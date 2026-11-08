Francesca: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Francesca hat einen italienischen Klang und eine Bedeutung, die nach Frankreich führt: „die Französin“. Beim Aussprechen machen die Buchstaben zwei verschiedene Dinge. Das C wird zu „tsch“, das SC zu „sk“ – zusammen klingt der Name „fran-TSCHES-ka“.

Francesca auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische weibliche Form von Franciscus; lateinische Wurzeln Bedeutung „Die Französin“ Aussprache fran-TSCHES-ka · 3 Silben Namenstag 9. März

Warum Francesca „die Französin“ bedeutet

Francesca ist die weibliche italienische Form von Franciscus, einem spätlateinischen Namen mit der Bedeutung „Franzose“.

Für die weibliche Form ergibt sich „die Französin“. Im Italienischen heißt die männliche Entsprechung Francesco. Auch die deutsche Franziska und die französische Françoise gehören zu dieser Namensfamilie.

Der Name konnte damit ursprünglich auf eine Verbindung zu Frankreich hinweisen. Wenn ihr Francesca heute vergebt, entscheidet ihr euch für eine italienische Form mit dieser älteren Herkunftsbedeutung.

Wie spricht man Francesca aus?

Die italienische Sprechhilfe für Francesca lautet „fran-TSCHES-ka“.

In /franˈtʃeska/ liegt die Betonung auf der mittleren Silbe. Das C vor dem E klingt wie „tsch“. Die Buchstaben SC stehen hier vor einem A und werden als „sk“ gesprochen. Der Name hat drei Silben und endet mit einem deutlich hörbaren A.

Kosenamen und verwandte Formen Franziska ist die deutsche, Francisca unter anderem eine spanische und portugiesische Form; Françoise ist französisch. Franca ist eine kürzere italienische Verwandte. „Franci“, „Cesca“ oder „Franny“ wären persönliche Kosenamenideen. Sie verändern den Klang, ohne die vollständige Schreibweise anzutasten.

Welche Namen passen zu Francesca?

Falls euch die Mischung aus weichen Vokalen und deutlichen Mitlauten gefällt, gibt es mehrere passende Alternativen.

Carlotta hat ebenfalls drei Silben und eine klare A-Endung. Cecilia bietet einen längeren italienischen Namen mit mehreren hellen Vokalen. Carolina könnte passen, wenn ihr den K-Klang und einen ausführlicheren Rhythmus mögt. Bianca ist kürzer geschrieben und behält die Verbindung von N, K und abschließendem A.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Francesca Sophie: Die Endbetonung von Sophie ergänzt den Akzent auf der Mitte von Francesca.

Die Endbetonung von Sophie ergänzt den Akzent auf der Mitte von Francesca. Francesca Mia: Drei Silben treffen auf eine kurze, zweisilbige Ergänzung.

Drei Silben treffen auf eine kurze, zweisilbige Ergänzung. Francesca Elena: Der Vokalbeginn macht den Übergang weich; das L unterscheidet den zweiten Namen gut. Lasst beim Ausprobieren zwischen den Namen kurz Luft. So hört ihr, ob ihr beide als feste Kombination verwenden möchtet oder den Zweitnamen lieber nur gelegentlich nennt.

Wann hat Francesca Namenstag?

Francesca hat am 9. März Namenstag.

Der Termin erinnert an die heilige Francesca Romana, auf Deutsch Franziska von Rom. Sie lebte im 14. und 15. Jahrhundert, war verheiratet, hatte Kinder und kümmerte sich um arme und kranke Menschen. Aus der von ihr versammelten Gemeinschaft gingen die Oblatinnen von Tor de’ Specchi hervor.

Bekannte Personen namens Francesca

Im Tennis ist Francesca Schiavone eine besonders bekannte Namensträgerin.

Francesca Schiavone Die ehemalige italienische Tennisspielerin gewann 2010 die French Open in Paris. Damit wurde sie zur ersten Italienerin mit einem Grand-Slam-Einzeltitel in der Open Era. Die WTA führt ihr Profil mit Karriereüberblick und Ergebnissen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann