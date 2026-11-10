Bildungs- und Teilhabepaket: Hilfe für Mittagessen, Nachhilfe und Klassenfahrten

Bild: © 1-2-family.de

Das Mittagessen in der Kita, die nächste Klassenfahrt oder Nachhilfe in Mathe: Solche Kosten können das Familienbudget belasten. Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt Kinder aus Familien, die nicht viel Geld im Monat zur Verfügung haben. Wir erklären euch, wer Anspruch haben kann, welche Ausgaben übernommen werden – und wie ihr die Hilfe für euer Kind bekommt, die euch letztlich allesamt entlasten kann.

Das Angebot wird auch Bildungspaket oder kurz BuT genannt. Es kommt unter anderem für Familien infrage, die Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten. Ihr müsst also nicht arbeitslos sein, um Unterstützung für Kita, Schule und Freizeit bekommen zu können.

Das Wichtigste auf einen Blick Das Paket umfasst mehrere Hilfen: unter anderem Mittagessen, Lernförderung, Schulbedarf, Ausflüge und Freizeitangebote.

Welche Leistung euer Kind bekommt, hängt von eurer finanziellen Situation und dem konkreten Bedarf ab.

Für geförderte Nachhilfe muss die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet sein.

Die zuständige Stelle richtet sich nach eurem Wohnort und der Sozialleistung, die ihr bezieht.

Wer kann das Bildungs- und Teilhabepaket bekommen?

Ein Anspruch kann bestehen, wenn eure Familie oder euer Kind bestimmte staatliche Leistungen erhält. Dazu gehören auch Hilfen, die ein niedriges Erwerbseinkommen ergänzen.

Prüft den Anspruch insbesondere bei diesen Leistungen:

Kinderzuschlag

Wohngeld

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – die Leistung des Jobcenters, früher Bürgergeld

– die Leistung des Jobcenters, früher Bürgergeld Sozialhilfe , insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Eine einzige Einkommensgrenze, die für alle Familien gilt, gibt es dafür nicht. Ob Unterstützung infrage kommt, hängt unter anderem von Einkommen, Wohnkosten und der Zusammensetzung eures Haushalts ab. Wenn ihr euren möglichen Kinderzuschlag zunächst grob einschätzen möchtet, hilft unser Kinderzuschlag-Rechner. Die verbindliche Entscheidung trifft die Familienkasse.

Ihr bekommt bisher keine dieser Leistungen? Auch dann kann im Einzelfall Hilfe möglich sein, wenn euer Geld zwar für den laufenden Lebensunterhalt reicht, aber nicht für die notwendigen Bildungs- und Teilhabekosten eures Kindes. Lasst diesen Bedarf beim Jobcenter oder Sozialamt prüfen. Eine Kostenübernahme ergibt sich daraus nicht automatisch.

Mittagessen in Kita und Schule: Was wird bezahlt?

Die Kosten für das gemeinschaftliche Mittagessen können vollständig übernommen werden. Das gilt für berechtigte Kinder in Kita und Kindertagespflege sowie für Schülerinnen und Schüler unter den jeweiligen Voraussetzungen.

Beim Schulmittagessen muss das Angebot in schulischer Verantwortung stattfinden. Auch Essen im Hort kann an Schultagen dazugehören, wenn Schule und Einrichtung entsprechend zusammenarbeiten. Der frühere Eigenanteil von einem Euro pro Mahlzeit entfällt.

Gemeint ist das gemeinsame Mittagessen in der Einrichtung. Ein gekauftes Brötchen am Schulkiosk, Frühstück oder zusätzliche Snacks werden darüber nicht allgemein bezahlt. Wenn eure Kita einen Gesamtbetrag für verschiedene Mahlzeiten berechnet, fragt nach einer Aufteilung: Welcher Anteil entfällt auf das Mittagessen?

Für den Nachweis braucht ihr je nach örtlichem Verfahren beispielsweise die Anmeldung zum Essen, den Betreuungsvertrag oder eine Bestätigung des Anbieters. Fragt in der Kita, im Schulsekretariat oder beim Essensanbieter nach, wie BuT dort abgerechnet wird. Oft zahlt die zuständige Stelle direkt an den Anbieter oder stellt einen Berechtigungsnachweis aus.

