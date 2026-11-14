Topfschlagen – einfache Spielanleitung für Kinder

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Erst klingt der Kochlöffel ganz leise auf dem Boden. Dann macht es plötzlich laut „Klong!“ und alle wissen, dass der Topf gefunden ist. Darunter wartet eine kleine Überraschung. Topfschlagen macht schon zu zweit Spaß und braucht nur ein bisschen Platz auf dem Boden.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 4 Jahren, je nach Kind

Mitspielende: ab 2 Kindern plus eine erwachsene Spielleitung

Material: Topf, Holzkochlöffel, kleine Überraschung und optional ein weiches Tuch

Platz: eine freie Fläche am Boden

So bereitet ihr das Spiel vor

Macht ein Stück Boden frei und legt den Topf und den Kochlöffel bereit.

Ein Aufkleber oder ein kleines selbst gemaltes Bild reicht als Überraschung. Legt vorher fest, wo die Suche beginnt. Die zuschauenden Kinder bleiben außerhalb der Suchfläche.

So geht das Spiel

Wechselt euch beim Verstecken ab. Wer gerade nicht sucht, darf mit „warm“ und „kalt“ helfen.

Ein Kind wartet am Start und schaut kurz weg. In dieser Zeit stellt ein anderes Kind den Topf auf und legt etwas darunter. Wer mag, bekommt ein weiches Tuch vor die Augen. Eine erwachsene Person bleibt beim suchenden Kind und begleitet es auf dem kurzen Weg. Das Kind bewegt sich langsam auf den Knien und tippt den Boden vorsichtig mit dem Kochlöffel ab. Die Gruppe sagt „wärmer“, wenn es näher kommt, und „kälter“, wenn es sich entfernt. Beim ersten Klopfen auf den Topf endet die Suche. Das Kind darf nachsehen, was darunterliegt. Dann wechseln die Rollen.

Varianten für eure Runde

Manche Kinder mögen die Suche mit verbundenen Augen. Für alle anderen gibt es eine einfache Variante mit Kissen.

Für die Variante mit offenen Augen legt ihr ein paar Kissen als Sichtschutz an den Rand und stellt den Topf dahinter. Beim Suchen dürfen die Kinder um die Kissen herumspähen. Die anderen geben Tipps wie beim klassischen Topfschlagen.

Zu zweit versteckt ein Kind den Topf, das andere sucht. Wer lieber Hinweise gibt, darf diese Rolle übernehmen. Wenn die Runde zu laut wird, lasst jeweils nur ein Kind „warm“ oder „kalt“ sagen.

Für eine Geburtstagsrunde könnt ihr aus der Überraschung einen Hinweis aufs nächste Spiel machen. Liegt zum Beispiel ein Bild von einer Schatzkiste unter dem Topf, wissen alle, was als Nächstes kommt.

Was könnt ihr danach spielen?

Wenn nach der Suche alle mitmachen möchten, probiert Der Plumpsack geht um.

Wenn die Kinder lieber nach Stimmen lauschen, probiert die Sitzrunde von Blinde Kuh. Dafür könnt ihr das Tuch vom Topfschlagen gleich weiterverwenden.

Mehr Ideen für drinnen findet ihr in unserem Ratgeber Spiele für den Kindergeburtstag.

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