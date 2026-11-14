Kaffee in der Schwangerschaft: Wie viel ist okay?

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Wenn du schwanger bist, kannst du deinen Morgenkaffee weiter trinken. Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt insgesamt höchstens 200 Milligramm Koffein pro Tag, über den Tag verteilt. Kaffee, Schwarztee, Cola und Schokolade können alle etwas zu dieser Menge beitragen.

Wie viel Koffein steckt in deiner Tasse?

Eine Tasse Filterkaffee mit 200 Millilitern enthält als Richtwert etwa 90 Milligramm Koffein. Bei einem Espresso mit 60 Millilitern sind es ungefähr 80 Milligramm.

Wie viel tatsächlich in deiner Tasse landet, hängt von der Bohne, der Zubereitung und der Größe der Portion ab. Wenn du deinen Kaffee im Café bestellst, frag bei einem großen Cappuccino ruhig, ob ein oder zwei Espressi darin stecken. Die Milch füllt die Tasse auf, ändert aber nichts an der Menge Koffein, die der Espresso mitbringt.

Ein Beispiel für deinen Tag Ein Filterkaffee zum Frühstück und einer am Nachmittag ergeben nach diesen Richtwerten zusammen etwa 180 Milligramm Koffein.

Bei ungefähr 35 Milligramm Koffein aus einer Dose Cola käme dieses Beispiel schon über die Empfehlung. Wenn du nachmittags Lust auf eine zweite Tasse hast, kannst du dann entkoffeinierten Kaffee wählen.

Schwarztee, Cola und Schokolade zählen mit

Du musst keine Liste für jeden Schluck führen. Wenn du regelmäßig mehrere koffeinhaltige Getränke trinkst, hilft ein kurzer Blick darauf, was an einem typischen Tag zusammenkommt.

Neben dem Kaffee können auch Schwarz- und Grüntee, Matcha, Cola oder Schokolade Koffein liefern. Welche Tees du im Alltag gut abwechseln kannst, findest du im Beitrag zu Tee in der Schwangerschaft. Von Energydrinks raten die Fachleute Schwangeren ab.

Wenn du gern noch eine Tasse trinken möchtest

Entkoffeinierter Kaffee hat deutlich weniger Koffein. Er kann noch kleine Restmengen enthalten, ist aber praktisch, wenn du den Geschmack magst und beim Koffein sparen möchtest.

Wenn du unterwegs nur einen großen Becher bekommst, kannst du auch eine kleinere Portion bestellen. Bei abgefülltem Eiskaffee lohnt sich ein Blick aufs Etikett, wenn der Koffeingehalt angegeben ist. Für die Zeit nach der Geburt findest du bei uns einen eigenen Beitrag zu Koffein in der Stillzeit.

Wenn du auch bei Tee oder Energydrinks nachschauen möchtest, findest du die einzelnen Ratgeber im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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