Essensgeld und Kita-Beitrag sind zwei verschiedene Dinge. Das Bildungspaket übernimmt unter den genannten Voraussetzungen das Mittagessen. Eine Befreiung vom Elternbeitrag für die Betreuung läuft getrennt, in der Regel über das Jugendamt. Bei Wohngeld, Kinderzuschlag und bestimmten weiteren Sozialleistungen sieht § 90 SGB VIII auf Antrag eine Entlastung von diesen Beiträgen vor. Fragt deshalb gegebenenfalls nach beiden Hilfen.

Nachhilfe über das Bildungspaket: Wann ist das möglich?

Notwendige Lernförderung kann auch dann bezahlt werden, wenn euer Kind noch nicht versetzungsgefährdet ist. Ihr müsst also nicht warten, bis das Sitzenbleiben droht.

Entscheidend ist, ob zusätzliche Förderung nötig und geeignet ist, damit euer Kind wesentliche schulische Lernziele erreicht. Vergleichbare kostenlose Angebote der Schule haben Vorrang. Es wird nicht jede privat organisierte Nachhilfe bezahlt. Ob und in welchem Umfang Kosten übernommen werden, prüft die zuständige Stelle anhand des Förderbedarfs.

So könnt ihr vorgehen:

Mit der Lehrkraft sprechen: In welchem Fach fehlen Grundlagen? Welche Unterstützung bietet die Schule bereits an? Den Förderbedarf bestätigen lassen: Dafür gibt es vor Ort meist ein Formular. Die Schule beschreibt, welche Hilfe erforderlich ist und in welchem Umfang. Kostenübernahme klären: Reicht die Bestätigung und die angeforderten Angaben zum Nachhilfeangebot ein. Klärt vor einem kostenpflichtigen Vertrag, ob Anbieter, Stundenumfang und Preis anerkannt werden.

Wenn ihr Leistungen vom Jobcenter bekommt, müsst ihr Lernförderung gesondert beantragen. Euer Antrag auf Unterstützung zum Lebensunterhalt ersetzt diesen Schritt nicht. Fragt bei eurer zuständigen Stelle auch, für welchen Zeitraum die Förderung bewilligt wird und wann eine neue Schulbestätigung nötig ist.

Für das Üben zu Hause findet ihr ergänzende Ideen in unserem Ratgeber „Lernen lernen: Welche Lernmethode passt zu eurem Kind?“. Solche Alltagshilfen können unterstützen; sie ersetzen keine notwendige zusätzliche Förderung.

Welche weiteren Leistungen gehören dazu?

Das Bildungspaket kann mehrere unterschiedliche Ausgaben abdecken. Die Hilfe für Sport und Kultur ist dabei nur ein Bestandteil.

Alle Hilfen auf einen Blick Tippt auf ein Thema, um zum passenden Abschnitt zu springen. Mittagessen Gemeinsames Mittagessen in Kita, Schule oder Kindertagespflege. Die Kosten können vollständig übernommen werden. Nachhilfe Notwendige zusätzliche Lernförderung – auch ohne unmittelbar drohendes Sitzenbleiben. Schulbedarf 195 Euro im Jahr 2026 pro anspruchsberechtigtem Schulkind für die persönliche Schulausstattung. Ausflüge & Klassenfahrten Anerkannte Kosten organisierter Ausflüge und Fahrten. Taschengeld gehört nicht dazu. Schulweg Notwendige anerkannte Fahrtkosten, soweit sie nicht schon anderweitig bezahlt werden. Sport, Musik & Freizeit Pauschal 15 Euro monatlich für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ein Teilnahmenachweis ist nötig. Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Leistung. Die genannten Beträge gelten für 2026.

