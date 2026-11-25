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Der erste Purzelbaum ohne Hilfe, das erste Tor beim Fußball oder der mutige Sprung ins Schwimmbecken: Für Kinder sind das riesige Erfolge. Und für Euch als Eltern gehören solche Augenblicke zu den schönsten Erfahrungen beim Großwerden.

Doch damit Kinder im Sportverein solche Erfolgserlebnisse sammeln können, braucht es Menschen, die sie begleiten. Genau daran mangelt es zunehmend. Viele Vereine suchen händeringend nach Trainerinnen und Trainern für ihre jüngsten Mitglieder.

Wenn der Sportverein keine freien Plätze mehr hat

Vielleicht kennt Ihr die Situation: Euer Kind möchte unbedingt zum Kinderturnen, doch die Gruppe ist bereits voll. Beim Fußball gibt es eine Warteliste und der nächste Schwimmkurs beginnt erst in einigen Monaten.

Was zunächst nach einer hohen Nachfrage aussieht, hat häufig einen anderen Hintergrund. Viele Sportvereine könnten zusätzliche Angebote schaffen, wenn ihnen genügend Übungsleitende zur Verfügung stünden.

Für Familien ist das besonders ärgerlich. Schließlich geht es beim Vereinssport nicht nur darum, überschüssige Energie loszuwerden. Kinder entwickeln ihre Beweglichkeit, lernen andere Kinder kennen und entdecken, was sie mit ihrem Körper alles schaffen können.

Gerade im Kindergarten- und Grundschulalter werden wichtige Grundlagen gelegt. Wer früh Freude an Bewegung entwickelt, hat gute Voraussetzungen, auch später sportlich aktiv zu bleiben.

Was einen guten Kindertrainer wirklich ausmacht

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Stellt Euch eine Turnhalle voller Vierjähriger vor. Einige balancieren begeistert über eine Bank, andere klettern auf Mattenberge. Ein Kind traut sich noch nicht, vom kleinen Kasten zu springen.

Ein guter Trainer erkennt solche Unterschiede und geht darauf ein. Er ermutigt, ohne zu drängen, erklärt Regeln verständlich und sorgt dafür, dass niemand ausgeschlossen wird.

Dafür ist keine Karriere im Leistungssport notwendig. Viel wichtiger sind Geduld, Einfühlungsvermögen und ein Gespür für die Bedürfnisse von Kindern.

Beim Fußball bedeutet das beispielsweise, dass nicht nur die besten Spieler den Ball bekommen. Beim Kinderturnen sollte jedes Kind Übungen in seinem eigenen Tempo ausprobieren dürfen. Und im Schwimmkurs braucht ein ängstliches Kind möglicherweise mehr Zuspruch als technische Anweisungen.

Solche Erfahrungen wirken weit über die Sportstunde hinaus. Kinder lernen, mit Enttäuschungen umzugehen, Konflikte auszutragen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Könntet Ihr Euch selbst als Trainer vorstellen?

Nicht selten beginnt eine Trainerkarriere ganz unspektakulär. Ein Elternteil hilft beim Aufbau der Turngeräte, ein anderes springt beim Fußballtraining ein, weil der eigentliche Trainer krank geworden ist.

Aus gelegentlicher Unterstützung kann mit der Zeit ein regelmäßiges Ehrenamt entstehen.

Vielleicht denkt Ihr jetzt: Dafür fehlt uns doch die sportliche Erfahrung! Tatsächlich bieten viele Sportverbände und Vereine spezielle Einsteigerqualifizierungen an. Dort erfahren Interessierte, wie altersgerechte Übungen aufgebaut werden, worauf bei der Sicherheit zu achten ist und wie sich Kindergruppen sinnvoll betreuen lassen.

Ihr müsst also nicht sofort eine komplette Mannschaft übernehmen. Schon beim Aufwärmen, bei kleinen Bewegungsspielen oder der Organisation eines Sportfestes könnt Ihr helfen.

Wichtig ist allerdings, dass der Verein Euch ausreichend vorbereitet. Niemand sollte ohne Anleitung und geeignete Qualifikation allein für eine größere Kindergruppe verantwortlich sein.

Was Eltern am Spielfeldrand besser machen können

Nicht jede Familie hat Zeit, selbst ein Training zu leiten. Trotzdem könnt Ihr einen wichtigen Beitrag leisten.

