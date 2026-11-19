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Klassisches Spritzgebäck lässt sich mit einer großen Sterntülle in kleine Stangen, Bögen oder S-Formen spritzen. Der Teig ist beim Formen weich und kommt erst auf dem Blech in die Kälte. So bleiben beim Backen die typischen Rillen sichtbar.

Pur schmecken die Plätzchen buttrig und zart. In dunkle Schokolade getaucht bringen sie Abwechslung auf den Adventsteller. Dazu passen klassische Vanillekipferl ohne Ei und gebrannte Mandeln.

Spritzgebäck aus dem Spritzbeutel Buttriges Spritzgebäck für den Spritzbeutel mit großer Sterntülle. Aus dem weichen Teig lassen sich S-Formen und Stangen spritzen. Nach Wunsch bekommen sie einen Schokoladenrand. Rezept drucken Rezept merken Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 24 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 14 Minuten Min. Gericht Gebäck Küche Deutsch Portionen 42 Stück Kalorien 77.17 kcal Utensilien Küchenwaage

Rührschüssel

Handrührgerät

Schüssel

1 Spritzbeutel mit großer Sterntülle

Backblech (möglichst zwei)

Backpapier (für zwei Bleche)

1 Kuchengitter

Topf

1 kleine hitzefeste Schüssel Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig 220 g Butter weich, ungesalzen

100 g Puderzucker

8 g Vanillezucker 1 Päckchen

1 Ei Größe M, zimmerwarm

1 Eigelb Größe M, zimmerwarm

260 g Weizenmehl Type 405

45 g Speisestärke aus Mais Zum Verzieren 80 g Zartbitterschokolade optional Anleitungen Weiche Butter mit Puderzucker und Vanillezucker mit dem Handrührgerät cremig rühren. Erst das Ei, dann das Eigelb einrühren. 220 g Butter, 100 g Puderzucker, 8 g Vanillezucker, 1 Ei, 1 Eigelb

Mehl und Speisestärke in einer zweiten Schüssel mischen und kurz unter die Buttermasse rühren. Sobald keine trockenen Stellen mehr zu sehen sind, aufhören. 260 g Weizenmehl, 45 g Speisestärke

Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Den weichen Teig portionsweise in einen stabilen Spritzbeutel mit großer Sterntülle geben. Etwa 5 cm lange Stangen, Bögen oder kleine S-Formen mit Abstand aufs Papier spritzen. Die Bleche 20 Minuten kühl stellen.

Den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Bleche nacheinander auf mittlerer Schiene 11 bis 13 Minuten backen. Sobald die Ränder leicht gebräunt sind, herausnehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.

Die Schokolade über einem warmen Wasserbad schmelzen. Ein Ende der kalten Plätzchen eintauchen, kurz abtropfen und auf Backpapier fest werden lassen. 80 g Zartbitterschokolade Notizen Die Nährwerte gelten für ein Stück ohne Schokolade. Füllt den Beutel höchstens zur Hälfte, damit der Teig sich gleichmäßig herausdrücken lässt. Die Nährwerte sind geschätzte Werte pro Stück, berechnet mit hellem Weizenmehl und ungesalzener Butter. Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte) Serving: 1 Stück Kalorien: 77.17 kcal (4%) Kohlenhydrate: 8.29 g (3%) Protein: 0.9 g (2%) Fett: 4.53 g (7%) Gesättigte Fettsäuren: 2.78 g (17%) Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.22 g Einfach ungesättigte Fettsäuren: 1.2 g Cholesterin: 20.06 mg (7%) Natrium: 2.73 mg Kalium: 10.05 mg Ballaststoffe: 0.18 g (1%) Zucker: 2.55 g (3%) Vitamin A: 143.29 IU (3%) Vitamin B5: 0.06 mg (1%) Vitamin B6: 0.01 mg (1%) Vitamin B12: 0.03 µg (1%) Vitamin D: 0.12 µg (1%) Vitamin E: 0.16 mg (1%) Vitamin K: 0.39 µg Kalzium: 3.42 mg Kupfer: 0.01 mg (1%) Mangan: 0.04 mg (2%) Magnesium: 1.66 mg Phosphor: 12.02 mg (1%) Selen: 2.79 µg (4%) Zink: 0.07 mg Netto-Kohlenhydrate: 8.12 g Zuordnungen Weihnachtsplätzchen

Welche Konsistenz braucht der Teig?

Die Butter soll bei Zimmertemperatur weich sein. So lässt sich der Teig ohne großen Kraftaufwand durch die Sterntülle drücken.

Ist er zu fest, wartet ein paar Minuten, bevor ihr das nächste Blech spritzt. Kühlt den Teig erst nach dem Formen. Mit einer großen Tülle und einem nur halb gefüllten Beutel lässt sich der Druck besser dosieren.

Wenn der Teig kaum durch die Tülle geht Probiert zuerst eine größere Sterntülle. Zu viel Kraft quetscht den Teig ungleichmäßig heraus und kann den Beutel an der Naht aufdrücken.

So werden Stangen und S-Formen gleichmäßig

Haltet den Beutel beim Spritzen knapp über dem Backpapier und bewegt die Tülle gleichmäßig.

Am Ende nehmt ihr den Druck vom Beutel, bevor ihr die Tülle anhebt. Bei Stangen hilft eine zweite Person, die das Papier festhält. Wenn Kinder mitbacken, können sie die ausgekühlten Plätzchen später in Schokolade tauchen. Weitere Ideen für den Backnachmittag findet ihr unter Kochen mit Kindern. Wenn sie lieber selbst ausstechen und verzieren, probiert beim nächsten Backnachmittag unsere einfachen Butterplätzchen.

Spritzgebäck aufbewahren

Lasst die Plätzchen vor dem Verpacken komplett auskühlen. Die Schokolade sollte sich trocken und fest anfühlen.

In einer gut schließenden Dose bleiben die Plätzchen mürbe. Wenn ihr verschiedene Sorten verschenkt, legt zwischen die Schichten etwas Backpapier. So bleiben die Rillen und die Schokoladenränder heil.

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