Ausflüge und Klassenfahrten

Für von Schule, Kita oder Kindertagespflege organisierte Tagesausflüge und mehrtägige Fahrten können die tatsächlichen anerkannten Kosten übernommen werden. Dazu zählen beispielsweise Fahrt, Eintritt und bei Klassenfahrten die Übernachtung. Bei Schulfahrten müssen die schulrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Taschengeld gehört nicht dazu. Auch vorher gekaufte persönliche Ausrüstung, etwa ein neuer Rucksack oder Sportschuhe, wird nicht einfach als Fahrtkosten erstattet. Reicht die Mitteilung der Einrichtung mit Termin, Kosten und Zahlungsfrist frühzeitig ein.

Schulbedarf: 195 Euro im Jahr 2026

Für persönlichen Schulbedarf sind 2026 insgesamt 195 Euro pro anspruchsberechtigtem Schulkind vorgesehen: 130 Euro für das erste und 65 Euro für das zweite Schulhalbjahr. Gedacht ist das Geld unter anderem für Schulranzen, Hefte, Stifte und Sportzeug.

Bei Leistungen vom Jobcenter werden die Teilbeträge regelmäßig zum 1. August und 1. Februar ausgezahlt. Bei Sozialhilfe richten sich die Termine nach dem Beginn der Schulhalbjahre. Eine Schulbescheinigung kann nötig sein, etwa bei früher Einschulung oder einem Schulbesuch nach Ende der Schulpflicht. Der Schulbedarf ist eine Pauschale; ihr müsst dafür nicht jede einzelne Stift- oder Heftquittung einreichen.

Fahrtkosten zur Schule

Notwendige Kosten für die Fahrt zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs können übernommen werden, soweit sie nicht schon anderweitig bezahlt werden. Eine Schule mit einem besonderen Profil kann ebenfalls als passende nächstgelegene Schule gelten.

Dabei gelten die Voraussetzungen für Schülerbeförderung. Ein beliebiges Busticket wird also nicht automatisch bezahlt. Dass eine anerkannte Schülerfahrkarte auch privat genutzt werden darf, schließt die Hilfe aber nicht aus.

Sport, Musik und Freizeit: 15 Euro monatlich

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind pauschal 15 Euro pro Monat für soziale und kulturelle Aktivitäten vorgesehen. Dazu zählen zum Beispiel der Sportverein, Musikunterricht oder eine organisierte Ferienfreizeit. Ein Nachweis über die Teilnahme ist erforderlich.

Die 15 Euro sind kein Höchstbetrag für das gesamte Bildungspaket. Anerkannte Kosten für Mittagessen, Klassenfahrt oder Lernförderung werden davon getrennt betrachtet. Unter besonderen Voraussetzungen können auch weitere notwendige Ausgaben für die Freizeitaktivität berücksichtigt werden. Klärt größere Anschaffungen deshalb vorher mit der zuständigen Stelle.

Warum diese Hilfe viele Familien bisher nicht erreicht, beleuchten wir in unserem Beitrag zum Teilhabebetrag für Sport und Freizeit.

Welche Altersgrenzen gelten?

Für Schule und für Freizeit gelten unterschiedliche Regeln. Manche Hilfen stehen außerdem schon Kita-Kindern zu.

Für die erste Orientierung:

Kita und Kindertagespflege: Insbesondere gemeinschaftliches Mittagessen und Ausflüge können gefördert werden.

Insbesondere gemeinschaftliches Mittagessen und Ausflüge können gefördert werden. Schule: Schülerinnen und Schüler müssen eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen. Bei Leistungen nach dem SGB II sowie bei Kinderzuschlag und Wohngeld müssen sie außerdem unter 25 sein und dürfen keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die Altersgrenze von 25 Jahren gilt auch bei Asylbewerberleistungen.

Schülerinnen und Schüler müssen eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen. Bei Leistungen nach dem SGB II sowie bei Kinderzuschlag und Wohngeld müssen sie außerdem unter 25 sein und dürfen keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die Altersgrenze von 25 Jahren gilt auch bei Asylbewerberleistungen. Sport, Kultur und organisierte Freizeit: Diese Teilhabeleistung gibt es nur bis zum 18. Geburtstag.

