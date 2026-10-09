Gulaschtopf mit Semmelknödeln: Herzhaftes Familienessen

Ein Gulaschtopf mit Semmelknödeln ist genau das Richtige für einen gemütlichen Familientag: zartes Rindfleisch, eine kräftige Zwiebelsauce und weiche Knödelstücke, die sich mit der Sauce verbinden. Dafür braucht Ihr keine Mini-Knödel. Normale Semmelknödel aus dem Kochbeutel werden nach dem Garen einfach geviertelt.
Während das Gulasch langsam schmort, bleibt Zeit für andere Dinge. Die Knödel kommen erst ganz zum Schluss dazu. Das Rezept ergibt vier reichliche Portionen und lässt sich auch für den nächsten Tag vorbereiten. Wenn Ihr gerade weitere herzhafte Ideen sammelt, passt auch unser Kürbis-Kartoffel-Auflauf mit Käsekruste gut in die Herbstküche.
Das Rezept für Gulaschtopf mit Semmelknödeln
Plant rund zwei Stunden ein und richtet Euch beim Schmoren vor allem danach, wie zart das Fleisch geworden ist.
Gulaschtopf mit Semmelknödeln
Utensilien
- 1 Schmortopf mit Deckel groß genug für vier reichliche Portionen
- 1 Kochtopf für die Knödel
- 1 Küchenmesser
- 1 Kochlöffel
- 1 Schaumkelle zum Herausnehmen der Knödel
- 1 Teller für das angebratene Fleisch
- 1 Messbecher
Zutaten
- 1000 g Rindergulasch in mundgerechten Würfeln
- 1000 g Zwiebeln geschält, fein gewürfelt
- 3 Knoblauchzehen fein gehackt
- 2 EL Paprikapulver edelsüß
- 2 EL Tomatenmark
- 2 Lorbeerblätter
- 5 Wacholderbeeren
- 300 ml Rotwein trocken; für Kinder durch die gleiche Menge Rinderbrühe ersetzen
- 1000 ml Rinderbrühe zubereitet
- 1 Zweig Rosmarin
- 1 Prise Salz zum Abschmecken; Kochwasser nach Packungsangabe salzen
- 1 Prise Pfeffer zum Abschmecken
- 2 EL Butterschmalz
- 6 Semmelknödel im Kochbeutel 1 Packung à 200 g Trockenprodukt; nach dem Garen vierteln
- 1 Bund Petersilie frisch, fein gehackt
- Wasser bei Bedarf zum Nachgießen; zusätzlich zum Garen der Knödel
Anleitungen
- Das Fleisch trocken tupfen. Butterschmalz im Schmortopf erhitzen und das Fleisch portionsweise rundum kräftig bräunen. Die angebratenen Portionen kurz auf einem Teller sammeln.1000 g Rindergulasch, 2 EL Butterschmalz
- Zwiebeln und Knoblauch vorbereiten. Die Zwiebeln im Bratensatz anbraten; den Knoblauch zuletzt kurz mitdünsten. Das Fleisch wieder in den Topf geben.1000 g Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen
- Tomatenmark kurz mitrösten. Die Hitze reduzieren und das Paprikapulver einrühren, ohne es anbrennen zu lassen.2 EL Tomatenmark, 2 EL Paprikapulver edelsüß
- Mit Rotwein ablöschen und die Rinderbrühe zugießen. Lorbeerblätter und Wacholderbeeren dazugeben. Mit Salz und Pfeffer zunächst zurückhaltend würzen. Wenn Kinder mitessen, den Rotwein vollständig durch die gleiche Menge Rinderbrühe ersetzen.300 ml Rotwein, 1000 ml Rinderbrühe, 2 Lorbeerblätter, 5 Wacholderbeeren, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer
- Rosmarin einlegen. Bei niedriger Hitze zugedeckt etwa 60–90 Minuten sanft schmoren lassen. Gelegentlich umrühren und bei Bedarf etwas Wasser nachgießen. Ist das Fleisch noch fest, weiter schmoren, bis es sich leicht teilen lässt. Bei zu dünner Sauce zum Schluss ohne Deckel etwas einkochen.1 Zweig Rosmarin, Wasser
- Während der letzten Schmorzeit die Knödel in einem zweiten Topf nach Packungsangabe zubereiten. Bei klassischen Pfanni-Semmelknödeln: in kaltem gesalzenem Wasser 10 Minuten quellen lassen, kurz aufkochen und bei schwacher Hitze 10 Minuten ziehen lassen. Herausnehmen, kurz kalt abschrecken und die Kochbeutel vorsichtig öffnen. Etwas abkühlen lassen und jeden Knödel vierteln. Abweichende Packungsangaben haben Vorrang.6 Semmelknödel im Kochbeutel
- Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Rosmarinzweig aus der Sauce nehmen. Die Knödelviertel vorsichtig unterheben und wenige Minuten heiß werden lassen, ohne kräftig zu rühren. Abschmecken, Petersilie darübergeben und servieren.1 Bund Petersilie
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
So gelingen Fleisch und Sauce
Gebt dem Fleisch beim Anbraten Platz und beim Schmoren Zeit.
