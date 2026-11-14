Das geheime Paket – Würfelspiel für den Kindergeburtstag

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Was steckt wohl in dem Paket? Die Kinder dürfen es Schicht für Schicht auspacken. Bis der Karton zum Vorschein kommt, wird gewürfelt und geraten. Das passt gut in die kleine Pause zwischen zwei wilden Geburtstagsspielen.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 4 Jahren, mit Hilfe beim Würfeln

Mitspielende: ab 3 Kindern

Material: Würfel, Karton, mehrere Lagen Papier und eine Überraschung

Platz: am Tisch oder im Sitzkreis

So bereitet ihr das Spiel vor

Packt eine Kleinigkeit für jedes Kind in einen Karton.

Wickelt den Karton Lage für Lage ein. Lasst an jeder Schicht eine Ecke frei, an der die Kinder das Papier gut greifen können. Altes Geschenkpapier oder bemalte Papierbögen genügen. Startet für eine kleine Gruppe mit vier bis sechs Lagen.

So geht das Spiel

Vor der ersten Runde darf jedes Kind raten, was sich im Paket versteckt.

Alle sitzen im Kreis. Das Paket liegt in der Mitte, der Würfel wandert reihum. Bei einer Sechs öffnet das Kind genau eine Lage Papier. Bei jeder anderen Zahl gibt es den Würfel direkt weiter. Nach dem Auspacken wandert der Würfel zum nächsten Kind. Das Paket bleibt für alle gut erreichbar in der Mitte. Wer die letzte Lage öffnet, klappt den Karton auf und verteilt den Inhalt an alle.

Varianten für eure Runde

Wenn noch Zeit bis zum Kuchen ist, darf das Paket ruhig ein paar Lagen mehr haben.

Wenn die Runde schneller gehen soll, öffnet ihr bei Fünf oder Sechs. Für jüngere Kinder könnt ihr einen Farbwürfel verwenden und vorher eine Farbe festlegen.

Steckt zwischen zwei Lagen eine kurze Gruppenaufgabe, etwa „Sagt zusammen einen lustigen Geburtstagsgruß“ oder „Klopft einen Takt auf eure Knie“. Sobald alle mitgemacht haben, geht der Würfel weiter.

Bei vielen Kindern könnt ihr zwischen zwei Lagen mehrere kleine Zettel verstecken. Wer sie findet, sucht sich jemanden aus, der die Aufgabe mit ihm zusammen macht. So kommen auch Kinder zum Zug, die noch keine Sechs gewürfelt haben.

Was könnt ihr danach spielen?

Das geheime Paket stammt aus unserem Ratgeber Spiele für den Kindergeburtstag.

Für eine weitere Runde im Sitzkreis eignet sich Stille Post.

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