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Ein klassisches Beispiel ist das Fußballspiel am Wochenende. Während die Kinder auf dem Platz stehen, rufen Erwachsene Anweisungen von außen. „Schieß doch endlich!“ oder „Du musst schneller laufen!“ klingt vielleicht nach Unterstützung, kann die Kleinen aber zusätzlich unter Druck setzen.

Besser ist es, den Trainer seine Arbeit machen zu lassen und die Kinder unabhängig vom Ergebnis anzufeuern.

Auch organisatorische Hilfe entlastet den Verein. Ob Fahrgemeinschaften, Unterstützung bei Veranstaltungen oder das gelegentliche Aufbauen von Geräten: Solche Aufgaben schaffen Freiräume für die Menschen, die das eigentliche Training übernehmen.

Und wenn Euch etwas an der Betreuung Eures Kindes auffällt, ist ein ruhiges Gespräch mit den Verantwortlichen meist hilfreicher als eine Diskussion direkt am Spielfeldrand.

Junge Menschen für den Trainerjob begeistern

Viele Jugendliche verbringen selbst einen großen Teil ihrer Freizeit im Sportverein. Warum also nicht ältere Nachwuchssportler ermutigen, den Jüngeren etwas beizubringen?

Ein 16-jähriger Fußballspieler könnte beispielsweise eine Bambini-Mannschaft beim Training unterstützen. Eine junge Turnerin zeigt den Kindern einfache Bewegungsabläufe oder hilft beim Aufbau einer Bewegungslandschaft.

Solche Aufgaben vermitteln Verantwortungsbewusstsein und bieten einen ersten Einblick in die Trainerarbeit.

Auch Frauen sollten gezielt für entsprechende Aufgaben gewonnen werden. Unterschiedliche Vorbilder bereichern den Verein und können gerade Mädchen Mut machen, sich sportlich auszuprobieren.

Wie wichtig neue Wege bei der Gewinnung und Ausbildung von Übungsleitenden sind, zeigt auch das E-Book „ Die Zukunft des Trainerberufs “. Es beschäftigt sich mit den Herausforderungen im deutschen Trainerwesen und möglichen Lösungsansätzen für den Nachwuchssport.

Woran Ihr einen guten Sportverein für Eure Kinder erkennt

Bevor Ihr Euer Kind anmeldet, lohnt sich ein Probetraining. Achtet dabei nicht nur auf die Ausstattung der Sporthalle oder die sportlichen Leistungen der Mannschaft.

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Viel wichtiger sind einige Fragen: Fühlt sich Euer Kind willkommen? Werden Übungen verständlich erklärt? Wie reagieren die Trainer, wenn jemand Angst hat oder nicht mitkommt?

Auch ein freundlicher Umgangston und klare Regeln sind entscheidend. Ein guter Verein nimmt Fragen von Eltern ernst, verfügt über geeignete Schutzkonzepte und achtet darauf, dass sich jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten entwickeln kann.

Nach dem Training könnt Ihr Euer Kind einfach fragen, was ihm am meisten Spaß gemacht hat. Die Antwort verrät oft mehr als jeder Blick auf die Anzeigetafel.

Kleine Fortschritte verdienen große Aufmerksamkeit

Vielleicht gewinnt Euer Kind beim nächsten Fußballturnier keinen Pokal. Vielleicht klappt der Handstand erst beim zehnten Versuch. Oder ausgerechnet beim Schwimmen dauert es besonders lange, bis die Angst vor dem tiefen Wasser verschwindet.

Das ist völlig in Ordnung.

Denn im Kinder- und Jugendsport geht es nicht darum, möglichst früh kleine Profis auszubilden. Viel wichtiger ist ein Umfeld, in dem Bewegung Freude macht und Kinder Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln.

Dafür braucht es Menschen, die sich Zeit nehmen, Geduld haben und auch die unscheinbaren Fortschritte wahrnehmen.

Wenn Ihr beim nächsten Training am Spielfeldrand steht, schaut deshalb ruhig einmal auf die Menschen, die all das möglich machen. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, einfach Danke zu sagen. Oder zu fragen, ob beim nächsten Mal noch eine helfende Hand gebraucht wird.

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