Baby hatte es eilig: Familie bedankt sich bei Helfer am Notruf

Bild: © Ronny Rose / Adobe Stock

Dieses Baby hatte es eilig: In Wiesbaden unterstützte ein Leitstellenmitarbeiter den werdenden Vater am Telefon. Zur Welt kam das Kind kurz darauf im Rettungswagen. Monate später gab es ein Wiedersehen – mit Baby und einem persönlichen Dankeschön.

So einen Start ins Familienleben schreibt wohl niemand auf seine Wunschliste. Wer gerade selbst die Geburt vorbereitet, weiß, wie viele Gedanken sich um diesen Tag drehen. Ein Geburtsplan kann helfen, Wünsche mit der Begleitperson und dem Geburtsteam zu besprechen. Den tatsächlichen Ablauf kann er allerdings nicht festlegen.

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Das Baby wartete nicht auf den Kreißsaal

Am 24. April 2026 gegen 9 Uhr meldete sich der Vater bei der Wiesbadener Leitstelle.

Der Mitarbeiter erkannte die fortgeschrittene Geburt, gab ihm telefonisch Hinweise und ließ gleichzeitig Rettungskräfte alarmieren. Diese trafen noch während des Gesprächs ein.

Die Klinik war das Ziel. Doch kurz nach dem Einladen in den Rettungswagen wurde das Baby dort gesund geboren.

Ein Dankeschön mit dem Baby im Gepäck

Am 17. Juli besuchte die Familie mit ihrem Kind den Helfer in der Leitstelle.

Sie bedankte sich für seine ruhige Unterstützung und lernte die Abläufe hinter einem Notruf kennen. Die Feuerwehr berichtete darüber am 6. Oktober 2026.

Ein schöner Anlass, auch einmal an die Menschen hinter der Stimme am Telefon zu denken. Ihre Arbeit bleibt für die meisten von uns unsichtbar.

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