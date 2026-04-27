Manchmal kommt dieser Moment ganz plötzlich: Der Tag ist frei, die Kinder haben Energie – und ihr steht da und fragt euch: Was kann man heute machen?
Genau dafür findet ihr hier viele Ideen, die nicht erst lange vorbereitet werden müssen. Ob zuhause, draußen, mit Kindern, bei schlechtem Wetter oder ganz spontan: Hier könnt ihr euch einfach den Bereich aussuchen, der gerade zu eurem Tag passt.
Dabei geht es nicht darum, aus jedem freien Nachmittag ein riesiges Programm zu machen. Oft reicht schon eine kleine Idee, ein Ortswechsel oder ein gemeinsames Projekt, damit aus Langeweile wieder Bewegung, Spaß und echte Familienzeit wird.
Schnellauswahl: Was passt heute zu euch?
- Zuhause bleiben: Ideen ohne großen Aufwand
- Rausgehen: spontane Aktivitäten draußen
- Mit Kindern: gemeinsame Ideen für verschiedene Altersgruppen
- Schlechtes Wetter: Beschäftigungsideen für drinnen
- Schnell & spontan: wenn ihr sofort etwas braucht
- In der Nähe: Veranstaltungen und Ausflugsziele finden
Zuhause: einfache Ideen ohne großen Aufwand
1. Hindernisparcours bauen
Stellt Stühle, Kissen, Decken und Kartons auf und baut daraus einen kleinen Parcours durch die Wohnung. Die Kinder können krabbeln, balancieren, springen oder unter einem Tisch hindurchrobben. Mit einer Stoppuhr oder kleinen Zusatzaufgaben wird daraus schnell eine richtige Challenge.
2. Wohnzimmer-Kino veranstalten
Sucht gemeinsam einen Film aus und macht aus dem Wohnzimmer ein kleines Kino. Popcorn, gedimmtes Licht und selbst gebastelte Eintrittskarten sorgen sofort für mehr Atmosphäre. Wenn ihr mögt, darf jedes Familienmitglied vorher einen Film vorschlagen und am Ende wird abgestimmt.
3. Eine Höhle bauen
Mit Decken, Kissen, Stühlen und Sofa entsteht in wenigen Minuten eine gemütliche Höhle. Danach kann sie als Leseplatz, Versteck, Kuschelecke oder kleine Spielwelt genutzt werden. Besonders schön wird es mit einer Taschenlampe, einem Hörspiel oder ein paar Büchern.
4. DIY-Bowling spielen
Stellt leere Flaschen, Dosen oder Plastikbecher als Kegel auf und nehmt einen weichen Ball. Jeder hat mehrere Würfe und die Punkte werden auf einem Zettel notiert. Wenn ihr die Kegel noch bemalt oder nummeriert, wirkt das Spiel direkt liebevoller und individueller.
5. Theater spielen
Nehmt ein Lieblingsbuch, ein Märchen oder eine Alltagssituation und spielt sie gemeinsam nach. Die Rollen werden verteilt, passende Kleidung zusammengesucht und vielleicht sogar eine kleine Bühne eingerichtet. Am Ende gibt es eine Aufführung für die Familie – Applaus inklusive.
6. Tanzparty machen
Stellt eine Playlist mit Lieblingsliedern zusammen und räumt eine kleine Tanzfläche frei. Jeder darf einmal DJ sein oder eine Bewegung vormachen, die alle nachtanzen. Gerade wenn die Stimmung träge ist, bringt Musik oft sofort wieder Energie in den Tag.
7. Gemeinsam backen
Ein einfacher Kuchen, Muffins oder Kekse reichen völlig aus. Kinder können Zutaten abwiegen, rühren, kneten oder später dekorieren. Am Ende gibt es nicht nur etwas Leckeres, sondern auch das gute Gefühl, gemeinsam etwas geschafft zu haben.
