Blinde Kuh – Spielregeln für die Fangrunde und den Sitzkreis

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Ein leises Klatschen links, ein Kichern rechts. Wo sind die denn bitte alle? Bei „Blinde Kuh“ versucht ein Kind mit verbundenen Augen, die anderen Kinder tastend und schleichend aufzuspüren. Im Wohnzimmer geht es auch gemütlicher mit einer sitzenden Variante. Im Sitzkreis verrät allein die Stimme, wer gerade dran ist. Kennt ihr noch nicht? Hier erfahrt ihr, wie beide Versionen des Spiels gespielt werden.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 5 Jahren

Mitspielende: am besten ab 4 Kindern

Material: ein weiches Tuch, für die Sitzrunde reichen auch geschlossene Augen

Platz: freie, ebene Spielfläche oder ein kleiner Sitzkreis

Blinde Kuh spielen – so geht der Klassiker

Für die Fangrunde braucht ihr Platz. Eine freie Wiese oder ein leerer Bewegungsraum eignen sich gut. Zeigt den Kindern vorher, bis wohin sie gehen dürfen. Lasst zwischen Spielfeld und Wänden oder Möbeln etwas Platz.

Fragt, wer anfangen möchte, und legt das Tuch bereit. Die anderen Kinder verteilen sich auf der Spielfläche.

Verbindet dem ersten Kind die Augen. Eine erwachsene Person bleibt in seiner Nähe und sagt Stopp, sobald es sich dem Rand nähert. Die blinde Kuh geht langsam los und versucht, eines der anderen Kinder leicht zu berühren. Die anderen bleiben im Spielfeld und weichen im Gehen aus. Ab und zu klatscht jemand einmal in die Hände, damit die blinde Kuh hört, aus welcher Richtung das Geräusch kommt. Hat die blinde Kuh jemanden erwischt, ist die Runde vorbei. Das gefangene Kind kann als Nächstes suchen. Möchte es lieber ausweichen, ist ein anderes Kind dran.

Wenn eure Kinder danach noch Lust auf ein Fangspiel haben, bei dem sich alle frei bewegen, können sie „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ spielen.

Blinde Kuh im Sitzkreis – wer war das?

Im Wohnzimmer oder zwischen zwei Geburtstagsspielen könnt ihr die leise Runde spielen. Alle setzen sich in einen Kreis. Ein Kind macht die Augen zu oder nimmt das Tuch.

Zeigt wortlos auf ein Kind im Kreis. Es sagt „Guten Morgen!“, und das Kind mit geschlossenen Augen rät, wer gesprochen hat. In der ersten Runde bleiben alle bei ihrer normalen Stimme. Wenn das gut klappt, dürft ihr auch flüstern oder ein Wort ganz lang ziehen.

Ist die Stimme schwer zu erkennen, darf das Kind den Gruß noch einmal hören. Danach wechseln die Rollen, damit alle mal zuhören und mal etwas sagen können. Wer danach lieber Geräusche als Stimmen erraten möchte, kann „Was höre ich da?“ ausprobieren.

Welche Runde passt zu euch?

Kennen sich die Kinder noch kaum, fällt Stimmenraten oft schwer. Lasst zuerst alle reihum ihren Namen sagen. Danach ratet ihr mit einem einfachen Gruß oder einem vertrauten Tierlaut.

Bei einer großen Gruppe könnt ihr zwei kleine Sitzkreise bilden. So ist jedes Kind schneller an der Reihe. Möchtet ihr beide Varianten ausprobieren, beginnt mit der Fangrunde und spielt die Sitzrunde nach dem Kuchen. Für eine kleine Geburtstagsrunde ist auch Topfschlagen eine Idee. Dort sucht jedes Kind der Reihe nach einen Topf und die anderen helfen mit „warm“ und „kalt“.

Wenn ihr den Ablauf der Feier plant, findet ihr hier noch mehr Spiele für den Kindergeburtstag zu Hause.

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