Käsekästchen spielen – Regeln für das Spiel zu zweit

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Vier Striche ergeben ein Kästchen. Der letzte Strich entscheidet, wem es gehört. Bei Käsekästchen füllt ihr zu zweit ein Blatt mit kleinen Quadraten. Ein Stift und ein Stück Papier reichen für die erste Runde.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 5 bis 6 Jahren, wenn das Kind Linien zwischen Punkten ziehen kann

Mitspielende: 2 Personen

Material: Papier und ein Stift

Platz: eine kleine Schreibfläche

So zeichnet ihr das Spielfeld

Für die erste Partie reichen vier Reihen mit je vier Punkten. Dazwischen ist Platz für neun Kästchen.

Setzt die Punkte mit ungefähr gleichem Abstand untereinander. Auf kariertem Papier könnt ihr dafür die Ecken der vorhandenen Karos nehmen. Wählt dann je ein Zeichen für eure Kästchen, zum Beispiel einen Stern und einen Kreis. Mit zwei verschiedenfarbigen Stiften könnt ihr stattdessen eure Felder farbig markieren.

So geht Käsekästchen

Ihr zieht abwechselnd eine Linie. Sobald ihr ein Kästchen schließt, gehört es euch und ihr dürft noch einmal ziehen.

Verbindet zwei benachbarte Punkte waagerecht oder senkrecht. Jede Linie kommt nur einmal aufs Blatt. Wer die vierte Seite eines Kästchens zieht, malt sein Zeichen hinein und zieht noch eine Linie. Solange dabei Kästchen zugehen, bleibt dieselbe Person dran. Schließt eine einzige Linie zwei Kästchen gleichzeitig, gehören beide der Person, die sie gezogen hat. Danach darf sie einmal weiterziehen. Sobald alle möglichen Linien gezogen sind, zählt ihr eure Zeichen. Wer mehr Kästchen gefüllt hat, gewinnt.

Eine Spielrunde mit zwei Kästchen

Stellt euch zwei Kästchen nebeneinander vor. Beide haben schon drei Außenlinien. In der Mitte fehlt noch die gemeinsame Seite.

Verbindet ihr jetzt die beiden Punkte in der Mitte, gehen beide Kästchen auf einmal zu. Ihr setzt euer Zeichen in beide Felder und zieht noch einmal, falls auf dem Blatt eine Linie frei ist. Gerade mit jüngeren Kindern lohnt es sich, diese kleine Proberunde einmal gemeinsam aufzumalen.

Ein einfacher Trick für die ersten Runden

Schaut vor eurem Zug, ob ihr mit eurer Linie die dritte Seite eines Kästchens zeichnen würdet. Dann könnte sich euer Gegenüber gleich die vierte Seite schnappen.

Am Anfang findet ihr meistens eine andere freie Linie. Später lohnt sich ein Blick auf die benachbarten Felder: Wo würde nach einem fertigen Kästchen gleich das nächste offenstehen? Wenn ihr schon ein paar Runden gespielt habt, vergrößert das Feld auf fünf mal fünf Punkte oder probiert ein langes Rechteck.

Ist das Papier voll, könnt ihr ganz ohne Stift „Wer lacht, verliert!“ spielen. Für eine Runde Farbenraten zu zweit probiert „Ich sehe was, was du nicht siehst“. In unserer Übersicht findet ihr weitere Kinderspiele für drinnen und draußen.

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