8. Einen Stop-Motion-Film drehen
Mit Legofiguren, Playmobil, Kuscheltieren oder kleinen Gegenständen könnt ihr eine kurze Geschichte erzählen. Dazu macht ihr viele einzelne Fotos, bei denen die Figuren immer ein kleines Stück bewegt werden. Mit einer passenden App entsteht daraus ein kleiner Film, den ihr später gemeinsam anschauen könnt.
9. Kissen-Schlacht mit Regeln
Eine Kissen-Schlacht macht Spaß, sollte aber klare Grenzen haben. Legt vorher fest, wo gespielt wird, welche Kissen erlaubt sind und wann Schluss ist. So können sich Kinder austoben, ohne dass es chaotisch oder zu wild wird.
10. Schnitzeljagd zuhause
Schreibt kleine Hinweise auf Zettel und versteckt sie in verschiedenen Räumen. Jeder Hinweis führt zum nächsten Ort, bis am Ende ein kleiner Schatz wartet. Das kann ein Snack, ein Spiel, ein Gutschein für Vorlesezeit oder einfach eine liebevolle Überraschung sein.
11. Kartenspiel-Nachmittag
Holt ein Kartenspiel heraus, das alle verstehen, oder erklärt ein neues Spiel in Ruhe. Damit es spannender wird, könnt ihr kleine Turnierrunden spielen oder Sonderregeln einführen. Gerade Kartenspiele sind praktisch, weil sie wenig Platz brauchen und sofort starten können.
12. Puzzle-Challenge
Sucht ein Puzzle aus, das zur Geduld der Kinder passt. Einer sortiert die Randteile, jemand anderes sucht Farben oder bestimmte Motive. Wenn ihr gemeinsam dranbleibt, entsteht nach und nach ein sichtbares Ergebnis – das motiviert oft mehr als man denkt.
13. Einen Familienbriefkasten basteln
Nehmt einen kleinen Karton und gestaltet daraus einen Briefkasten für die Familie. Jeder darf kleine Nachrichten, Komplimente, Witze oder Wünsche hineinlegen. Am Abend wird gemeinsam geleert und vorgelesen, was im Laufe des Tages zusammengekommen ist.
14. Einen Themen-Nachmittag machen
Legt ein Motto fest, zum Beispiel Dschungel, Weltraum, Piraten oder Bauernhof. Danach richtet ihr Spiele, Bücher, Musik oder Bastelideen grob danach aus. Das gibt dem Tag eine kleine Richtung, ohne dass ihr viel vorbereiten müsst.
Draußen: spontan raus und etwas erleben
15. Spaziergang mit Mission
Geht nicht einfach nur spazieren, sondern gebt euch kleine Aufgaben. Sucht etwas Gelbes, zählt Hunde, entdeckt runde Formen oder findet fünf verschiedene Blätter. So wird selbst ein bekannter Weg plötzlich wieder interessant.
16. Fahrradtour ohne festes Ziel
Steigt aufs Rad und fahrt einfach los, ohne eine große Route zu planen. Unterwegs könnt ihr an Spielplätzen, Wiesen oder schönen Ecken anhalten. Besonders für Kinder fühlt sich die eigene Umgebung dadurch schnell wie ein kleines Abenteuer an.
17. Spielplatz-Hopping
Besucht nicht nur einen Spielplatz, sondern gleich mehrere nacheinander. Jeder Spielplatz wird kurz getestet und bekommt am Ende eine Bewertung. Kinder lieben diesen Vergleich, weil jeder Ort andere Geräte und Möglichkeiten bietet.
18. Picknick im Park
Packt ein paar Brote, Obst, Getränke und eine Decke ein. Draußen schmeckt selbst ein einfacher Snack gleich besonderer. Wenn ihr noch ein kleines Ballspiel oder Karten mitnehmt, kann aus dem Picknick ein entspannter halber Ausflug werden.
19. Natur sammeln und zuhause weiterverwenden
Sammelt Blätter, Steine, Stöcke, Federn oder Kastanien, je nachdem, was die Jahreszeit hergibt. Zuhause könnt ihr daraus Bilder, kleine Figuren oder Naturmandalas legen. So wird aus dem Spaziergang direkt ein kreatives Projekt.
