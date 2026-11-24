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Mehr Kindergeld, ein höherer Mindestlohn und zehn Euro Frühstartrente für Kinder: 2027 bringt Familien einige Entlastungen. Gleichzeitig werden Gesundheit und Pflege an mehreren Stellen teurer. Und bei manchen angekündigten Verbesserungen gilt noch: Klingt gut, muss aber erst einmal durchs Gesetzgebungsverfahren.

Wer das Familienbudget für das kommende Jahr plant, sollte deshalb genau hinschauen. Einige Neuerungen stehen fest, andere sind bislang nur als Gesetzentwurf oder politischer Beschluss auf dem Weg. Wir sortieren für euch, was 2027 wirklich kommt, was noch wackelt und wo das Plus im Portemonnaie an anderer Stelle wieder etwas kleiner werden könnte.

Stand dieses Beitrags: 24. November 2026. Bei noch laufenden Gesetzgebungsverfahren aktualisieren wir den Überblick, sobald endgültige Beschlüsse vorliegen.

Die wichtigsten Änderungen 2027 auf einen Blick Kindergeld: Vorgesehen sind 267 Euro je Kind und Monat. Die Einkommensteuerreform ist aber noch nicht endgültig beschlossen.

Vorgesehen sind 267 Euro je Kind und Monat. Die Einkommensteuerreform ist aber noch nicht endgültig beschlossen. Mindestlohn: Er steigt verbindlich auf 14,60 Euro brutto pro Stunde.

Er steigt verbindlich auf 14,60 Euro brutto pro Stunde. Frühstartrente: Die ersten Kinder erhalten monatlich zehn Euro für ihre spätere Altersvorsorge.

Die ersten Kinder erhalten monatlich zehn Euro für ihre spätere Altersvorsorge. Elterngeld: Mindest- und Höchstbetrag sollen steigen. Auch die Aufteilung der Monate soll sich ändern. Die Reform ist noch ein Entwurf.

Mindest- und Höchstbetrag sollen steigen. Auch die Aufteilung der Monate soll sich ändern. Die Reform ist noch ein Entwurf. Gesundheit: Höhere Einkommensgrenzen bei den Sozialabgaben, weniger Zuschuss beim Zahnersatz und keine Homöopathie mehr als Kassenleistung.

Höhere Einkommensgrenzen bei den Sozialabgaben, weniger Zuschuss beim Zahnersatz und keine Homöopathie mehr als Kassenleistung. Digitales: Die freiwillige und kostenlose digitale Brieftasche „d-you“ startet Anfang Januar.

Die freiwillige und kostenlose digitale Brieftasche „d-you“ startet Anfang Januar. Energie: Die Stromsteuer soll 2027 sinken. Die gesetzliche Umsetzung läuft noch; bei der Heizungsförderung stehen Kürzungen bereits fest.

Mehr Kindergeld – und weniger Papierkram

Das Kindergeld soll 2027 von 259 auf 267 Euro pro Kind und Monat steigen. Für zwei Kinder wären das 16 Euro mehr im Monat, für drei Kinder 24 Euro.

Die Erhöhung gehört allerdings zur geplanten Einkommensteuerreform. Das Bundeskabinett hat den Entwurf beschlossen, das parlamentarische Verfahren ist am 24. November 2026 noch nicht abgeschlossen. Die 267 Euro sind damit sehr konkret geplant, aber noch nicht endgültig in trockenen Tüchern. Den derzeit geltenden Betrag, Voraussetzungen und Fristen findet ihr in unserem ausführlichen Ratgeber zum Kindergeld.

Bereits beschlossen ist eine zweite Neuerung, die jungen Eltern künftig ein wenig Behördenakrobatik ersparen soll: Das Kindergeld wird ab 2027 schrittweise ohne klassischen Antrag ausgezahlt. Ab Frühjahr soll das zunächst bei Familien funktionieren, für die der Familienkasse schon Daten vorliegen. Gegen Ende des Jahres sollen auch erste Kinder automatisch berücksichtigt werden. Komplett papierfrei wird das Familienleben dadurch vermutlich nicht über Nacht – aber jedes Formular weniger ist immerhin ein Anfang.

Wichtig für eure Planung: Rechnet vorerst mit dem geltenden Betrag von 259 Euro. Die Erhöhung auf 267 Euro soll erst dann fest eingeplant werden, wenn Bundestag und Bundesrat die Einkommensteuerreform endgültig beschlossen haben.

Beim Elterngeld ist mehr Geld geplant – aber auch eine neue Aufteilung

Der Mindestbetrag beim Elterngeld soll von 300 auf 330 Euro steigen, der Höchstbetrag von 1.800 auf 1.900 Euro. Gleichzeitig plant die Bundesregierung einen deutlichen Umbau der Bezugsmonate.

