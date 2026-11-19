Klassische Vanillekipferl gehören für viele Familien auf den Plätzchenteller. Für diese mürben Halbmonde knetet ihr einen einfachen Teig aus Butter, gemahlenen Mandeln und Bourbon-Vanillezucker. Das Rezept kommt ohne Ei aus und ergibt ungefähr 50 Kipferl.
Wenn ihr für Weihnachten mit Kindern einen Backnachmittag plant, könnt ihr den Teig schon vorher vorbereiten. Sobald die Rollen gut gekühlt sind, geht es ans Formen. Ein Messer zum Portionieren reicht, die Halbmonde formt ihr von Hand.
Klassische Vanillekipferl mit Mandeln
Utensilien
- 1 Küchenmesser
- Backblech (möglichst zwei)
- Backpapier (2 Bögen)
- 1 Flache Schale
- 1 Kuchengitter
Zutaten
Für den Teig
- 250 g Weizenmehl Type 405
- 200 g Butter kalt, ungesalzen
- 100 g geschälte Mandeln fein gemahlen
- 70 g Puderzucker
- 8 g Vanillezucker Bourbon, 1 Päckchen
- 1 Prise Salz
Zum Wälzen
- 45 g Puderzucker
- 16 g Vanillezucker Bourbon, 2 Päckchen
Anleitungen
- Mehl, gemahlene Mandeln, Puderzucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel mischen. Die kalte Butter würfeln und mit den Fingerspitzen in die trockene Mischung einarbeiten. Die Krümel kurz zu einem glatten Teig zusammendrücken.250 g Weizenmehl, 200 g Butter, 100 g geschälte Mandeln, 70 g Puderzucker, 8 g Vanillezucker, 1 Prise Salz
- Den Teig halbieren und jede Hälfte zu einer etwa 25 cm langen Rolle formen. Die Rollen abgedeckt 60 Minuten in den Kühlschrank legen.
- Den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und zwei Bleche mit Backpapier belegen. Eine Rolle aus dem Kühlschrank nehmen, in etwa 25 Stücke teilen und jedes Stück zu einem rund 5 cm langen Strang rollen. Die Enden leicht verjüngen und den Strang zu einem Halbmond biegen. Die zweite Rolle genauso verarbeiten. Die Kipferl mit etwas Abstand auf die Bleche setzen.
- Jedes Blech auf der mittleren Schiene 10 bis 12 Minuten backen. Die Kipferl sind fertig, sobald die Spitzen gerade anfangen, Farbe zu bekommen. Das zweite Blech bis zum Backen möglichst kühl stellen.
- Puderzucker und Bourbon-Vanillezucker in einer flachen Schale mischen. Die Kipferl nach dem Backen etwa 3 Minuten auf dem Blech stehen lassen, dann noch warm vorsichtig in der Zuckermischung wenden. Auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen.45 g Puderzucker, 16 g Vanillezucker
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
So bleiben Vanillekipferl schön in Form
Kalte Butter und gut gekühlter Teig helfen den Kipferln, auf dem Blech ihre Form zu behalten.
Lasst beim Formen die zweite Teigrolle im Kühlschrank. Bröckelt ein Stück beim Rollen, drückt es erst kurz in der Hand zusammen. Wird der Teig dagegen weich und klebrig, legt ihn für ein paar Minuten zurück in den Kühlschrank. Wenn ihr nur ein Blech habt, lasst es zwischen den Durchgängen kurz abkühlen.
So können Kinder beim Backen mithelfen
Aus den Teigstücken kleine Stränge rollen und sie wie Monde biegen, können Kinder gut ausprobieren. Ein Kipferl darf ruhig ein bisschen schief aussehen. Weitere Ideen für kleine Küchenaufgaben findet ihr in unserem Beitrag zum Kochen und Backen mit Kindern.
Wann kommt der Vanillezucker auf die Kipferl?
Lasst die Kipferl nach dem Backen kurz auf dem Blech ruhen. Wenn ihr sie noch warm in der Zuckermischung wendet, haftet der Zucker gut.
Hebt sie dabei einzeln an und stützt sie in der Mitte. Wenn euch dabei die Spitzen abbrechen, rückt die Kipferl auf dem Blech etwas zusammen und streut den Vanillezucker mit einem kleinen Sieb darüber.
Vanillekipferl aufbewahren und vorbereiten
In einer gut schließenden Keksdose halten sich die vollständig ausgekühlten Kipferl bei Zimmertemperatur etwa zwei bis drei Wochen.
Ihr könnt die Teigrollen schon am Vorabend vorbereiten und gut verpackt in den Kühlschrank legen. Für einen späteren Backtag lassen sie sich auch einfrieren. Lasst den Teig dann über Nacht im Kühlschrank auftauen und formt die Kipferl am nächsten Tag.
Zum Verschenken könnt ihr eine kleine Dose mit Kipferln füllen. Wenn ihr noch etwas Süßes dazupacken möchtet, passen selbst gemachte gebrannte Mandeln dazu. Füllt die Mandeln am besten separat in ein Tütchen, damit ihre Zuckerkruste die zarten Kipferl nicht zerdrückt.
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