20. Geocaching ausprobieren
Beim Geocaching sucht ihr mit dem Handy kleine versteckte Behälter in eurer Umgebung. Das fühlt sich für Kinder oft wie eine moderne Schatzsuche an. Achtet nur darauf, die Verstecke wieder ordentlich zurückzulegen und nichts zu beschädigen.
21. Ballspiele auf der Wiese
Ein Ball reicht oft schon für eine ganze Reihe an Spielen. Ihr könnt Fußball spielen, Zielwerfen üben, euch den Ball zuwerfen oder eigene Regeln erfinden. Wenn mehrere Kinder dabei sind, entstehen oft ganz von allein neue Spielideen.
22. Straßenkreide-Kunst
Mit Straßenkreide könnt ihr Bilder, Hüpfkästchen, Rennstrecken oder kleine Spielfelder aufmalen. Danach wird direkt mit dem gespielt, was gerade entstanden ist. Besonders schön: Die Kinder können draußen kreativ sein, ohne dass drinnen später alles aufgeräumt werden muss.
23. Eis essen gehen
Ein Eis-Ausflug klingt simpel, funktioniert aber fast immer. Sucht euch bewusst eine Eisdiele aus, vielleicht sogar eine, die ihr noch nicht kennt. Der Weg dorthin wird Teil des Erlebnisses und die Kinder dürfen ihre Sorte selbst wählen.
24. Nachtwanderung mit Taschenlampen
Wenn es abends dunkel wird, wirkt die vertraute Umgebung plötzlich ganz anders. Nehmt Taschenlampen mit, hört auf Geräusche und schaut, was ihr am Himmel entdecken könnt. Für Kinder ist schon ein kurzer Weg im Dunkeln oft ein kleines Abenteuer.
25. Mini-Sport-Challenge draußen
Legt kleine Aufgaben fest: Wer springt am weitesten, wer läuft am schnellsten bis zum Baum oder wer trifft ein Ziel am häufigsten? Wichtig ist, dass der Spaß im Vordergrund bleibt. Mit kleinen persönlichen Bestleistungen bleibt es motivierend, ohne dass es zu verbissen wird.
26. Wolken beobachten
Legt euch auf eine Decke oder setzt euch auf eine Bank und schaut in den Himmel. Welche Formen erkennt ihr in den Wolken? Daraus können lustige Geschichten entstehen, und gleichzeitig kommt etwas Ruhe in den Tag.
27. Steine bemalen und verstecken
Sammelt glatte Steine und bemalt sie zuhause oder direkt draußen mit einfachen Mustern. Danach könnt ihr sie bei einem Spaziergang an geeigneten Orten auslegen. Andere Menschen freuen sich vielleicht über den kleinen Fund – und Kinder mögen die Idee, etwas Freundliches zu hinterlassen.
28. Ein Natur-Bingo spielen
Malt oder schreibt vorher Dinge auf, die ihr draußen finden könnt: Vogel, Blume, Bank, Fahrrad, Hund, rotes Auto. Beim Spaziergang wird abgehakt, was ihr entdeckt. Das gibt auch kurzen Wegen eine spielerische Struktur.
Mit Kindern: gemeinsam aktiv werden
29. Familien-Turnier starten
Sucht euch ein Spiel aus, das alle können: Federball, Tischtennis, Dosenwerfen, Karten oder ein Brettspiel. Dann spielt ihr mehrere Runden und sammelt Punkte auf einem Zettel. Damit es nicht zu verbissen wird, könnt ihr zusätzlich lustige Sonderpreise vergeben – etwa für den kreativsten Versuch oder den besten Teamgeist.
30. Lego-Challenge machen
Gebt ein Thema vor, zum Beispiel „Baut ein Traumhaus“, „Erfindet ein Fahrzeug“ oder „Gestaltet einen Freizeitpark“. Jeder baut allein oder ihr bildet kleine Teams. Am Ende werden die Bauwerke vorgestellt – gerne mit kurzer Geschichte dazu, damit aus dem Bauen ein richtiges kleines Projekt wird.
