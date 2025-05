Ein wirklich lustiges Spiel, für beinahe alle Altersklassen, ab ca. 3 Jahren, aufwärts. Egal ob für Zwischendurch bei Langeweile, oder als Ersatz für “Schnick-Schnack-Schnuck”, falls mal wieder unter den Geschwistern ausgeknobelt werden muss, wer denn heute hilft, den Tisch abzuräumen.

Anzahl der Spieler: 2 – 6

Spieldauer: 5 bis zu 15 Minuten

Kategorie: Indoor, Outdoor, Unterwegs, immer und überall

Spielanleitung für “Wer lacht, verliert!” (ab 3 Jahren bis ins hohe Rentenalter)

Die Grundidee des Spiels ist ziemlich schnell erklärt. Man benötigt mindestens zwei Spieler. Diese setzen sich auf jeweils einen Stuhl gegenüber. Auf diese Weise können sie sich super in die Augen schauen. Das Ziel ist in jeder Runde, sein Gegenüber zum Lachen zu bringen, ohne dass man selbst lachen muss. Wie man an sein Ziel kommt, ist aber nicht ganz frei wählbar.

In jeder Runde wird eine einfache kleine Aufgabe gestellt, der man als Spieler folgen muss. Und jede Runde wird, wenn man die Aufgaben geschickt einteilt, immer ein klein wenig schwieriger, um nicht zu lachen.

Beispielsweise darf man in der ersten Runde keine Geräusche machen, oder schräge Grimassen. Lediglich normale Gefühls-Mimik ist erlaubt. Also Freude, Traurigkeit, Wut, Müdigkeit, und solche Sachen. Wer in dieser Runde zuerst lacht, hat sie verloren.

In der nächsten Runde geht es dann mal nicht um Mimik. Das Gesicht darf sich nicht bewegen. Man darf allerdings Geräusche machen, bei denen sich der Mund nicht öffnet. Ziemlich lustige Sache. Nur Lachen darf man halt nicht! Auch hier gewinnt man die Runde nur, wenn der Gegenspieler zuerst lacht.

Jede weitere Runde könnt ihr mit lustigen kleinen Aufgaben bestücken.

Wie gewinne ich bei zwei Spielern?

Wenn man dieses Spiel zu zweit spielt, geht es über mehrere verabredete Runden. Wer die meisten Runden gewonnen hat, hat am Ende dann das Spiel gewonnen.

Wie gewinne ich mit mehr als zwei Spielern?

Wenn sich mehr als zwei Spieler diesem spaßigen Wettstreit stellen, werden die Spielrunden zu Ausscheidungsrunden. Jeder Spieler durchläuft jeweils eine Runde mit allen anderen Spielern. Dabei wird mit Hilfe eines Strichsystems notiert, wer wie viele Runden gewonnen oder verloren hat. Am Ende gewinnt der Spieler, der die meisten Striche für sich gesammelt hat.

Hat euch dieses Spiel gefallen? Habt ihr Anregungen oder Ideen? Dann schreibt uns gerne (am unteren Ende der Seite) in die Kommentare. 🥰

Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang “Soziale Arbeit” studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. (Bild: © Chantal Reimann)