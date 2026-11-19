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Engelsaugen sind kleine Mürbeteigplätzchen mit einem Klecks roter Konfitüre in der Mitte. Für die runden Plätzchen, die auch Husarenkrapfen heißen, braucht ihr keine Ausstechformen. Ein Kochlöffelstiel reicht für die Mulden.

Wer gerne gemeinsam mit Kindern backt, kann das Kugelrollen gut abgeben. Die Erwachsenen füllen die Konfitüre ein oder zeigen, wie wenig davon in eine Mulde passt. Himbeere bringt etwas Säure zum süßen Teig. Das Eiweiß, das beim Trennen der Eier übrig bleibt, könnt ihr direkt für Zimtsterne mit Mandeln verwenden.

Engelsaugen mit Himbeerkonfitüre Mürbe Engelsaugen mit Himbeerkonfitüre. Die kleinen Plätzchen werden aus Teigkugeln geformt und mit der fruchtigen Füllung gebacken. Rezept drucken Rezept merken Vorbereitungszeit 28 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 33 Minuten Min. Gericht Gebäck Küche Deutsch Portionen 40 Stück Kalorien 65.99 kcal Utensilien Küchenwaage

Rührschüssel

1 Küchenmesser

1 Kochlöffel

Backblech (möglichst zwei)

Backpapier (für zwei Bleche)

kleine Schüssel

1 Teelöffel

1 Kuchengitter

Sieb Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig 240 g Weizenmehl Type 405

150 g Butter kalt, ungesalzen

70 g Puderzucker

2 Eigelb Größe M

8 g Vanillezucker 1 Päckchen Für die Füllung 100 g Himbeerkonfitüre möglichst ohne Kerne Zum Bestäuben 10 g Puderzucker optional Anleitungen Mehl, Puderzucker und Vanillezucker mischen. Butter würfeln und mit den Eigelben dazugeben. Alles kurz zu einem glatten Teig kneten. 240 g Weizenmehl, 150 g Butter, 70 g Puderzucker, 2 Eigelb, 8 g Vanillezucker

Den Teig halbieren, flach drücken und abgedeckt etwa 45 Minuten in den Kühlschrank legen.

Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Aus dem Teig etwa 40 gleich große Kugeln rollen. Mit dem runden Ende eines Kochlöffelstiels jeweils eine Mulde eindrücken. Den Boden dabei geschlossen lassen.

Die Konfitüre in einer kleinen Schüssel glatt rühren. Mit einem Teelöffel wenig Konfitüre in jede Mulde geben, bis sie knapp gefüllt ist. 100 g Himbeerkonfitüre

Die Bleche nacheinander auf mittlerer Schiene 9 bis 11 Minuten backen, bis die Ränder leicht goldgelb sind. Die Plätzchen kurz auf dem Blech stehen lassen, dann auf einem Gitter auskühlen lassen. Nach Wunsch die ausgekühlten Plätzchen leicht mit Puderzucker bestäuben. 10 g Puderzucker Notizen Die Menge ergibt rund 40 kleine Engelsaugen. Zieht zum Auskühlen erst das Backpapier vom Blech, falls euch die warmen Plätzchen beim Anheben brechen. Die Nährwerte beziehen sich auf die gefüllten Plätzchen ohne optionalen Puderzucker zum Bestäuben. Die Nährwerte sind geschätzte Werte pro Stück, berechnet mit hellem Weizenmehl, ungesalzener Butter und klassischer Himbeerkonfitüre. Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte) Serving: 1 Stück Kalorien: 65.99 kcal (3%) Kohlenhydrate: 8.28 g (3%) Protein: 0.8 g (2%) Fett: 3.33 g (5%) Gesättigte Fettsäuren: 2.02 g (13%) Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.17 g Einfach ungesättigte Fettsäuren: 0.89 g Cholesterin: 17.24 mg (6%) Natrium: 1.78 mg Kalium: 10.21 mg Ballaststoffe: 0.19 g (1%) Zucker: 3.15 g (3%) Vitamin A: 106.09 IU (2%) Vitamin B5: 0.06 mg (1%) Vitamin B6: 0.01 mg (1%) Vitamin B12: 0.02 µg Vitamin C: 0.22 mg Vitamin D: 0.1 µg (1%) Vitamin E: 0.13 mg (1%) Vitamin K: 0.29 µg Kalzium: 3.42 mg Kupfer: 0.01 mg (1%) Mangan: 0.04 mg (2%) Magnesium: 1.54 mg Phosphor: 11.17 mg (1%) Selen: 2.61 µg (4%) Zink: 0.07 mg Netto-Kohlenhydrate: 8.09 g Zuordnungen Weihnachtsplätzchen

So bleiben die Mulden schön rund

Drückt die Vertiefungen in frisch gerollte Kugeln, solange sich der Teig leicht formen lässt.

Wenn die Ränder reißen, drückt sie mit den Fingerspitzen wieder zusammen. Bei zu warmem Teig laufen die Kugeln eher auseinander. Stellt ein fertig geformtes Blech kurz kühl, wenn das erste noch im Ofen ist.

Wenn Konfitüre übrig bleibt Füllt die Mulden auf dem zweiten Blech lieber ebenso sparsam. Den Rest könnt ihr später aufs Frühstücksbrot geben.

Welche Konfitüre passt in Engelsaugen?

Eine glatte Himbeer- oder Johannisbeerkonfitüre lässt sich leicht portionieren und bringt eine fruchtige Note.

Rührt die Füllung kurz durch. Sind viele Kerne darin, könnt ihr sie leicht anwärmen und durch ein Sieb streichen. Gebt pro Plätzchen nur so viel hinein, dass die Konfitüre beim Backen nicht über den Rand blubbert.

Engelsaugen abkühlen lassen und verschenken

Wartet mit dem Verpacken, bis die Konfitüre abgekühlt und die Oberfläche fest ist.

Legt die Plätzchen möglichst in eine Lage. Wenn ihr sie stapelt, legt Backpapier dazwischen. Mehr Ideen für die Adventszeit findet ihr auf unserer Seite Weihnachten mit Kindern.

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