31. Papierflieger-Wettbewerb veranstalten
Baut verschiedene Papierflieger und testet, welcher am weitesten fliegt. Ihr könnt mehrere Kategorien einführen: weitester Flug, schönster Flieger oder verrückteste Flugbahn. So wird aus einem einfachen Blatt Papier eine kleine Tüftel-Aufgabe, bei der Kinder ausprobieren, was funktioniert.
32. Ein einfaches Experiment machen
Ein Klassiker ist der kleine Backpulver-Essig-Vulkan: Backpulver in ein Glas, etwas Lebensmittelfarbe dazu und dann Essig darübergeben. Das schäumt ordentlich und sieht für Kinder nach echter Wissenschaft aus. Wichtig ist nur, das Ganze auf ein Tablett oder in eine große Schüssel zu stellen, damit die Küche danach nicht komplett baden geht.
33. Hörspiel- oder Vorlesezeit einlegen
Sucht gemeinsam ein Hörspiel oder ein Buch aus und macht es euch gemütlich. Decken, Kissen oder eine kleine Lesehöhle machen daraus direkt mehr als nur „wir hören mal kurz was“. Besonders schön wird es, wenn ihr danach überlegt, wie die Geschichte weitergehen könnte.
34. Ein kleines Fotoshooting machen
Kinder können sich verkleiden, lustige Posen ausprobieren oder selbst kleine Szenen erfinden. Ihr könnt auch ein Thema festlegen, etwa „Superhelden“, „Dschungel“, „Modenschau“ oder „Familienband“. Danach schaut ihr die Bilder gemeinsam an und sucht die besten Fotos aus.
35. Ein eigenes Spiel erfinden
Überlegt euch gemeinsam eine Spielidee: Was ist das Ziel, welche Regeln gibt es und wie gewinnt man? Danach probiert ihr das Spiel direkt aus und verbessert die Regeln, wenn etwas nicht klappt. Gerade Kinder haben dabei oft überraschend gute Ideen, weil sie noch nicht so festgelegt denken.
36. Gemeinsam kochen
Lasst die Kinder mitentscheiden, was es geben soll – zum Beispiel Pizza, Wraps, Nudeln mit eigener Soße oder bunte Obstspieße. Jeder bekommt eine Aufgabe: schneiden, rühren, belegen oder anrichten. Wenn Kinder wirklich beteiligt sind, essen sie am Ende oft mit viel mehr Stolz.
37. Das Kinderzimmer umgestalten
Es muss nicht gleich alles neu gemacht werden. Schon ein umgestelltes Regal, eine neue Kuschelecke oder eine kleine Bilderwand verändern den Raum spürbar. Kinder können selbst entscheiden, welche Ecke heute anders aussehen soll – das gibt ihnen das Gefühl, ihren Raum mitzugestalten.
38. Eine gemeinsame Geschichte schreiben
Einer beginnt mit einem Satz, der nächste führt die Geschichte weiter. So entsteht oft etwas völlig Verrücktes, Lustiges oder Spannendes. Wenn ihr mögt, schreibt ihr die Geschichte wirklich auf und malt später noch ein Bild dazu.
39. Eine Schatzkarte malen
Ein Kind malt eine Karte von der Wohnung, dem Garten oder einem bestimmten Zimmer. Dann wird ein kleiner Schatz versteckt und die anderen müssen ihn mithilfe der Karte finden. Das funktioniert drinnen genauso gut wie draußen und lässt sich wunderbar mit kleinen Hinweisen kombinieren.
40. Eine Familienzeitung gestalten
Jeder übernimmt eine kleine Aufgabe: ein Interview, ein Bild, eine Wettervorhersage, einen Witz oder eine Mini-Nachricht aus dem Familienalltag. Am Ende werden alle Teile zusammengelegt oder auf ein Blatt geklebt. Das Ergebnis ist eine kleine Erinnerung, die man sogar aufheben kann.
