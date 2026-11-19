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Fein geriebene Zitronenschale macht diese Zitronenplätzchen zum Ausstechen frisch und duftend. Nach dem Backen bekommen die Herzen und Sterne einen dünnen Zitronenguss. Der passt auf den Adventsteller und genauso gut zu einem Backnachmittag im Frühling.

Für den Teig braucht ihr vor allem die gelbe Schale. Der frisch gepresste Saft kommt in den Guss. Der Teig lässt sich portionsweise ausrollen, sodass beim gemeinsamen Backen mit Kindern immer nur ein Stück auf der Arbeitsfläche liegt. Mit denselben Förmchen gelingen auch klassische Butterplätzchen mit Vanille.

Zitronenplätzchen zum Ausstechen Mürbe Zitronenplätzchen zum Ausstechen mit Zitronenabrieb im Teig und einem dünnen Guss aus Puderzucker und frisch gepresstem Zitronensaft. Rezept drucken Rezept merken Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 18 Minuten Min. Kühlzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 38 Minuten Min. Gericht Gebäck Küche Deutsch Portionen 45 Stück Kalorien 59.68 kcal Utensilien Küchenwaage

Rührschüssel

1 Küchenmesser

1 feine Reibe

1 Nudelholz

1 Plätzchenausstecher

Backblech (möglichst zwei)

Backpapier (für Bleche und zum Ausrollen)

1 Kuchengitter

1 Zitronenpresse

kleine Schüssel

1 Teelöffel Zutaten 1x 2x 3x Für den Zitronen-Mürbeteig 260 g Weizenmehl Type 405

140 g Butter kalt, ungesalzen

85 g Zucker

1 Ei Größe M

5 g Zitronenabrieb von etwa 1 großen Biozitrone Für den Zitronenguss 85 g Puderzucker

16 g Zitronensaft frisch gepresst, nach Bedarf etwas weniger Anleitungen Die Zitrone waschen, abtrocknen und die gelbe Schale fein abreiben. Etwas Abrieb nach Wunsch zum Verzieren zurücklegen. Mehl, Zucker, klein gewürfelte Butter, Ei und den übrigen Abrieb kurz zu einem glatten Teig kneten. 260 g Weizenmehl, 140 g Butter, 85 g Zucker, 1 Ei, 5 g Zitronenabrieb

Den Teig in zwei flache Stücke teilen und abgedeckt 45 Minuten kühlen.

Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Den Teig portionsweise zwischen zwei Bögen Backpapier auf etwa 4 mm ausrollen. Sterne und Herzen ausstechen und auf die Bleche setzen.

Die Bleche nacheinander auf der mittleren Schiene 8 bis 10 Minuten backen, bis sich die Ränder leicht färben. Die Plätzchen auf einem Gitter komplett auskühlen lassen.

Die Zitrone auspressen. Puderzucker mit dem Zitronensaft glatt rühren. Den Saft schluckweise zugeben, bis der Guss streichfähig ist. Die Plätzchen dünn bestreichen und nach Wunsch mit dem zurückgelegten Abrieb verzieren. Den Guss trocknen lassen. 85 g Puderzucker, 16 g Zitronensaft Notizen Eine große Biozitrone liefert meist genug Abrieb und Saft. Die Nährwerte beziehen sich auf ein Plätzchen mit dem Zitronenguss. Die Nährwerte sind geschätzte Werte pro Stück, berechnet mit hellem Weizenmehl, ungesalzener Butter und der gesamten Menge Zitronenguss. Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte) Serving: 1 Stück Kalorien: 59.68 kcal (3%) Kohlenhydrate: 8.23 g (3%) Protein: 0.77 g (2%) Fett: 2.69 g (4%) Gesättigte Fettsäuren: 1.64 g (10%) Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.14 g Einfach ungesättigte Fettsäuren: 0.7 g Cholesterin: 10.82 mg (4%) Natrium: 2.1 mg Kalium: 9.08 mg Ballaststoffe: 0.17 g (1%) Zucker: 3.77 g (4%) Vitamin A: 83.94 IU (2%) Vitamin B5: 0.05 mg (1%) Vitamin B6: 0.005 mg Vitamin B12: 0.02 µg Vitamin C: 0.28 mg Vitamin D: 0.07 µg Vitamin E: 0.1 mg (1%) Vitamin K: 0.24 µg Kalzium: 2.44 mg Kupfer: 0.01 mg (1%) Magnesium: 1.5 mg Phosphor: 9.23 mg (1%) Selen: 2.35 µg (3%) Zink: 0.06 mg Netto-Kohlenhydrate: 8.06 g Zuordnungen Weihnachtsplätzchen

Wie kommt das Zitronenaroma in den Teig?

Reibt nur den gelben Teil der Schale fein ab. Das Weiße darunter kann bitter schmecken.

Wenn ein Kind beim Mischen hilft, kann es den Abrieb erst mit dem Zucker verreiben. Die Schale verteilt sich so leichter im Teig. Der Saft kommt erst nach dem Backen zum Einsatz und bringt im Guss die frische Säure.

Gleich dick ausrollen Bei 4 mm Dicke werden die Plätzchen am Rand leicht knusprig. Achtet beim Ausrollen darauf, dass die Teigplatte zur Mitte hin nicht dicker bleibt.

So wird der Zitronenguss streichfähig

Gebt den Saft nach und nach zum Puderzucker. Der Guss soll zäh vom Löffel laufen.

Ist er zu flüssig, rührt etwas mehr Puderzucker ein. Ist er zu fest, helfen ein paar Tropfen Zitronensaft. Lasst die Plätzchen vollständig abkühlen. Sonst läuft der Guss an den Rändern herunter und die feinen Formen verlieren ihre klare Kontur.

Zitronenplätzchen vorbereiten und aufbewahren

Ihr könnt den Teig schon am Vorabend kneten. Den Guss rührt ihr erst an, wenn die gebackenen Plätzchen kalt sind.

Sind die Sterne und Herzen trocken, legt sie mit Backpapier zwischen den Schichten in eine gut schließende Dose. Für mehr Abwechslung auf dem Adventsteller könnt ihr die Zitronenplätzchen mit buttrigen Vanillekipferln ohne Ei kombinieren. Auf unserer Seite Weihnachten mit Kindern findet ihr weitere Ideen für die gemeinsame Adventszeit.

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