Ein großer, schwerer Topf hilft dabei, die Hitze gleichmäßig zu halten. Bratet das Fleisch in mehreren Portionen an, damit die Stücke ordentlich bräunen können. Die vielen fein geschnittenen Zwiebeln bilden später die Grundlage der Sauce. Tomatenmark und edelsüßes Paprikapulver bringen Farbe und Würze dazu.
Beim Schmoren reicht sanftes Blubbern. Prüft nach der angegebenen Zeit ein Fleischstück: Lässt es sich noch nicht leicht teilen, braucht das Gulasch länger. Ist die Sauce dann noch zu dünn, lasst sie kurz ohne Deckel einkochen. Schmeckt erst danach endgültig mit Salz und Pfeffer ab, denn auch die Brühe bringt bereits Würze mit.
Warum geviertelte Semmelknödel gut passen
Sechs normale Semmelknödel ergeben 24 Stücke, die Ihr bequem mit dem Gulasch servieren könnt.
Gart die Knödel in einem zweiten Topf nach den Angaben auf der Packung. Erst wenn sie fertig sind, entfernt Ihr die Kochbeutel und schneidet die Knödel in Viertel. Lasst sie dafür kurz abkühlen, damit Ihr sie gut anfassen könnt.
Hebt die Stücke vorsichtig unter das fertige Gulasch und erwärmt sie nur noch wenige Minuten. Kräftiges Rühren oder langes Weiterkochen kann die Knödel zerbrechen lassen. Wer die Konsistenz lieber selbst bestimmt, verteilt die Viertel direkt auf den Tellern und schöpft das Gulasch darüber.
Gulasch für Kinder und die ganze Familie
Mit zusätzlicher Brühe statt Rotwein und edelsüßem Paprika wird aus dem Schmorgericht eine unkomplizierte Familienvariante.
Für die Familienvariante: Ersetzt die 300 ml Rotwein vollständig durch 300 ml zusätzliche Rinderbrühe. Alkohol verschwindet beim Kochen nicht zuverlässig vollständig. Für Kinder ist die Variante ohne Wein deshalb die passende Wahl.
Dazu passt ein grüner Salat oder etwas gedünstetes Gemüse. Rindfleisch liefert vor allem Eiweiß, die Knödel bringen Kohlenhydrate mit. Das Gericht ist recht gehaltvoll; eine frische Beilage ergänzt es angenehm. Bei kleineren Kindern könnt Ihr Fleisch und Knödel auf dem Teller noch weiter zerteilen.
Auch beim Vorbereiten lassen sich kleine Aufgaben verteilen: Petersilie waschen oder den Tisch decken geht gemeinsam, während Erwachsene die heißen Töpfe übernehmen. Weitere Anregungen findet Ihr in unserem Beitrag Kochen mit Kindern: Was geht ab wann?
Gulasch vorkochen und Reste aufbewahren
Zum Vorkochen bereitet Ihr das Gulasch am besten ohne die Knödel vor und gebt diese erst beim Servieren dazu.
So bleiben die Knödelstücke beim erneuten Erwärmen besser in Form. Lasst Reste zügig abkühlen, beispielsweise in flachen Behältern, und stellt sie in den Kühlschrank. Verbraucht sie innerhalb von zwei bis drei Tagen. Beim Aufwärmen sollte das gesamte Gericht mindestens zwei Minuten lang 70 °C erreichen. Diese Orientierung empfiehlt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung für vorbereitete Speisen und Reste.
Ihr könnt das Gulasch auch portionsweise einfrieren. Bereitet die Knödel dann frisch dazu zu, statt sie mehrfach in der Sauce zu erhitzen. Für Tage mit weniger Kochzeit sind unsere Nudeln mit verstecktem Gemüse eine weitere Idee für den Familientisch.
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