41. Einen Verkleidungs-Nachmittag machen
Holt alte Hüte, Tücher, Sonnenbrillen, Jacken oder Kostümteile raus und lasst die Kinder Figuren erfinden. Danach können sie kleine Szenen spielen oder sich gegenseitig vorstellen. Besonders lustig wird es, wenn Erwachsene auch mitmachen und bewusst albern sein dürfen.
42. Eine Mini-Schnitzeljagd vorbereiten
Schreibt kurze Hinweise auf Zettel und versteckt sie an verschiedenen Orten. Jeder Hinweis führt zum nächsten, bis am Ende eine kleine Überraschung wartet – das kann ein Snack, ein Spiel oder einfach ein liebevoller Zettel sein. Der Aufwand ist klein, aber für Kinder fühlt sich das wie ein echtes Abenteuer an.
43. Gemeinsam ein Brettspiel neu erfinden
Nehmt ein Spiel, das ihr schon habt, und verändert die Regeln. Vielleicht darf man bei bestimmten Feldern eine Aufgabe stellen, eine Runde aussetzen oder eine lustige Bewegung machen. So fühlt sich ein bekanntes Spiel plötzlich wieder neu an.
44. Eine Bau-Challenge mit Alltagsmaterial machen
Sammelt Kartons, Klopapierrollen, Becher, Bausteine oder Kissen und gebt eine Aufgabe vor: Wer baut den höchsten Turm, die stabilste Brücke oder das gemütlichste Haus? Danach wird getestet, was hält. Kinder lieben solche Aufgaben, weil sie sofort sehen, ob ihre Idee funktioniert.
Schlechtes Wetter: gute Ideen für drinnen
45. Indoor-Parcours aufbauen
Verwandelt das Wohnzimmer in eine kleine Bewegungsstrecke. Kissen werden zu Inseln, Stühle zu Tunneln und Klebeband auf dem Boden zur Balancierlinie. Wenn ihr die Zeit stoppt oder kleine Aufgaben einbaut, wird daraus schnell ein richtiges Spiel.
46. Eine große Bastel-Session starten
Legt Papier, Schere, Kleber, Stifte und Reste aus der Bastelkiste bereit. Statt ein perfektes Ergebnis vorzugeben, könnt ihr ein offenes Thema wählen – zum Beispiel „Traumtier“, „Roboter“ oder „meine eigene Stadt“. So können Kinder frei gestalten, ohne dass es nach Anleitung aussehen muss.
47. Wohnzimmer-Disco veranstalten
Macht das Licht etwas dunkler, stellt Musik an und räumt eine kleine Tanzfläche frei. Jeder darf sich ein Lied wünschen oder eine Bewegung vormachen, die alle nachmachen. Das ist eine einfache Möglichkeit, Energie loszuwerden, wenn draußen nichts geht.
48. Eine Lesehöhle bauen
Baut mit Decken, Kissen und Stühlen eine gemütliche Ecke. Danach nehmt ihr Bücher, Taschenlampen oder ein Hörspiel mit hinein. Gerade bei Regen fühlt sich so eine Höhle besonders gemütlich an.
49. Einen Puzzle-Tag machen
Sucht ein Puzzle aus, das nicht in zehn Minuten fertig ist, aber auch nicht überfordert. Jeder übernimmt einen Bereich: Randteile, Farben, bestimmte Motive. Das gemeinsame Dranbleiben macht den Reiz aus – und am Ende liegt sichtbar da, was ihr zusammen geschafft habt.
50. Einen Koch- oder Backtag planen
Überlegt gemeinsam, was ihr heute machen wollt: Muffins, Pizza, Waffeln oder ein einfaches Familienessen. Kinder können Zutaten abwiegen, Teig rühren, belegen oder dekorieren. Damit es nicht chaotisch wird, hilft eine klare Aufgabenverteilung.
51. Restaurant spielen
Richtet einen kleinen Tisch wie im Restaurant her, malt eine Speisekarte und verteilt Rollen: Koch, Kellner, Gast. Kinder können Bestellungen aufnehmen und einfache Snacks servieren. Das Spiel funktioniert besonders gut, wenn Erwachsene richtig mitspielen und sich bedienen lassen.