Eine Besonderheit gilt bei Sozialhilfe nach dem SGB XII: Für die Bildungsleistungen ist dort keine starre Altersgrenze von 25 Jahren vorgesehen. Lasst die Voraussetzungen bei einem älteren Schulkind deshalb gesondert prüfen.

Ein Studium allein begründet keinen Anspruch auf die schulischen Bildungsleistungen. Bei Ausbildung, einem Schulwechsel oder dem Ende einer Bewilligung lohnt sich deshalb eine konkrete Nachfrage, welche Hilfe weiterläuft und welche Nachweise neu gebraucht werden.

Bildung und Teilhabe beantragen: Schritt für Schritt

Der beste Einstieg ist die BuT-Stelle an eurem Wohnort. Dort erfahrt ihr, welche Nachweise gebraucht werden und wie die Abrechnung mit Schule, Kita oder Anbieter funktioniert.

1. Die zuständige Stelle finden

Welche Stelle ist für euch zuständig? In der Regel: Jobcenter Ihr bekommt Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Euer Jobcenter nennt euch bei Bedarf eine abweichende örtliche BuT-Stelle. Stadt oder Landkreis Ihr bekommt Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder Asylbewerberleistungen. Fragt bei eurer Stadt oder eurem Landkreis nach der zuständigen BuT-Stelle. Die zuständige Abteilung kann beispielsweise beim Sozialamt oder in einer eigenen BuT-Stelle sitzen. Wichtig beim Jobcenter: Die meisten BuT-Leistungen gelten mit dem Haupt- oder Weiterbewilligungsantrag als mitbeantragt. Den konkreten Bedarf müsst ihr trotzdem nachweisen. Lernförderung braucht einen gesonderten Antrag.

Über die Übersicht der regionalen Anlaufstellen beim Bundesarbeitsministerium findet ihr den Einstieg für euer Bundesland. Auch eine Suche nach „Bildung und Teilhabe“ zusammen mit eurem Wohnort hilft. Die Familienkasse bewilligt den Kinderzuschlag; die BuT-Leistungen beantragt ihr anschließend bei der örtlich zuständigen Stelle.

2. Die passenden Unterlagen sammeln

Je nach gewünschter Hilfe werden zum Beispiel benötigt:

der aktuelle Bescheid über Wohngeld, Kinderzuschlag oder eine andere der oben genannten Leistungen

Name und Geburtsdatum des Kindes sowie gegebenenfalls eine Schulbescheinigung

eine Anmeldung oder Bestätigung für das Mittagessen

bei Ausflügen und Klassenfahrten: die Kostenmitteilung der Einrichtung

bei Nachhilfe: die Bestätigung der Schule und Angaben zum Förderangebot

für Sport, Musik oder Freizeit: ein Teilnahme- oder Mitgliedschaftsnachweis

Die Liste ist eine Vorbereitungshilfe. Welche Unterlagen in eurem Fall erforderlich sind, teilt euch die zuständige Stelle mit. Bewahrt Kopien und einen Nachweis darüber auf, wann ihr etwas eingereicht habt.

3. Bedarf nachweisen und Abrechnung klären

Bei Grundsicherung nach dem SGB II gelten die meisten BuT-Leistungen bereits mit dem Haupt- oder Weiterbewilligungsantrag als mitbeantragt. Trotzdem muss die Stelle erfahren, was euer Kind konkret benötigt. Für Lernförderung braucht ihr weiterhin einen eigenen Antrag.

Bei Wohngeld und Kinderzuschlag stellt ihr den BuT-Antrag bei der örtlich zuständigen Stelle. Je nach Wohnort gibt es Online-Verfahren, Papierformulare oder Berechtigungskarten. Fragt zugleich, ob das Geld an euch, direkt an den Anbieter oder über einen Gutschein gezahlt wird. Ihr müsst nicht grundsätzlich alles vorstrecken.

