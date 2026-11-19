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Klassische Vanillekipferl gehören für viele Familien auf den Plätzchenteller. Für diese mürben Halbmonde knetet ihr einen einfachen Teig aus Butter, gemahlenen Mandeln und Bourbon-Vanillezucker. Das Rezept kommt ohne Ei aus und ergibt ungefähr 50 Kipferl.

Wenn ihr für Weihnachten mit Kindern einen Backnachmittag plant, könnt ihr den Teig schon vorher vorbereiten. Sobald die Rollen gut gekühlt sind, geht es ans Formen. Ein Messer zum Portionieren reicht, die Halbmonde formt ihr von Hand.

Klassische Vanillekipferl mit Mandeln Zarte Vanillekipferl aus Mandel-Mürbeteig ohne Ei, mit Bourbon-Vanillezucker im Teig und einer feinen Zuckerhülle. Das Rezept ergibt etwa 50 Stück. Rezept drucken Rezept merken Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 22 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 52 Minuten Min. Gericht Gebäck Küche Österreichisch Portionen 50 Stück Kalorien 69.48 kcal Utensilien Küchenwaage

Rührschüssel

1 Küchenmesser

Backblech (möglichst zwei)

Backpapier (2 Bögen)

1 Flache Schale

1 Kuchengitter Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig 250 g Weizenmehl Type 405

200 g Butter kalt, ungesalzen

100 g geschälte Mandeln fein gemahlen

70 g Puderzucker

8 g Vanillezucker Bourbon, 1 Päckchen

1 Prise Salz Zum Wälzen 45 g Puderzucker

16 g Vanillezucker Bourbon, 2 Päckchen Anleitungen Mehl, gemahlene Mandeln, Puderzucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel mischen. Die kalte Butter würfeln und mit den Fingerspitzen in die trockene Mischung einarbeiten. Die Krümel kurz zu einem glatten Teig zusammendrücken. 250 g Weizenmehl, 200 g Butter, 100 g geschälte Mandeln, 70 g Puderzucker, 8 g Vanillezucker, 1 Prise Salz

Den Teig halbieren und jede Hälfte zu einer etwa 25 cm langen Rolle formen. Die Rollen abgedeckt 60 Minuten in den Kühlschrank legen.

Den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und zwei Bleche mit Backpapier belegen. Eine Rolle aus dem Kühlschrank nehmen, in etwa 25 Stücke teilen und jedes Stück zu einem rund 5 cm langen Strang rollen. Die Enden leicht verjüngen und den Strang zu einem Halbmond biegen. Die zweite Rolle genauso verarbeiten. Die Kipferl mit etwas Abstand auf die Bleche setzen.

Jedes Blech auf der mittleren Schiene 10 bis 12 Minuten backen. Die Kipferl sind fertig, sobald die Spitzen gerade anfangen, Farbe zu bekommen. Das zweite Blech bis zum Backen möglichst kühl stellen.

Puderzucker und Bourbon-Vanillezucker in einer flachen Schale mischen. Die Kipferl nach dem Backen etwa 3 Minuten auf dem Blech stehen lassen, dann noch warm vorsichtig in der Zuckermischung wenden. Auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen. 45 g Puderzucker, 16 g Vanillezucker Notizen Die Kipferl sind direkt nach dem Backen sehr bruchempfindlich. Wenn euch das Wälzen zu fummelig ist, siebt die Zuckermischung über das noch warme Gebäck. Die vollständig ausgekühlten Kipferl halten sich in einer gut schließenden Keksdose bei Zimmertemperatur etwa zwei bis drei Wochen. Die Nährwerte sind Näherungswerte pro Kipferl. Sie basieren auf ungesalzener Butter, hellem Weizenmehl, handelsüblichem Vanillezucker und der gesamten Zuckermischung. Beim Wälzen kann etwas Zucker übrig bleiben. Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte) Serving: 1 Stück Kalorien: 69.48 kcal (3%) Kohlenhydrate: 6.96 g (2%) Protein: 0.98 g (2%) Fett: 4.35 g (7%) Gesättigte Fettsäuren: 2.14 g (13%) Natrium: 1.75 mg Kalium: 19.55 mg (1%) Ballaststoffe: 0.33 g (1%) Zucker: 2.84 g (3%) Kalzium: 6.46 mg (1%) Zuordnungen Vanillekipferl, Weihnachtsplätzchen

So bleiben Vanillekipferl schön in Form

Kalte Butter und gut gekühlter Teig helfen den Kipferln, auf dem Blech ihre Form zu behalten.

Lasst beim Formen die zweite Teigrolle im Kühlschrank. Bröckelt ein Stück beim Rollen, drückt es erst kurz in der Hand zusammen. Wird der Teig dagegen weich und klebrig, legt ihn für ein paar Minuten zurück in den Kühlschrank. Wenn ihr nur ein Blech habt, lasst es zwischen den Durchgängen kurz abkühlen.

So können Kinder beim Backen mithelfen Aus den Teigstücken kleine Stränge rollen und sie wie Monde biegen, können Kinder gut ausprobieren. Ein Kipferl darf ruhig ein bisschen schief aussehen. Weitere Ideen für kleine Küchenaufgaben findet ihr in unserem Beitrag zum Kochen und Backen mit Kindern.

Wann kommt der Vanillezucker auf die Kipferl?

Lasst die Kipferl nach dem Backen kurz auf dem Blech ruhen. Wenn ihr sie noch warm in der Zuckermischung wendet, haftet der Zucker gut.

Hebt sie dabei einzeln an und stützt sie in der Mitte. Wenn euch dabei die Spitzen abbrechen, rückt die Kipferl auf dem Blech etwas zusammen und streut den Vanillezucker mit einem kleinen Sieb darüber.

Vanillekipferl aufbewahren und vorbereiten

In einer gut schließenden Keksdose halten sich die vollständig ausgekühlten Kipferl bei Zimmertemperatur etwa zwei bis drei Wochen.

Ihr könnt die Teigrollen schon am Vorabend vorbereiten und gut verpackt in den Kühlschrank legen. Für einen späteren Backtag lassen sie sich auch einfrieren. Lasst den Teig dann über Nacht im Kühlschrank auftauen und formt die Kipferl am nächsten Tag.

Zum Verschenken könnt ihr eine kleine Dose mit Kipferln füllen. Wenn ihr noch etwas Süßes dazupacken möchtet, passen selbst gemachte gebrannte Mandeln dazu. Füllt die Mandeln am besten separat in ein Tütchen, damit ihre Zuckerkruste die zarten Kipferl nicht zerdrückt.

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