Parmesan in der Schwangerschaft: Am Stück oder gerieben?

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Du kannst dir in der Schwangerschaft Parmesan über die Pasta reiben. Am einfachsten ist ein Stück lange gereifter Parmesan. Schneide die Rinde ab und reibe den Käse frisch über dein Essen. Diese Empfehlung gilt auch für originalen Parmigiano Reggiano aus Rohmilch.

Warum Parmesan trotz Rohmilch eine Ausnahme ist

Rohmilch ist Milch, die vor der Verarbeitung nicht pasteurisiert wurde. Bei Parmigiano Reggiano bekommt der Käse viel Zeit zum Reifen. Dabei trocknet er aus, und Bakterien wie Listerien können sich unter diesen Bedingungen schlechter vermehren.

Originaler Parmigiano Reggiano reift mindestens zwölf Monate. Das Bundesinstitut für Risikobewertung nennt ihn ausdrücklich als Beispiel für lange gereiften Hartkäse, der bei der Empfehlung zu Rohmilchkäse eine Ausnahme bildet. Das Bundesinstitut nennt als weiteres Beispiel Grana Padano.

Frisch gerieben oder aus der Tüte?

Kauf Parmesan am Stück und reibe nur so viel, wie du gerade brauchst. Bei fertig geriebenem Käse kommen viele Schnittflächen zusammen. Auf ihnen können sich Keime leichter vermehren.

Wenn du eine Packung geriebenen Parmesan schon geöffnet hast, kannst du ihn in einem Gericht vollständig mitgaren. Als Orientierung fürs Durcherhitzen gelten mindestens 70 °C für zwei Minuten auch an der kühlsten Stelle. Parmesan, der auf dem fertigen Teller durch die Wärme der Pasta schmilzt, wurde dabei nicht unbedingt vollständig durcherhitzt.

Wenn du im Restaurant bestellst Frag nach, ob der Parmesan frisch vom Stück gerieben wird.

Wenn der Käse schon vorgerieben ist, kannst du die Pasta ohne Streukäse bestellen.

Auch bei groben Hobeln kannst du danach fragen, wann sie vom Stück geschnitten wurden.

Was du mit der Rinde und dem Reststück machst

Schneide die Rinde vor dem Reiben ab. Auf der Oberfläche können sich Keime ansiedeln. Deshalb rät das Netzwerk Gesund ins Leben Schwangeren dazu, die Käserinde zu entfernen.

Für den Rest reicht ein sauberer, abgedeckter Platz im Kühlschrank. Reibe beim nächsten Essen wieder direkt vom Stück. Wenn du danach noch Lust auf ein Dessert mit Milchprodukten hast, kannst du bei unserer Panna cotta in der Schwangerschaft nachlesen, worauf es dort ankommt.

Was bei anderen Käsesorten wie Feta oder Camembert gilt, findest du im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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