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Die Unterwäsche ist plötzlich nass und ihr fragt euch, ob es Fruchtwasser sein könnte. Manchmal tröpfelt es nur. Ruft bei Verdacht auf einen Blasensprung gleich im Kreißsaal an, auch wenn ihr euch gut fühlt und noch keine Wehen habt. Hier erfahrt ihr, welche Veränderungen das Team sofort wissen sollte und wann es für euer Baby dringend wird.

Was tun, wenn ihr Fruchtwasser verliert?

Ruft im Kreißsaal eurer Geburtsklinik an und beschreibt, was ihr bemerkt. Das Team sagt euch, wann und wie ihr zur Untersuchung kommen sollt. Bei einer geplanten Hausgeburt ruft ihr eure Hebamme an.

Diese Angaben helfen beim Anruf.

In welcher Schwangerschaftswoche seid ihr?

Wann ist die Flüssigkeit zum ersten Mal abgegangen? Kam sie auf einmal oder tröpfelt es weiter?

Welche Farbe hat sie? Ist euch ein ungewöhnlicher Geruch aufgefallen?

Spürt ihr euer Baby wie gewohnt? Habt ihr Wehen, Schmerzen, Fieber oder eine Blutung?

Wenn ihr eine Binde oder Vorlage zur Hand habt, könnt ihr die Flüssigkeit damit auffangen. Lasst Tampons weg. Die genaue Woche steht oft im Mutterpass. Wenn sie euch gerade nicht einfällt, könnt ihr beim Anruf auch euren errechneten Geburtstermin nennen.

Wann kann ein Blasensprung für das Baby gefährlich werden?

Manche Warnzeichen können schon kurz nach dem Blasensprung auftreten. Auch die Zeit spielt eine Rolle. Je länger der Blasensprung zurückliegt, desto größer kann das Risiko für eine Infektion werden, weil Keime leichter in die Gebärmutter gelangen können.

Bei diesen Zeichen braucht ihr sofort Hilfe Sagt es direkt beim Anruf im Kreißsaal, wenn die Flüssigkeit grün oder braun ist oder unangenehm riecht. Das gilt auch bei Fieber, einer Blutung oder wenn ihr anhaltende Bauchschmerzen habt oder euer Baby seltener als sonst oder gar nicht mehr spürt.

wenn die Flüssigkeit grün oder braun ist oder unangenehm riecht. Das gilt auch bei Fieber, einer Blutung oder wenn ihr anhaltende Bauchschmerzen habt oder euer Baby seltener als sonst oder gar nicht mehr spürt. Ruft 112, wenn nach dem Flüssigkeitsabgang etwas wie eine Schnur aus der Scheide ragt, ihr stark blutet oder wenn euch schwarz vor Augen wird und ihr das Gefühl habt, gleich ohnmächtig zu werden. Eine vorgefallene Nabelschnur kann zusammengedrückt werden und die Sauerstoffversorgung des Babys beeinträchtigen.

Wenn die Fruchtblase nach 37 vollendeten Schwangerschaftswochen (37+0) vor dem Einsetzen der Wehen springt, bespricht das Geburtsteam, ob ihr abwarten könnt oder die Geburt eingeleitet werden sollte. Die britische NICE-Leitlinie empfiehlt, nach etwa 24 Stunden eine Einleitung anzubieten, falls die Wehen bis dahin nicht begonnen haben. Je nach Befund kann das Team schon früher zu einer Einleitung raten.

Die rund 24 Stunden beziehen sich auf die Planung nach der Abklärung. Beim Verdacht auf Fruchtwasserabgang ruft ihr gleich im Kreißsaal an.

Fruchtwasser, Urin oder Ausfluss?

Fruchtwasser kann schwallartig abgehen oder nur langsam nachlaufen. Es ist oft klar und wässrig. Wenige Tropfen lassen sich im Alltag schwer von Urin oder dünnflüssigem Ausfluss unterscheiden.

Vielleicht bemerkt ihr nur, dass die Unterwäsche wieder feucht wird. Farbe, Geruch und Menge könnt ihr beim Anruf beschreiben. Ob es wirklich Fruchtwasser ist, klärt das Geburtsteam. Weitere Anzeichen für den Geburtsbeginn erklärt unser Ratgeber zu den Geburtswehen.

Was ist anders, wenn die Fruchtblase vor 37+0 springt?

Wenn eure Fruchtblase vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen springt, muss das sofort in der Klinik abgeklärt werden. Nennt eure Schwangerschaftswoche gleich beim Anruf im Kreißsaal.

Nach einem frühen Blasensprung steigt das Risiko, dass euer Baby zu früh geboren wird. Das Team schaut, wie es euch beiden geht und ob es Anzeichen einer Infektion gibt. Es bespricht mit euch, ob die Schwangerschaft unter engmaschiger Betreuung weitergehen kann oder ob die Geburt früher nötig ist. Welche Veränderungen euch in den letzten Wochen begegnen können, findet ihr in der 36. SSW und 37. SSW sowie im Überblick zum dritten Trimester.

Wie prüft die Klinik, ob es Fruchtwasser ist?

Das Team fragt nach dem Flüssigkeitsabgang und kontrolliert, wie es euch und eurem Baby geht. Welche Untersuchungen folgen, hängt von der Schwangerschaftswoche und eurem Befund ab.

Wenn unklar bleibt, woher die Flüssigkeit kommt, kann das Team mit einem kleinen Untersuchungsinstrument in die Scheide schauen. Dabei prüft es, ob sich Fruchtwasser erkennen lässt. Manchmal untersucht das Team zusätzlich eine Probe der Flüssigkeit. Lasst euch erklären, wann ihr das Ergebnis erfahrt und an wen ihr euch bei Veränderungen wenden könnt.

Im Schwangerschaftskalender findet ihr den Ratgeber zu eurer aktuellen Woche.

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