Ein wirklich spannendes Partyspiel, bei dem alle Kinder gemeinsam Gegenstände erraten, mit denen Geräusche gemacht werden. Mit welchen Gegenständen werden Geräusche im Film gemacht? Findet es bei diesem Spiel heraus.

Spieleranzahl: lustig ab 4 Spielern

Spieldauer: individuell (nach Belieben)

Materialien: diverse Gegenstände; Schlafmasken

Spielanleitung für “Was höre ich da?”

Bei diesem Ratespiel braucht es keine aufwendigen Spielregeln. Die Raterunde kann ohne Probleme so groß sein, dass ein Stuhlkreis in den Raum passt. Auf diesen Stühlen nehmen die Kinder platz. Sie verbinden sich die Augen oder setzen sich eine Schlafmaske auf. In dieser Runde lauschen sie nun gemeinsam den unterschiedlichsten Geräuschen. Nun müssen sie erraten, was sie da gehört haben – und mit welchen Materialien diese Geräusche erzeugt wurden.

Das schöne ist, dass es bei solch einem Spiel keine Verlierer gibt. Alle raten fleißig und gespannt mit. Wer möchte, kann jedem Kind, das einen Gegenstand korrekt erraten hat, eine kleine Medaille, ein Zertifikat, oder eine sonstige Freude als Preis überreichen.

So machst du spannende Filmgeräusche nach

Schon zu Zeiten des Stummfilms, oder auch im Theater, waren Geräuschemacher ein ganz wichtiger Part. Für dieses Ratespiel übernimmst du genau diese Rolle. Aber keine Sorge, die allermeisten ganz typischen Filmgeräusche, werden auch heute noch mit völlig gängigen Alltagsgegenständen erzeugt. Und genau DAS macht den Charme dieses Spiels aus. Und damit ihr auch wirklich Lust darauf bekommt, zeige ich euch hier ein paar einfache Beispiele, mit denen ihr jede Raterunde spielend leicht ins Staunen versetzen könnt.

Das Geräusch von Pferdehufen:

Um das Geräusch von Pferdehufen auf einer Straße nachzuahmen, benötigt ihr lediglich einen Satz Kokosnussschalen. Die beiden Hälften der Kokosnuss haltet ihr aufrecht vor euren Körper und klackert sie rhythmisch aneinander. Mit ein klein wenig Übung hat man den richtigen Dreh ganz schnell raus. Wie es genau funktioniert, seht ihr hier drunter auch nochmal im Video.

Fußschritte im Schnee

Um Fußschritte im Schnee nachzuahmen, benötigst du eventuell einen Helfer. Man kann es sicherlich auch alleine üben und vormachen, aber zu zweit ist es einfacher. Vielleicht findet sich ja in der Kinderrunde jemand, der (oder die) dich gerne unterstützt. Aber auch hier: Es klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz leicht.

Du benötigst ein großes Handtuch, in dem du getrocknete kleine Äste, Laub und eventuell ein wenig Splitt sammelst. Dieses Handtuch breitest du mitten im Stuhlkreis aus. Dann brauchst du noch ein größeres Spülhandtuch, in das du eine große Portion Maisstärke einknotest.

Um die typischen knirschenden Schritte zu erzeugen, bewegst du jetzt deine Füße rhythmisch stampfend auf dem Laubgemisch. Gleichzeitig wringst du das Spülhandtuch mit der Maisstärke ruckartig aus.

Mit ein wenig Übung wirst du auf diese Weise deutlich erkennbare Schritte im Schnee imitieren können. Gut genug, damit deine Ratekinder jede Chance haben, um zu erkennen, worum sich dein Geräusch dreht.

Hier unten ist ein Video angehängt, in dem diese beiden Dinge separat in einem Tonstudio aufgezeichnet wurden. Aber du kannst es ohne weiteres auch Live vor den Kindern durchführen.

Brechender Knochen

Ganz sicher nicht für kleine Kinder geeignet, aber spannend genug, um größeren Kindern zu erklären, was wir eigentlich hören, wenn es im Film so klingt, als ob ein Knochen bricht.

Denn es ist so simpel, dass es ganz sicher ungläubiges Erstaunen auslöst. Hierfür geht ihr in die Gemüseabteilung eures Supermarkts, und kauft euch ein paar Stangensellerie. Jede einzelne Stange ist im Film für unsere Ohren ein gebrochener Knochen. Einfach die Selleriestange in der Mitte beherzt über-brechen. Wenn der Sellerie frisch ist, klingt es so authentisch, dass sich die Nackenhaare aufstellen ..

Quietschende Autoreifen

Um das Geräusch von quietschenden Autoreifen nachzuahmen, benötigt ihr eine Wärmflasche aus Gummi. Füllt die Wärmflasche ungefähr zu einem Drittel, nicht mehr als bis zur Hälfte, mit Wasser auf. Jetzt braucht ihr noch eine glatte Oberfläche, auf der ihr die Wärmflasche mit etwas Druck umher schleifen könnt. Auf diese Weise entsteht ein quietschendes Geräusch, das sich sehr nach Autoreifen anhört.

Mit ein wenig Recherche, findest du im Netz noch unzählige Beispiele, wie du mit einfachsten Mitteln, ganz alltägliche Geräusche imitieren kannst. Zugegeben, der Aufwand ist schon ein wenig größer. Man muss also wirklich Lust darauf haben. Aber – dieses Ratespiel ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Vergnügen!

