Fein geriebene Zitronenschale macht diese Zitronenplätzchen zum Ausstechen frisch und duftend. Nach dem Backen bekommen die Herzen und Sterne einen dünnen Zitronenguss. Der passt auf den Adventsteller und genauso gut zu einem Backnachmittag im Frühling.
Für den Teig braucht ihr vor allem die gelbe Schale. Der frisch gepresste Saft kommt in den Guss. Der Teig lässt sich portionsweise ausrollen, sodass beim gemeinsamen Backen mit Kindern immer nur ein Stück auf der Arbeitsfläche liegt. Mit denselben Förmchen gelingen auch klassische Butterplätzchen mit Vanille.
Zitronenplätzchen zum Ausstechen
Utensilien
- 1 Küchenmesser
- 1 feine Reibe
- 1 Nudelholz
- 1 Plätzchenausstecher
- Backblech (möglichst zwei)
- Backpapier (für Bleche und zum Ausrollen)
- 1 Kuchengitter
- 1 Zitronenpresse
- 1 Teelöffel
Zutaten
Für den Zitronen-Mürbeteig
- 260 g Weizenmehl Type 405
- 140 g Butter kalt, ungesalzen
- 85 g Zucker
- 1 Ei Größe M
- 5 g Zitronenabrieb von etwa 1 großen Biozitrone
Für den Zitronenguss
- 85 g Puderzucker
- 16 g Zitronensaft frisch gepresst, nach Bedarf etwas weniger
Anleitungen
- Die Zitrone waschen, abtrocknen und die gelbe Schale fein abreiben. Etwas Abrieb nach Wunsch zum Verzieren zurücklegen. Mehl, Zucker, klein gewürfelte Butter, Ei und den übrigen Abrieb kurz zu einem glatten Teig kneten.260 g Weizenmehl, 140 g Butter, 85 g Zucker, 1 Ei, 5 g Zitronenabrieb
- Den Teig in zwei flache Stücke teilen und abgedeckt 45 Minuten kühlen.
- Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Den Teig portionsweise zwischen zwei Bögen Backpapier auf etwa 4 mm ausrollen. Sterne und Herzen ausstechen und auf die Bleche setzen.
- Die Bleche nacheinander auf der mittleren Schiene 8 bis 10 Minuten backen, bis sich die Ränder leicht färben. Die Plätzchen auf einem Gitter komplett auskühlen lassen.
- Die Zitrone auspressen. Puderzucker mit dem Zitronensaft glatt rühren. Den Saft schluckweise zugeben, bis der Guss streichfähig ist. Die Plätzchen dünn bestreichen und nach Wunsch mit dem zurückgelegten Abrieb verzieren. Den Guss trocknen lassen.85 g Puderzucker, 16 g Zitronensaft
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Wie kommt das Zitronenaroma in den Teig?
Reibt nur den gelben Teil der Schale fein ab. Das Weiße darunter kann bitter schmecken.
Wenn ein Kind beim Mischen hilft, kann es den Abrieb erst mit dem Zucker verreiben. Die Schale verteilt sich so leichter im Teig. Der Saft kommt erst nach dem Backen zum Einsatz und bringt im Guss die frische Säure.
Gleich dick ausrollen
Bei 4 mm Dicke werden die Plätzchen am Rand leicht knusprig. Achtet beim Ausrollen darauf, dass die Teigplatte zur Mitte hin nicht dicker bleibt.
So wird der Zitronenguss streichfähig
Gebt den Saft nach und nach zum Puderzucker. Der Guss soll zäh vom Löffel laufen.
Ist er zu flüssig, rührt etwas mehr Puderzucker ein. Ist er zu fest, helfen ein paar Tropfen Zitronensaft. Lasst die Plätzchen vollständig abkühlen. Sonst läuft der Guss an den Rändern herunter und die feinen Formen verlieren ihre klare Kontur.
Zitronenplätzchen vorbereiten und aufbewahren
Ihr könnt den Teig schon am Vorabend kneten. Den Guss rührt ihr erst an, wenn die gebackenen Plätzchen kalt sind.
Sind die Sterne und Herzen trocken, legt sie mit Backpapier zwischen den Schichten in eine gut schließende Dose. Für mehr Abwechslung auf dem Adventsteller könnt ihr die Zitronenplätzchen mit buttrigen Vanillekipferln ohne Ei kombinieren. Auf unserer Seite Weihnachten mit Kindern findet ihr weitere Ideen für die gemeinsame Adventszeit.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Was denkst du darüber?
Teile deine Gedanken, Erfahrungen oder Fragen mit uns. Wir freuen uns, von dir zu lesen.
Noch ist es hier still. Mach den Anfang – wir freuen uns auf deine Gedanken.
♡ Verschiedene Erfahrungen. Ein respektvoller Austausch.