliche Form: Alissa mit ss
|Aussprache
|Im Deutschen häufig a-LIE-sa; in anderen Sprachen andere Laute und Betonungen
|Namenstag im finnischen Kalender
|14. Juli
Von Alice zu Alisa: Woher kommt der Name?
Alisa wird in mehreren Sprachen als Form von Alice verwendet.
Behind the Name führt Alisa unter anderem als russische, ukrainische, bosnische, finnische und georgische Form von Alice auf. Alice wiederum geht über alte französische Formen auf die Namensfamilie von Adelheid zurück. Daher kommt die Erklärung „von edler Art“ oder „von edlem Wesen“.
Knud Bielefeld beschreibt ebenfalls die Verbindung zu Alice und nennt Finnland und Russland als Herkunftsländer seiner frühen Belege für Alisa.
Wann bedeutet Alisa „die Fröhliche“?
Diese Erklärung gehört zu einer weiteren, hebräischen Namenslinie.
Das Vornamenlexikon von wissen.de nennt für Alisa und Alisah einen hebräischen Ursprung mit der Bedeutung „die Fröhliche“. Der hebräische Name Aliza wird ebenfalls mit „fröhlich“ erklärt. Diese Bedeutung sollte deshalb als eigene Herleitung betrachtet werden.
„Von edler Art“ und „die Fröhliche“ sind bei Alisa keine zwei Übersetzungen desselben alten Wortes. Sie beruhen auf unterschiedlichen Namensgeschichten.
Alisa, Alissa und Elisa: kleine Unterschiede
Alisa und Alissa können im Deutschen unterschiedlich klingen. Elisa gehört zu einer anderen Namensfamilie.
Alisa mit einem s wird im Deutschen häufig ähnlich wie „Lisa“ mit einem a davor gesprochen. Bei Alissa mit ss liegt eine Aussprache mit kurzem i und scharfem s nahe. In anderen Sprachtraditionen kann auch Alisa ein scharfes s haben.
Im Finnischen liegt die Betonung auf der ersten Silbe, im Russischen und Ukrainischen auf der mittleren.
Elisa wird üblicherweise über Elisabeth erklärt.
Wie beliebt ist Alisa?
Alisa ist als Mädchenname in Deutschland gut belegt.
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 6.600 Vergaben als ersten Vornamen. Alissa wird separat erfasst. Die hier genannte Zahl gilt also für Alisa mit einem s.
Die Zahl beruht auf Bielefelds Namenssammlung und ist keine amtliche Vollzählung. Zweitnamen sind darin nicht enthalten.
Alisa in der Musik und im Namenstagskalender
Eine bekannte Namensträgerin ist die Cellistin Alisa Weilerstein.
Ihre offizielle Biografie erzählt eine schöne Kindheitsgeschichte: Als sie klein war, bastelte ihre Großmutter Instrumente aus Verpackungen, um sie zu beschäftigen. Das selbst gebaute Cello weckte ihr Interesse; mit vier Jahren bekam sie ein richtiges Instrument.
Im finnischen Namenstagskalender steht Alisa am 14. Juli.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Alisa – Sprachformen, Aussprache und finnischer Namenstag
- Knud Bielefeld: Alisa – Namensgeschichte über Alice
- wissen.de, Vornamenlexikon: weitere hebräische Herleitung von Alisa
- Behind the Name: Bedeutung des hebräischen Namens Aliza
- Knud Bielefeld: Alisa – Erstnamenvergaben 2010–2025
- Alisa Weilerstein: offizielle Biografie
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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