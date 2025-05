Bei diesem spannenden Spiel ist Vertrauen gefragt. Denn je nach Alter, werden entweder die Augen geschlossen, oder verbunden. Wer schafft es, mit verbundenen Augen, die meisten Dinge am Geschmack zu erkennen?

Spieleranzahl: 2 bis 10

Spieldauer: Je nach Aufwand bis zu 30 Minuten

Materialien: Ganz unterschiedliche Lebensmittel

Spielanleitung für “Was schmecke ich da?”

Egal wann einmal Langeweile aufkommt, dieses Spiel ist immer eine spaßige Ablenkung. Aber auch auf Kindergeburtstagen ein toller Wettbewerb.

Der Spielablauf ist denkbar einfach. Und theoretisch können so viele Kinder mitspielen, wie Lebensmittel zum Erraten vorhanden sind. Ein wenig kommt es dabei auf den Zeitrahmen an. Wenn viele Kinder mitspielen, sollte man eventuell weniger Raterunden (also zu erratende Lebensmittel) einplanen, da eine zu lange Spielzeit auch ein wenig den Spaß verderben kann.

Der beste Fall wäre, wenn ihr einen freundlichen separaten Ratebereich einrichten könnt, in den ihr die Kinder einzeln führt. Dort verbindet ihr ihnen vorsichtig die Augen. Kleinere Kinder, oder bei Kindern, denen das Verbinden unangenehm wäre, dürfen sich die Augen zuhalten. Alternativ wäre es vielleicht möglich, die jeweiligen Naschereien, unter einem Tuch versteckt zum Mund zu führen.

Gewonnen hat am Ende das Kind mit den meisten richtigen Antworten. Bei vielen Kindern wird es ganz sicher ein paar punktgleiche Ergebnisse geben. Da dieses Spiel aber gerade bei (noch) kleineren Kindern, auch ein wenig Mut verlangt, sollte der Spaß hier immer an erster Stelle stehen,

Welche Lebensmittel eignen sich gut zum Erraten?

Obst und Früchte Käse kinderfreundliche Getränke kleine Schnittchen mit Aufschnitt oder Aufstrich unterschiedliche Gemüsesorten Küchlein und Gebäck Süßigkeiten Nachspeisen Eissorten

Welche Lebensmittel eignen sich nicht gut für Kinder?

Ich bin mir sicher, dass sich diese Frage eigentlich von selbst beantwortet. Allzu scharfe Sachen, oder übermäßig eklige Dinge, sollte man Kinder nicht erraten lassen.

Auch sollte man vorher dringend klären, ob eines der Kinder Unverträglichkeiten hat, oder vielleicht sogar unter einer speziellen Lebensmittelallergie leidet. Oder im Fall von (beispielsweise) muslimischen Kindern, ob man auf Inhaltsstoffe wie Gelatine achten muss.

Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang “Soziale Arbeit” studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. (Bild: © Chantal Reimann)