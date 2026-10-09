ALDI SÜD, ALDI SUISSE und HOFER rufen Ambiano-Haartrockner zurück

Habt ihr einen Ambiano-Haartrockner von ALDI SÜD, HOFER oder ALDI SUISSE zu Hause? Dann prüft bitte, ob euer Gerät vom aktuellen Rückruf betroffen ist. Bei bestimmten Föhnen kann das Netzkabel beschädigt werden. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr – die betroffenen Geräte sollen ab sofort nicht mehr benutzt werden.
Die Rückrufmeldungen für Deutschland und Österreich wurden am 8. Oktober 2026 veröffentlicht. Auch die Schweiz ist betroffen: Dort wird das Gerät unter der Bezeichnung „Ambiano Fashion Blow Haartrockner“ zurückgerufen. Die Produktnummern unterscheiden sich je nach Land. Die Angaben unten stammen aus den offiziellen Informationen von ALDI SÜD, der HOFER-Rückrufmeldung bei der österreichischen AGES und dem Rückrufaushang von ALDI SUISSE.
Ambiano-Haartrockner-Rückruf: Diese Geräte sind betroffen
Vergleicht die Produktbezeichnung und die Nummern eures Föhns beziehungsweise seiner Verpackung mit den Angaben für euer Einkaufsland.
EAN beziehungsweise GTIN bezeichnet die Produktnummer am Strichcode. Für die Ionen-Haartrockner nennt der Lieferant ASCE in seiner länderübergreifenden Mitteilung zusätzlich die Modellbezeichnung HD24_10488. Nicht alle Haartrockner der Marke Ambiano werden zurückgerufen.
|Deutschland · ALDI SÜD
|Ambiano Ionen-Haartrockner
Artikelnummern: 646043, 849855
EAN: 4061462143953
4061462144035
4061462144097
Verkauft: 18.08.2025 bis 17.11.2025
|Österreich · HOFER
|Ambiano Ionen-Haartrockner
Artikelnummern: 647388, 849855
EAN: 4061462598500
4061462598517
4061462598876
Erhältlich ab: 18.08.2025
Farben laut HOFER: Lila, Pink und Grau
|Schweiz · ALDI SUISSE
|Ambiano Fashion Blow Haartrockner
Artikelnummer: 645975
EAN: 4061462135774
4061462135798
4061462135811
Erhältlich ab: 15.09.2025
Zum Verkaufsbeginn gibt es eine Abweichung zwischen den Quellen: Die länderübergreifende ASCE-Mitteilung nennt den 17. August 2025, ALDI SÜD und die österreichische Meldung den 18. August. ALDI SUISSE nennt für sein Gerät den 15. September 2025. Orientiert euch deshalb vor allem an den Produktnummern.
Warum werden die Haartrockner zurückgerufen?
Laut den Rückrufmeldungen kann das Netzkabel bei unsachgemäßer Handhabung beschädigt werden. Dadurch besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.
Für Deutschland und Österreich informiert der Lieferant ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH über den Rückruf. In der Schweizer Kundeninformation wird ALDI Sourcing Asia Ltd als Lieferant genannt. Alle drei Meldungen fordern dazu auf, die betroffenen Geräte nicht weiterzuverwenden.
Der Nutzungsstopp gilt für alle betroffenen Geräte. Die Rückrufmeldungen machen ihn nicht davon abhängig, ob ihr bereits einen sichtbaren Schaden bemerkt habt.
Rückgabe bei ALDI und HOFER: Auch ohne Kassenbon
Ihr könnt den betroffenen Haartrockner zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet. Einen Kaufbeleg braucht ihr dafür nicht.
In Deutschland ist die Rückgabe in einer ALDI-SÜD-Filiale möglich, in Österreich bei HOFER und in der Schweiz in allen ALDI-SUISSE-Filialen. Falls der Föhn von mehreren Familienmitgliedern benutzt wird, informiert sie über den Rückruf. Legt das Gerät bis zur Rückgabe so beiseite, dass es niemand versehentlich weiterbenutzt.
Könnt ihr euren Haartrockner nicht eindeutig zuordnen, fragt beim zuständigen Kundenservice nach:
- Deutschland und Österreich: kostenfreie Hotline 00800 7877 2368 oder service@Protel-Service.com. Die ASCE-Mitteilung nennt als Erreichbarkeit werktags 8 bis 18.30 Uhr.
- Schweiz: ALDI SUISSE Kundenservice Center unter customer@service.aldi-suisse.ch.
Eine weitere aktuelle Warnung betrifft den Vorratsschrank: Beim Rückruf der Kägi Butterbiscuits geht es um mögliche Metallfremdkörper. Dort findet ihr die betroffenen Packungen und Chargen.
Quellen und Stand
ALDI SÜD: Produktrückruf vom 8. Oktober 2026 · AGES: HOFER-Rückruf vom 8. Oktober 2026 · ALDI SUISSE: Original-Rückrufaushang · ASCE: länderübergreifende Rückrufmitteilung vom 8. Oktober 2026. Recherchestand: 9. Oktober 2026.
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