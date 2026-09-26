Alessio: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Alessio hat einen deutlich italienischen Klang und eine alte griechische Wurzel. Er gehört zur Namensfamilie von Alexius und Alexis; die Bedeutung führt zum Helfen und Verteidigen. Besonders spannend ist, wie viel Unterschied ein paar Buchstaben gegenüber Alessandro machen.
Alessio und Alessandro stehen in unserer A–Z-Liste nicht nebeneinander, werden aber oft gedanklich vermischt. Hier schauen wir auf Alessios eigene Verbindung zu Alexius und die italienische Aussprache.
Alessio auf einen Blick
Alessio ist eine italienische Form von Alexius. Die griechische Namenswurzel verweist auf Helfen und Verteidigen.
|Herkunft
|Italienische Form von Alexius
|Bedeutung
|Aus griechischer Wurzel für „helfen, verteidigen“
|Aussprache
|Italienisch ungefähr A-les-sjo, Betonung auf „les“
|Formen
|Alexius und Alexis; weibliche Form Alessia
|Namenstag
|Je nach Kalender und Patron unterschiedlich
Woher kommt Alessio?
Alessio ist die italienische Form des älteren Namens Alexius.
Das Namenslexikon Behind the Name führt Alexius auf das griechische Alexis und die Wurzel aléxō zurück: helfen beziehungsweise verteidigen. Die knappe Deutung „Helfer“ oder „Verteidiger“ gibt diese Verbindung sinngemäß wieder. Sie ist keine Beschreibung des späteren Charakters eines Kindes.
Alessio ist nicht Alessandro
Die zwei italienischen Namen sind verwandt, gehen aber auf unterschiedliche griechische Formen zurück.
Alessio gehört zu Alexius, Alessandro zur Alexander-Namensfamilie. Wer nach Kurzformen oder Statistiken sucht, sollte diese Namen deshalb getrennt betrachten. In Italien ist die Betonung von Alessio auf der mittleren Silbe; das letzte „io“ klingt im Gespräch eng zusammen.
Wie verbreitet ist Alessio hierzulande?
Der Name kommt in Deutschland vor, ohne ein sehr häufiger Klassiker zu sein.
Knud Bielefeld schätzt für die Jahrgänge 2010 bis 2025 rund 7.500 Vergaben als ersten Vornamen. Die Schätzung bezieht sich auf seine eigene Datenauswertung und zählt nicht automatisch Alessandro oder Alessia mit. Ein Kind namens Alessio wird also durchaus Namensvetter treffen können, aber nicht überall.
Rufen, schreiben, abkürzen
Alessio ist länger als Alex, wirkt beim Aussprechen aber flüssig.
Als familiäre Kurzform wäre Ale denkbar; ob sie tatsächlich verwendet wird, lässt sich nicht pauschal behaupten. Im deutschen Alltag könnte die italienische Aussprache erklärt oder Alessio mit Alessandro verwechselt werden. Ein festes Schimpfwort, das sich aus dem Namen ergibt, ist nicht bekannt.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Alessio – Herkunft und Namensgeschichte.
- Knud Bielefeld: Auswertung zu Alessio – geschätzte Erstnamen-Vergaben 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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