Erstickungsgefahr: TEDi ruft sechs Pizza-Spielsets zurück

Bild: © TEDi Warenhandels GmbH / redaktionelle Bearbeitung

Eine Spielzeugpizza zum Zerteilen, dazu Messer, Pizzaschneider und kleines Zubehör: Solche Sets stehen in vielen Kinderzimmern. TEDi ruft jetzt sechs Pizza-Spielsets zurück, weil sich beim Spielen Kleinteile bilden können. Eltern sollten das Spielzeug sofort wegnehmen und nicht weiter benutzen.

Wie TEDi in seiner Kundeninformation vom 14. August 2026 mitteilt, wurde das Problem bei Produkttests entdeckt. Kleine Kinder könnten die Teile in den Mund nehmen und daran ersticken.

Diese Pizza-Spielsets von TEDi sind betroffen

Der Rückruf umfasst sechs Artikelnummern. Zur leichteren Kontrolle findet ihr hier jeweils die kurze und die vollständige Nummer:

4937000121 – vollständig: 493700012110000000500

– vollständig: 493700012110000000500 8659700121 – vollständig: 865970012110000000500

– vollständig: 865970012110000000500 1032500121 – vollständig: 103250012110000000500

– vollständig: 103250012110000000500 6012400121 – vollständig: 601240012110000000500

– vollständig: 601240012110000000500 1428200121 – vollständig: 142820012110000000500

– vollständig: 142820012110000000500 5601500121 – vollständig: 560150012110000000500

Die Spielsets wurden laut TEDi zwischen dem 6. Februar 2025 und dem 14. August 2026 in den Filialen verkauft. Der Verkaufspreis lag bei fünf Euro.

Auf den veröffentlichten Produktbildern sind Pizza-Spielsets mit rosa-weiß karierter Verpackung zu sehen. Sie enthalten eine runde Spielzeugpizza mit einzelnen Stücken und unterschiedliches Zubehör. Da mehrere Ausführungen betroffen sind und die Bilder nur Beispiele zeigen, solltet ihr euch bei der Kontrolle vor allem an den Artikelnummern orientieren.

Was Eltern jetzt tun sollten

Habt ihr eines der betroffenen Sets zu Hause, lasst eure Kinder nicht mehr damit spielen. Bewahrt es bis zur Rückgabe so auf, dass besonders kleine Kinder nicht an die Pizza und das Zubehör gelangen können.

Die Spielsets können in jeder TEDi-Filiale zurückgegeben werden. Ihr erhaltet entweder den Kaufpreis von fünf Euro zurück oder könnt einen anderen Artikel auswählen. Zum Kassenbon macht TEDi in der veröffentlichten Kundeninformation keine ausdrückliche Angabe. Wenn ihr den Beleg noch habt, nehmt ihn sicherheitshalber mit.

Bei Fragen erreicht ihr den TEDi-Kundenservice unter +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com.

Über konkrete Zwischenfälle oder verletzte Kinder berichten die bislang veröffentlichten Informationen nicht. Der Rückruf erfolgt vorsorglich aufgrund der Ergebnisse der Produkttests.

Quelle: TEDi-Kundeninformation vom 14. August 2026 und Produktwarnung.eu vom 19. August 2026 . Stand: 20. August 2026.

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