52. Ein DIY-Spiel aus Karton bauen
Aus einem Karton kann ein Murmelspiel, ein Wurfspiel oder ein kleines Labyrinth entstehen. Schneidet Öffnungen hinein, malt Punktefelder auf oder baut Hindernisse ein. Danach wird das Spiel direkt getestet und verbessert.
53. Einen Mal-Wettbewerb machen
Gebt allen das gleiche Thema, zum Beispiel „mein Traumhaus“, „ein verrücktes Tier“ oder „ein Tag auf dem Mond“. Danach stellt jeder sein Bild vor. Wichtig ist nicht, wer am besten malt, sondern wer die spannendste Idee hatte.
54. Einen Familien-Podcast aufnehmen
Nehmt mit dem Handy eine kleine Folge auf: Jeder erzählt etwas, stellt Fragen oder berichtet vom Tag. Ihr könnt auch ein Thema wählen, etwa „unsere liebsten Ausflüge“ oder „was wir erfinden würden“. Das Ergebnis muss nicht veröffentlicht werden – es reicht, es später gemeinsam anzuhören.
55. Eine Modenschau machen
Kinder stellen aus vorhandener Kleidung lustige Outfits zusammen. Danach laufen alle über einen improvisierten Laufsteg im Wohnzimmer. Wer möchte, kann die Outfits kommentieren oder kleine Kategorien vergeben, etwa „gemütlichster Look“ oder „verrückteste Kombination“.
Schnell & spontan: Ideen, wenn ihr sofort etwas braucht
56. Freunde spontan treffen
Ruft kurz bei befreundeten Familien an oder schreibt eine Nachricht. Oft reicht schon eine Stunde gemeinsames Spielen, damit der Tag sich komplett anders anfühlt. Gerade Kinder brauchen manchmal gar kein großes Programm, sondern einfach andere Kinder.
57. Einen Lieblingsort besuchen
Das kann ein bestimmter Spielplatz, ein Park, ein Café oder ein Platz am Wasser sein. Ihr müsst dort nichts Besonderes machen – der Ortswechsel reicht oft schon. Vertraute Lieblingsorte geben Sicherheit und bringen trotzdem Abwechslung.
58. Musik anmachen und tanzen
Sucht drei bis fünf Lieder aus und macht daraus eine Mini-Tanzrunde. Jeder darf sich einen Song wünschen oder eine Bewegung vormachen. Das geht sofort, kostet nichts und hebt meistens ziemlich schnell die Stimmung.
59. Einen Spaziergang ohne Ziel machen
Geht einfach los und entscheidet an jeder Kreuzung spontan, ob ihr links, rechts oder geradeaus geht. Das macht selbst bekannte Wege wieder interessanter. Wenn ihr mögt, darf immer abwechselnd jemand die Richtung bestimmen.
60. Einen Snack-Ausflug machen
Geht zum Bäcker, zur Eisdiele, zum Kiosk oder holt euch unterwegs eine Kleinigkeit. Der eigentliche Ausflug ist dabei oft wichtiger als der Snack selbst. Für Kinder fühlt sich so etwas schnell nach einem kleinen Erlebnis an.
61. Ein Kurzprojekt starten
Überlegt euch etwas, das in 20 bis 30 Minuten machbar ist: ein Bild malen, einen Turm bauen, ein Regal sortieren oder eine Karte schreiben. Wichtig ist, dass das Ziel klein bleibt. So entsteht schnell ein Erfolgserlebnis, ohne dass der Tag komplett verplant wird.
62. Eine Foto-Challenge machen
Gebt ein Thema vor, zum Beispiel „runde Dinge“, „lustige Gesichter“, „Schatten“ oder „Lieblingsfarben“. Dann macht jeder Fotos und zeigt anschließend seine besten Bilder. Das funktioniert zuhause, im Garten oder unterwegs.
63. Balkon- oder Fensterzeit nehmen
Setzt euch auf den Balkon, in den Garten oder einfach ans offene Fenster. Beobachtet gemeinsam, was draußen passiert: Autos, Vögel, Wolken, Menschen oder Geräusche. Das klingt simpel, kann aber überraschend ruhig und schön sein.