Der Gesetzentwurf sieht ein sogenanntes 4+6+4-Modell vor. Je vier Monate wären für jeden Elternteil reserviert, sechs weitere Monate könnten Paare flexibel aufteilen. In den jeweils vier reservierten Monaten soll der Einkommensersatz 80 Prozent betragen, in weiteren Monaten 50 Prozent. Auch Weihnachtsgeld und andere Sonderzahlungen sollen künftig bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Das kann für manche Familien mehr Geld bedeuten, für andere aber auch eine völlig neue Planung der Elternzeit. Noch ist diese Reform nicht beschlossen. Wenn ihr gerade ein Baby erwartet, solltet ihr eure Monate deshalb nicht ausschließlich nach dem Entwurf verteilen. Unser Ratgeber zum Elterngeld-Antrag, den aktuellen Beträgen und Fristen erklärt den derzeit geltenden Stand.

Die Frühstartrente ist beschlossen

Die Frühstartrente ist beschlossen: Der Bundestag hat am 16. Oktober 2026 zugestimmt, der Bundesrat am 20. November. Die ersten Auszahlungen beginnen 2027.

Der Staat zahlt vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum 18. Geburtstag monatlich zehn Euro in ein zertifiziertes Altersvorsorgedepot ein. Insgesamt kommen so 1.440 Euro staatliche Förderung zusammen. Zunächst profitieren die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021. Für den Jahrgang 2020 werden Fördermonate aus 2026 rückwirkend berücksichtigt.

Eltern können ein individuelles Standarddepot für ihr Kind eröffnen. Tun sie das nicht, geht die Förderung nicht verloren: Dann legt der Bund das Geld gesammelt am Kapitalmarkt an, verwaltet durch die Deutsche Bundesbank. Das ist praktisch, weil keine Familie allein deshalb leer ausgeht, weil sie sich nicht sofort durch Depotangebote arbeiten möchte. Ausgezahlt werden kann das geförderte Kapital grundsätzlich erst im Rentenalter.

Der Mindestlohn steigt auf 14,60 Euro

Ab dem 1. Januar 2027 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 14,60 Euro brutto pro Stunde. Diese Erhöhung ist beschlossen und gilt grundsätzlich auch für Minijobs.

2026 liegt die Lohnuntergrenze bei 13,90 Euro. Wer zum Mindestlohn beschäftigt ist, bekommt 2027 also 70 Cent mehr pro Arbeitsstunde. Bei 20 Wochenstunden sind das grob 60 Euro brutto mehr im Monat. Wie viel davon netto übrig bleibt, hängt von der persönlichen Situation ab.

Gesundheit und Pflege: Hier wird es teilweise teurer

Während einige Familienleistungen steigen sollen, greifen bei Gesundheit und Pflege mehrere Einschnitte. Ein Teil ist bereits Gesetz, bei der großen Pflegereform wird noch verhandelt.

In der gesetzlichen Krankenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze 2027 auf 76.500 Euro im Jahr. Das ist das Einkommen, bis zu dem Beiträge berechnet werden. Vor allem Gutverdienende können dadurch höhere Sozialabgaben zahlen. Außerdem sinkt der reguläre Festzuschuss der Krankenkassen beim Zahnersatz von 60 auf 50 Prozent. Die Regeln für Härtefälle bleiben bestehen.

Homöopathische und anthroposophische Arzneimittel dürfen die gesetzlichen Krankenkassen ab 2027 auch nicht mehr als freiwillige Zusatzleistung bezahlen. Weitere Zuzahlungen werden ebenfalls angehoben. Diese Änderungen stammen aus dem bereits verkündeten Gesetz zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge.

Deutlich offener ist die Lage in der Pflege. Im aktuellen Gesetzentwurf soll der Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte steigen. Auch Leistungen, Begutachtung und die Unterstützung im Alltag sollen neu geordnet werden. Der Bundesrat hat am 20. November umfangreiche Änderungen verlangt. Für Familien mit einem pflegebedürftigen Kind oder Angehörigen heißt das: Die Debatte aufmerksam verfolgen, aber geplante Kürzungen noch nicht wie geltendes Recht behandeln.

Bereits bestehende Ansprüche verschwinden nicht einfach aufgrund eines Gesetzentwurfs. Welche Verbrauchsprodukte die Pflegekasse heute bei einem anerkannten Pflegegrad übernimmt, erklären wir euch in unserem Überblick zur Pflegebox für Kinder.

Die digitale Brieftasche kommt aufs Smartphone

Anfang Januar 2027 startet die deutsche digitale Brieftasche „d-you“. Die App ist kostenlos und freiwillig – Ausweis und Portemonnaie dürfen also weiterhin ganz klassisch in der Tasche wohnen.

