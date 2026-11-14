Gummitwist – Spielregeln, Sprungfolgen und Sprüche

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Rein, raus und gleich noch mal. Wenn beim Gummitwist jemand den Takt mitruft, finden die Füße oft ganz von selbst den richtigen Sprung. Für die erste Runde braucht ihr ein Gummi, drei Kinder und ein bisschen Platz.

Auf einen Blick Alter: etwa ab Grundschulalter

Mitspielende: meist 3 Kinder

Material: ein geschlossenes Gummitwist-Band

Platz: freie, ebene Fläche

So bereitet ihr das Spiel vor

Zwei Kinder stehen sich gegenüber und spannen das geschlossene Gummi um ihre Knöchel.

Dazwischen verlaufen zwei parallele Bänder. Stellt euch so weit auseinander, dass das Gummi leicht gespannt bleibt. Für den Einstieg sollte der Platz zwischen den Bändern breit genug sein, um mit beiden Füßen bequem darin zu landen.

Gummitwist-Regeln und einfache Sprungfolgen

Probiert zuerst zwei einfache Sprünge. Wenn die sitzen, kommt die Grätsche dazu.

Startet seitlich neben dem Gummi und einigt euch vor dem ersten Sprung auf die Folge und darauf, wann gewechselt wird. Für „rein, raus“ springt das Kind mit beiden Füßen zwischen die Bänder und wieder auf dieselbe Seite zurück. Wiederholt die Folge im eigenen Tempo. Für „rein, breit, rein, raus“ landet das Kind zuerst innen, dann in einer Grätsche mit je einem Fuß außerhalb beider Bänder. Danach springt es wieder hinein und seitlich hinaus. Ist die Folge geschafft, kann das nächste Kind springen. Ihr könnt euch auch abwechseln, sobald jemand am Gummi hängen bleibt oder einen Sprung vergisst. Ihr könnt auch jedem Kind zwei Versuche geben.

Gummitwist-Sprungfolgen zum Ausdrucken

Auf der Skizze seht ihr die Landungen von oben. Legt das ausgedruckte Blatt beim Spielen daneben, dann könnt ihr die Folge einfach ablesen.

Zwei Gummitwist-Sprüche zum Mitsprechen

Mit einem kurzen Spruch können die Kinder, die das Band halten, den Takt angeben.

Für die einfache Folge passt unser kurzer Ruf „Rein, raus, rein, raus – jetzt hüpfst du aus dem Gummi raus!“ Ruft die vier kurzen Wörter im Takt der Sprünge. Die letzte Zeile könnt ihr nach der Landung gemeinsam sprechen.

Für die längere Folge könnt ihr „Rein, breit, rein, raus – fertig ist der Sprungapplaus!“ rufen. Die vier ersten Wörter geben die Landungen vor. Wer eigene Sprüche erfindet, spricht sie zuerst langsam und probiert dann aus, ob die Wörter zu den Sprüngen passen.

Wenn die Folge am Knöchel gut klappt, könnt ihr das Gummi ein Stück höher nehmen oder die Folge verlängern. Ändert für den Anfang nur eines davon. Ihr könnt auch in kleinen Gruppen eine eigene Folge erfinden und sie den anderen zeigen.

Was könnt ihr danach spielen?

Für ein zweites Hüpfspiel auf dem Schulhof braucht ihr bei Himmel und Hölle nur Kreide und einen kleinen Stein.

Für drinnen findet ihr weitere Bewegungsideen beim Hindernisparcours zuhause.

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