64. Eine Mini-Aufräum-Challenge starten
Stellt einen Timer auf zehn Minuten und schaut, was ihr gemeinsam schafft. Jeder bekommt einen kleinen Bereich oder eine Aufgabe. Danach sieht man sofort ein Ergebnis – und genau das kann ziemlich motivierend sein.
65. Ein Lieblingsspiel wieder hervorholen
Manchmal muss man gar nichts Neues erfinden. Holt ein Spiel raus, das bei euch immer funktioniert, aber länger nicht gespielt wurde. Weil alle die Regeln kennen, könnt ihr sofort starten.
66. Eine kreative Pause einlegen
Legt Papier und Stifte bereit und malt einfach ohne Ziel. Niemand muss etwas „Schönes“ malen – es darf gekritzelt, ausprobiert und frei gestaltet werden. Gerade nach viel Bildschirmzeit kann das angenehm runterholen.
67. Bewusst nichts tun
Nicht jeder freie Moment muss gefüllt werden. Manchmal ist es sogar gut, wenn Kinder Langeweile aushalten und eigene Ideen entwickeln. Ihr könnt den Rahmen geben – etwa „eine halbe Stunde ohne Bildschirm“ – und schauen, was daraus entsteht.
Was kann man heute in der Nähe machen?
Wenn ihr nicht zuhause bleiben wollt, lohnt sich ein kurzer Blick in eure Umgebung. Viele Städte, Gemeinden und Familienzentren veröffentlichen Veranstaltungen, Märkte oder kleine Aktionen sehr kurzfristig. Gerade am Wochenende findet ihr oft Angebote, die man im Alltag leicht übersieht.
Schaut zum Beispiel nach:
- Veranstaltungen eurer Stadt oder Gemeinde
- Wochenmärkten und Stadtfesten
- Familienzentren, Bibliotheken oder Museen
- Parks, Tiergehegen oder Spielplätzen in der Nähe
- kostenlosen Aktionen für Kinder
- Indoor-Spielplätzen oder Schwimmbädern bei schlechtem Wetter
Ein guter Trick: Sucht nicht nur nach „Veranstaltungen heute“, sondern auch nach Begriffen wie „Kinder heute“, „Familienprogramm“, „Ausflug heute“ oder eurem Wohnort plus „Wochenende“. So findet ihr oft bessere Ergebnisse, als mit einer ganz allgemeinen Suche.
Kurze Entscheidungshilfe: Welche Idee passt heute?
|Situation
|Passende Ideen
|Wenig Zeit
|Snack-Ausflug, Foto-Challenge, Spaziergang ohne Ziel
|Viel Energie
|Indoor-Parcours, Tanzparty, Sport-Challenge
|Schlechtes Wetter
|Lesehöhle, Bastel-Session, Familien-Podcast
|Kinder brauchen Beschäftigung
|Schnitzeljagd, Lego-Challenge, Schatzkarte
|Eltern sind müde
|Hörspielzeit, Puzzle, Lieblingsspiel
|Ihr wollt raus
|Picknick, Spielplatz-Hopping, Natur-Bingo
|Es soll kostenlos sein
|Spaziergang, Straßenkreide, Wolken beobachten
Häufige Fragen: Was kann man heute machen?
Beruhigend: Es braucht nicht immer den großen Plan
Wenn ihr euch fragt: „Was kann man heute machen?“, muss die Antwort nicht kompliziert sein. Oft reicht eine kleine Idee, ein Ortswechsel oder ein gemeinsames Projekt, damit aus einem normalen Tag ein schöner Familientag wird.
Wichtig ist nicht, dass alles perfekt vorbereitet ist. Wichtig ist, dass ihr etwas findet, das zu eurer Stimmung, eurem Wetter und eurer Energie passt. Und manchmal ist sogar das die beste Idee: kurz rausnehmen, durchatmen und schauen, was sich aus dem Tag noch entwickelt.
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