Wenn eine Zahlung bald fällig ist: Nennt der BuT-Stelle den Termin ausdrücklich und bittet Schule oder Kita um Unterstützung bei der Klärung. Eine konkrete Frage hilft: „Unser Kind möchte an der Klassenfahrt teilnehmen. Die Zahlung ist am … fällig. Welche Unterlagen brauchen Sie für die Kostenübernahme?“

Kann ich Kosten auch rückwirkend erstattet bekommen?

Das kann möglich sein. Es gibt aber keine einheitliche Regel, nach der jede Familie sämtliche alten Rechnungen nachträglich erstattet bekommt.

Bei Leistungen vom Jobcenter ist grundsätzlich der Monat wichtig, in dem ihr den Haupt- oder Weiterbewilligungsantrag gestellt habt. Ab diesem Monat können die darin enthaltenen BuT-Leistungen berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen vorlagen. Für Lernförderung braucht ihr den gesonderten Antrag. Habt ihr bereits selbst bezahlt, weil etwa ein Gutschein ohne euer Verschulden nicht rechtzeitig vorlag, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Erstattung möglich sein. Das heißt im Gesetz „berechtigte Selbsthilfe“.

Für BuT-Leistungen bei Kinderzuschlag oder Wohngeld sieht § 6b des Bundeskindergeldgesetzes eine Verjährung von zwölf Monaten nach Ablauf des Monats vor, in dem der Anspruch entstanden ist. Das ist keine pauschale Zusage für zwölf Monate rückwirkende Zahlungen. Anspruch, Zeitraum und Nachweise müssen passen. Lasst bezahlte Rechnungen deshalb möglichst zeitnah prüfen und bewahrt die Belege auf.

Wo bekommt ihr Hilfe beim Antrag?

Ihr könnt euch Unterstützung holen, auch wenn ihr noch nicht wisst, welche Stelle zuständig ist. Ein ausgefüllter Antrag muss nicht der erste Schritt sein.

Schulsozialarbeit, Familienzentren und Sozialberatungsstellen können beim Sortieren helfen. Die kostenlose BuT-Beratung unterstützt ebenfalls bei Fragen und Anträgen. Laut Familienportal des Bundes ist sie telefonisch unter 030 5771 3004 0 erreichbar und berät auch auf Englisch, Arabisch, Russisch und Türkisch.

Wenn ihr euer Kind allein erzieht und mehrere finanzielle Fragen zusammenkommen, findet ihr in unserem Überblick zu Hilfen für Alleinerziehende weitere Anlaufstellen und Leistungen.

Für den Anfang reicht eine konkrete Nachfrage: Kann das Mittagessen, die Klassenfahrt oder die notwendige Nachhilfe für unser Kind übernommen werden? Mit dieser Frage könnt ihr euch direkt an die örtliche BuT-Stelle wenden.

Häufige Fragen zum Bildungs- und Teilhabepaket

Reicht Kindergeld allein für einen Anspruch auf das Bildungspaket? Nein. Kindergeld allein eröffnet den Anspruch nicht. Hinzukommen müssen die jeweiligen Voraussetzungen, etwa Wohngeld, Kinderzuschlag oder eine der genannten Sozialleistungen. Auch ohne laufenden Leistungsbezug kann eine individuelle Prüfung möglich sein, wenn notwendige Bildungs- und Teilhabekosten nicht gedeckt werden können. Muss ich für jedes Kind gesonderte Nachweise einreichen? Die Ansprüche werden für jedes Kind und seinen Bedarf geprüft. Auch wenn eure Kommune einen gemeinsamen Familienantrag anbietet, müssen Mittagessen, Ausflug oder Lernförderung dem jeweiligen Kind zugeordnet werden können. Fragt bei mehreren Kindern nach dem örtlichen Verfahren. Wird das Bildungspaket automatisch auf mein Konto überwiesen? Nicht als einheitlicher Gesamtbetrag. Der Schulbedarf ist eine Geldpauschale. Bei anderen Hilfen sind je nach Leistung und örtlichem Verfahren auch Direktzahlungen an Anbieter, Gutscheine oder Berechtigungskarten möglich. Selbst bei mitbeantragten Leistungen müsst ihr den konkreten Bedarf in der Regel nachweisen.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