Bild KI-generiert

Zimtsterne bestehen aus einem weichen Mandelteig und einer hellen Eiweißglasur. Gut gekühlt lässt sich der Teig sauber ausstechen. Im Ofen sorgt die niedrige Temperatur dafür, dass die Glasur hell bleibt.

Für dieses Rezept rührt ihr gemahlene Mandeln und Zimt unter einen Teil des Eischnees. Der Rest ist schon die Glasur. Auf dem Plätzchenteller passen die würzigen Sterne zu unseren mürben Vanillekipferln oder zu gebrannten Mandeln wie vom Weihnachtsmarkt. Aus dem übrigen Eigelb könnt ihr gleich noch Engelsaugen mit Himbeerkonfitüre backen.

Klassische Zimtsterne mit Mandeln Klassische Zimtsterne aus gemahlenen Mandeln mit weißer Eiweißglasur. Der Teig wird zwischen Backpapier ausgerollt, damit er sich sauber ausstechen lässt. Rezept drucken Rezept merken Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 42 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 47 Minuten Min. Gericht Gebäck Küche Deutsch Portionen 42 Stück Kalorien 58.28 kcal Utensilien Küchenwaage

Rührschüssel

Handrührgerät

kleine Schüssel

1 Teelöffel

Rührspatel

1 Nudelholz

1 Sternausstecher

Backblech (möglichst zwei)

Backpapier (für Bleche und zum Ausrollen)

1 Kuchengitter

Sieb Zutaten 1x 2x 3x Für Teig und Glasur 70 g Eiweiß etwa 2 Eiweiß, abwiegen

200 g Puderzucker gesiebt

280 g Mandeln ungeschält, fein gemahlen

5 g Zimt gemahlen Anleitungen Das Eiweiß in einer fettfreien Rührschüssel steif schlagen. Den gesiebten Puderzucker nach und nach einrieseln lassen und weiterschlagen, bis die Masse glänzt. Vier Esslöffel davon für die Glasur in eine kleine Schüssel geben und abdecken. 70 g Eiweiß, 200 g Puderzucker

Die gemahlenen Mandeln und den Zimt unter den restlichen Eischnee heben. Den Teig zu einer flachen Scheibe zusammendrücken und abgedeckt 30 Minuten kühlen. 280 g Mandeln, 5 g Zimt

Den Ofen auf 140 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Den Teig zwischen zwei Bögen Backpapier etwa 7 mm dick ausrollen. Mit einer ungefähr 5 cm großen Sternform Sterne ausstechen und auf die Bleche setzen.

Die zurückbehaltene Eiweißmasse auf die Sterne streichen. Mit einem Teelöffel in der Mitte beginnen und die Glasur mit der Rückseite vorsichtig in die Spitzen ziehen.

Die Bleche nacheinander im unteren Ofendrittel jeweils 20 bis 22 Minuten backen. Die Glasur soll hell und trocken aussehen. Die Sterne dürfen unten noch etwas weich sein. Auf dem Backpapier vom Blech ziehen und vollständig auskühlen lassen. Notizen Der Teig bleibt etwas klebrig. Zieht das obere Papier langsam ab und löst die Sterne bei Bedarf mit einer flachen Teigkarte. Die Nährwerte sind geschätzte Werte pro Stück, berechnet mit gemahlenen ungeschälten Mandeln und der gesamten Eiweißglasur. Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte) Serving: 1 Stück Kalorien: 58.28 kcal (3%) Kohlenhydrate: 6.3 g (2%) Protein: 1.6 g (3%) Fett: 3.33 g (5%) Gesättigte Fettsäuren: 0.25 g (2%) Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.82 g Einfach ungesättigte Fettsäuren: 2.11 g Natrium: 2.94 mg Kalium: 52.19 mg (1%) Ballaststoffe: 0.9 g (4%) Zucker: 4.96 g (6%) Vitamin A: 0.42 IU Vitamin B1: 0.01 mg (1%) Vitamin B2: 0.08 mg (5%) Vitamin B3: 0.24 mg (1%) Vitamin B5: 0.03 mg Vitamin B6: 0.01 mg (1%) Vitamin B12: 0.001 µg Vitamin C: 0.005 mg Vitamin E: 1.71 mg (11%) Vitamin K: 0.04 µg Kalzium: 19.29 mg (2%) Kupfer: 0.07 mg (4%) Eisen: 0.26 mg (1%) Mangan: 0.17 mg (9%) Magnesium: 18.25 mg (5%) Phosphor: 32.39 mg (3%) Selen: 0.64 µg (1%) Zink: 0.21 mg (1%) Cholin: 3.5 mg Netto-Kohlenhydrate: 5.4 g Zuordnungen Weihnachtsplätzchen

Was hilft bei klebrigem Zimtsternteig?

Rollt den gekühlten Teig zwischen zwei Bögen Backpapier aus. So klebt er weniger am Nudelholz.

Zieht das obere Papier flach ab und löst die ausgeschnittenen Sterne vorsichtig von der unteren Lage. Wenn der Teig sich schlecht bewegen lässt, kühlt die ausgerollte Platte noch einmal kurz. Streut nicht bei jeder Runde mehr Mandeln ein, sonst können die Sterne trocken werden.

Die Glasur bis in die Spitzen ziehen Damit die Spitzen sichtbar bleiben, gebt einen kleinen Klecks in die Mitte. Verteilt den Eischnee dann nach außen, ohne ihn über den Rand zu schieben.

So bleibt die Glasur hell

Backt die Sterne im unteren Ofendrittel. Dort bekommt die weiße Glasur weniger direkte Hitze von oben.

Wenn ihr unterschiedlich große Sterne ausstecht, legt kleine und große möglichst auf getrennte Bleche. Die kleinen Spitzen trocknen schneller. Direkt aus dem Ofen sind die Sterne am Boden noch weich und werden beim Abkühlen fester.

Zimtsterne vorbereiten und einpacken

Lasst die Sterne ganz auskühlen und die Glasur trocknen, bevor ihr sie in die Keksdose legt.

Auch wenn ihr am selben Tag noch andere Sorten backt, lagert weiche Zimtsterne am besten in einer eigenen Dose. Wer daraus einen gemeinsamen Backnachmittag machen möchte, findet passende Aufgaben für verschiedene Altersstufen unter Kochen und Backen mit Kindern.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