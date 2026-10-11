Sophie: Bedeutung „Weisheit“, Herkunft und der Unterschied zu Sophia

Sophie bedeutet „Weisheit“ und gehört zur griechischen Namensfamilie um Sophia. In Deutschland ist der Mädchenname nicht nur als erster Vorname vertraut: Besonders häufig wird er auch als weiterer Vorname eines Kindes gewählt.
Sophie und Sophia teilen ihren Ursprung, haben aber einen unterschiedlichen Ausklang. Sophie endet auf einem langen i, Sophia auf a. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Sophie auf einen Blick
Sophie ist eine eigenständige Namensform. Die Schreibweise Sofie hat dieselbe Bedeutung und wird ebenfalls verwendet.
|Herkunft
|Griechischer Ursprung, verwandte Form von Sophia
|Bedeutung
|„Weisheit“
|Verwendung
|Mädchenname
|Schreibvariante
|Sofie
|Deutsche Aussprache
|So-FII, Betonung am Ende
|Deutschland
|Etwa 47.300 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025
Woher kommt Sophie?
Hinter Sophie steht das griechische Wort sophia.
Die Bedeutung „Weisheit“ gehört zu allen Formen dieser Namensfamilie. Sophie ist deshalb keine Variante mit einer eigenen, abweichenden Übersetzung. Ob eine Familie Sophia, Sophie oder Sofie wählt, ändert die sprachliche Wurzel nicht.
Der Name war in Deutschland bereits in den 1890er-Jahren häufig. Knud Bielefeld beschreibt danach eine Phase, in der Sophie zwischen 1930 und 1980 deutlich seltener vergeben wurde. Die heutige Beliebtheit knüpft somit an einen älteren Namensgebrauch an.
Warum erscheint Sophie in Statistiken so weit oben?
Erste und weitere Vornamen werden nicht in jeder Liste gleich gezählt.
In der GfdS-Gesamtliste für 2025 steht Sophie/Sofie bei den Mädchen auf Platz zwei. Diese Liste umfasst alle Vornameneintragungen, also auch weitere Vornamen. Die beiden gleich klingenden Schreibweisen werden gemeinsam ausgewertet.
Wie wichtig diese Unterscheidung ist, zeigt ein weiterer GfdS-Wert: Auf 100 Vergaben von Sophie/Sofie als Erstname kamen 316 Vergaben als Folgename. Ein hoher Platz in der Gesamtliste heißt deshalb nicht, dass Sophie genauso oft der erste Rufname ist.
Bielefeld zählt die Schreibweise Sophie separat und nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 47.300 Vergaben als ersten Vornamen. Das ist ein anderer Zeitraum und eine andere Erhebung als die GfdS-Jahresliste.
Sophie mit ph oder Sofie mit f
Beide Schreibweisen gehören zum selben Namen.
Das ph in Sophie und das f in Sofie stehen für denselben Laut. Die Form mit ph kommt in Bielefelds Erfassung deutlich häufiger vor. Wer sich für Sofie entscheidet, wählt also ein anderes Schriftbild, keine andere Bedeutung.
Sophie kann für sich stehen oder mit weiteren Vornamen verbunden werden. Ein Doppelname mit Bindestrich und mehrere getrennte Vornamen sind beim Schreiben unterschiedliche Formen; der Name Sophie bleibt in beiden Fällen erkennbar.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld: Herkunft und Geschichte von Sophie
- GfdS: Sophie/Sofie als Erst- und Folgename 2025
- Knud Bielefeld: Vergaben von Sophie 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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