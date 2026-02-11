Spielanleitung: Der Plumpsack geht um

Es gibt Spiele, die früher auf keinem Kindergeburtstag fehlen durften – und heute kaum noch gespielt werden. Genau dazu gehört „Der Plumpsack geht um“. Hier findet ihr die Spielanleitung für diesen Klassiker mit Spaßgarantie.
Das Plumpsack-Spiel ist ein klassisches Bewegungsspiel im Kreis. Es braucht kein Spielzeug, nur ein kleines Tuch – und funktioniert draußen genauso gut wie drinnen. Besonders im Kindergartenalter sorgt es für Spannung, Tempo und jede Menge Gelächter.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Alter: ab etwa 4 Jahren
- Ort: draußen ideal (Wiese, Schulhof), drinnen in Turnhalle oder großem Raum
- Anzahl der Kinder: ab 5 Kindern, optimal 6–15
- Dauer: 10–20 Minuten
Das braucht ihr
- Ein kleines Tuch, Taschentuch oder Stoffstück
- Optional: Musik (für Varianten)
Vorbereitung
Alle Kinder setzen oder stellen sich in einem großen Kreis auf. Wichtig ist genügend Abstand zwischen den Kindern, damit später niemand beim Aufspringen zusammenstößt. Ein Kind wird als „Plumpsack“ bestimmt und hält das Tuch in der Hand.
Spielanleitung Schritt für Schritt
- Die Kinder im Kreis schließen die Augen oder schauen demonstrativ nach vorne.
- Der „Plumpsack“ läuft außen um den Kreis herum.
- Währenddessen wird gemeinsam gesungen oder gesprochen: „Der Plumpsack geht um,
keiner weiß warum.
Dreht euch nicht um!“
- Heimlich lässt der Plumpsack das Tuch hinter einem Kind fallen.
- Bemerkt das Kind das Tuch, springt es sofort auf und versucht, den Plumpsack zu fangen.
- Schafft es der Plumpsack, sich auf den freien Platz im Kreis zu setzen, wird das andere Kind der neue Plumpsack.
Wird das Tuch jedoch nicht bemerkt und der Plumpsack schafft eine komplette Runde, darf er das Kind mit dem Tuch leicht antippen – dann muss dieses in die Mitte oder übernimmt direkt die nächste Runde.
Warum dieses Spiel Kinder stärkt
Das Plumpsack-Spiel trainiert mehrere Fähigkeiten gleichzeitig:
- Aufmerksamkeit und Wahrnehmung
- Reaktionsgeschwindigkeit
- Orientierung im Raum
- Fairness und Regelverständnis
Vor allem lernen Kinder hier, Spannung auszuhalten – dieses leise Hoffen und Bangen gehört einfach dazu. Und genau diese emotionale Dynamik macht das Spiel so wertvoll.
Varianten für unterschiedliche Altersstufen
Für jüngere Kinder:
- Kein „Abschlagen“, sondern nur Platzwechsel
- Kreis kleiner halten
Für ältere Kinder:
- Zwei Plumpsäcke gleichzeitig
- Laufrichtung wechseln
- Musik stoppen statt Singen – wenn die Musik endet, muss das Tuch bereits liegen
Fazit
„Der Plumpsack geht um“ ist ein beinahe vergessenes Kreisspiel, das auch heute noch gut funktioniert – ohne Vorbereitung, ohne Materialaufwand, ohne Technik. Gerade auf Kindergeburtstagen oder im Kindergarten sorgt es für viele Lacher und aufgedrehten Spaß.