Mit der sogenannten EUDI-Wallet könnt ihr eure Identität per Smartphone nachweisen. Zum Start sollen unter anderem Altersnachweise, Vertragsabschlüsse und die Eröffnung eines Bankkontos möglich sein. Später sollen weitere Dokumente hinzukommen, etwa Führerschein, Geburtsurkunde oder Fahrkarten. Analoge Angebote bleiben bestehen; niemand muss die App nutzen.

Stromsteuer runter, Heizungsförderung ebenfalls

Die Stromsteuer soll für private Haushalte 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken. Das könnte die Stromrechnung spürbar entlasten – die gesetzliche Umsetzung ist aber noch nicht abgeschlossen.

Das Bundeskabinett hat am 23. November eine Formulierungshilfe beschlossen, mit der das Haushaltsbegleitgesetz geändert werden soll. Die Senkung ist zunächst auf das Jahr 2027 begrenzt. Für die ersten drei Monate des Jahres ist außerdem ein Spritpreisdeckel vorgesehen. Auch hier fehlen noch abschließende gesetzliche Schritte.

Fest stehen dagegen sinkende Förderungen beim Heizungstausch. Der Klimageschwindigkeitsbonus fällt zum 1. Februar 2027 von 16 auf 12 Prozent und zum 1. August auf acht Prozent. Gleichzeitig sinkt der maximal förderfähige Betrag für die erste Wohneinheit halbjährlich um 750 Euro. Wer einen Heizungstausch plant, sollte die Bedingungen der KfW frühzeitig prüfen – aber keine überstürzte Entscheidung nur wegen eines Stichtags treffen.

Auch bei neuen Photovoltaikanlagen soll sich einiges ändern. Geplant ist ein schrittweiser Abschied von der festen Einspeisevergütung und mehr Direktvermarktung. Bestandsanlagen behalten ihre zugesagte Förderung. Die EEG-Novelle hat das Kabinett passiert, das parlamentarische Verfahren ist jedoch noch nicht beendet.

Fluggastrechte: Die Drei-Stunden-Regel bleibt

Für Flugreisende gibt es zunächst eine beruhigende Nachricht: Die befürchtete Verschlechterung auf eine Entschädigung erst ab vier Stunden Verspätung ist vom Tisch.

Die politische Einigung auf EU-Ebene hält am Anspruch ab drei Stunden Verspätung fest. Je nach Flugstrecke sind 250, 400 oder 600 Euro vorgesehen. Europäisches Parlament und Rat müssen die Einigung noch formell bestätigen; inhaltlich ist die Drei-Stunden-Grenze damit aber geklärt. Die überarbeiteten Regeln gelten anschließend nach einer Übergangsfrist von zwölf Monaten und deshalb nicht automatisch schon ab dem 1. Januar 2027.

Was 2027 doch noch nicht kommt

Die geplante Steuer auf stark gezuckerte Getränke wurde auf den 1. Januar 2028 verschoben. Für 2027 fällt dieser Aufschlag damit erst einmal aus.

Auch die staatliche Tierhaltungskennzeichnung lässt weiter auf sich warten. Nach aktuellem Plan soll die Pflicht am 1. Oktober 2027 starten. Das entsprechende Änderungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Aus einem festen Termin kann in Berlin bekanntlich erstaunlich schnell wieder ein neuer Termin werden – Familien sollten sich beim Einkauf deshalb vorerst weiterhin an den vorhandenen Kennzeichnungen orientieren.

Was ihr jetzt schon vorbereiten könnt

Ihr müsst nicht wegen jeder angekündigten Reform sofort Ordner, Haushaltsplan und Familienkalender neu sortieren. Ein paar Punkte lohnen sich aber schon vor dem Jahreswechsel.

Plant beim Kindergeld zunächst mit dem geltenden Betrag und passt euer Budget nach dem endgültigen Gesetz an.

Erwartet ihr 2027 ein Baby, verfolgt die Elterngeldreform und lasst euch bei Bedarf beraten, bevor ihr Bezugsmonate verbindlich plant.

Prüft bei einem geplanten Heizungstausch frühzeitig die KfW-Förderung und lasst euch mehrere Angebote erstellen.

Habt ihr einen Pflegegrad beantragt oder bezieht bereits Leistungen, achtet auf Bescheide und Widerspruchsfristen. Ein politischer Entwurf ändert euren aktuellen Anspruch noch nicht.

Kontrolliert Anfang 2027 Lohnabrechnung, Krankenkassenbeitrag und Stromtarif. Entlastungen kommen nicht immer automatisch dort an, wo sie politisch angekündigt wurden.

2027 bringt Familien also durchaus ein paar gute Nachrichten. Der große Geldregen bleibt allerdings aus: Während Leistungen steigen sollen, ziehen Beiträge und Eigenanteile an anderer Stelle an. Am hilfreichsten ist deshalb ein nüchterner Blick auf den jeweiligen Stand – beschlossen ist beschlossen, geplant bleibt geplant.

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