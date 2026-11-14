Mumien wickeln – Spielanleitung für Kindergeburtstag und Halloween

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Ein bisschen Papier am Ärmel, eine steife Pose und schon steht eine Mumie im Wohnzimmer. Beim Mumienwickeln erfinden die Kinder zu zweit ihr eigenes Kostüm. Das klappt auf einer Halloweenparty genauso gut wie am Kindergeburtstag.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 5 Jahren

Mitspielende: ab 2 Kindern

Material: eine Rolle weiches Toilettenpapier pro Paar

Platz: ein freier Platz pro Paar

So bereitet ihr das Spiel vor

Bildet Paare und gebt jedem Paar eine Rolle.

Wickelt das Papier locker um die Kleidung. Kopf, Hals, Hände und Füße bleiben frei. Ein Kind steht oder sitzt ruhig, das andere übernimmt das Papier.

So geht das Spiel

Einigt euch darauf, wer zuerst die Mumie sein möchte. Die Mumie sagt, wann genug Papier dran ist.

Beginnt mit einem kurzen Papierstreifen am Ärmel. Das Mumienkind hält das Ende bei Bedarf selbst fest. Legt weitere Streifen locker um Oberarme oder Oberkörper. Sobald ein Streifen reißt, beginnt ihr mit einem neuen. Nach ein bis zwei Minuten ist die erste Runde vorbei. Jede Mumie darf zeigen, wie sie aussieht. Anschließend wird das Papier abgenommen und die Rollen werden getauscht. Wenn beide Kinder einmal an der Reihe waren, könnt ihr zum Abschluss eine kleine Mumienparade machen. Jedes Kind zeigt dabei seine Lieblingspose.

Varianten für eure Runde

Mit etwas Farbe oder einem großen Kuscheltier bekommt jede Runde ihr eigenes Mumienkostüm.

Wer in Ruhe gestalten mag, malt ein Muster auf einen Papierstreifen. So bekommt die Mumie einen gepunkteten Ärmel oder einen Gürtel mit bunten Kringeln.

Wenn ein Kind nicht eingewickelt werden möchte, könnt ihr ein großes Kuscheltier zur Mumie machen. Bei wenig Platz spielt jeweils ein Paar, während die anderen die nächste Pose vorschlagen.

Für eine kurze Runde reicht es, nur die Ärmel zu dekorieren. Danach könnt ihr aus den abgenommenen Streifen kleine Papierbälle knüllen und sie gemeinsam in einen leeren Korb werfen.

Was könnt ihr danach spielen?

Weitere Ideen für drinnen stehen in unserem Ratgeber Spiele für den Kindergeburtstag.

Wenn danach wieder Bewegung gefragt ist, passt Stopptanz.

Für eine ruhigere Pause auf der Halloweenparty könnt ihr unsere Halloween-Ausmalbilder ausdrucken.

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