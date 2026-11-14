Reise nach Jerusalem – Regeln und Stuhltanz ohne Ausscheiden

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Die Musik läuft, die Kinder ziehen tanzend an den Stühlen vorbei. Dann wird es plötzlich still und alle suchen einen Platz. Für die Reise nach Jerusalem braucht ihr nur Stühle, ein paar Lieblingslieder und jemanden, der die Musik stoppt. Wenn alle bis zum Schluss dabei bleiben möchten, könnt ihr die Runde übrigens ganz einfach mit einem wechselnden DJ spielen.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 4 Jahren

Mitspielende: ab 3 Kindern plus jemandem für die Musik

Material: stabile Stühle und Musik

Platz: eine freie Runde um die Stühle

So baut ihr den Stuhltanz auf

Stellt die Stühle so auf, dass die Kinder von außen Platz nehmen können. Bei wenigen Stühlen reicht eine kurze Reihe, in der die Sitzflächen abwechselnd nach links und rechts zeigen.

Bei einer größeren Runde könnt ihr zwei Reihen Rücken an Rücken stellen. Klärt vor dem ersten Lied, in welche Richtung alle gehen. Geht die Strecke einmal gemeinsam ab, damit die Kinder wissen, wo sie an den Stühlen vorbeikommen.

Reise nach Jerusalem – die klassischen Spielregeln

Für die erste Runde braucht ihr einen Stuhl weniger als Kinder mitspielen. Bei fünf Kindern stellt ihr also vier Stühle auf.

Sobald die Musik läuft, gehen alle in derselben Richtung um die Stühle herum. Wenn die Musik stoppt, setzt sich jedes Kind auf einen freien Stuhl. Wer keinen Platz findet, schaut bei den nächsten Runden zu. Nehmt einen Stuhl weg und startet die Musik wieder. Am Ende spielen zwei Kinder um den letzten Stuhl. Wer sich beim Musikstopp daraufsetzt, gewinnt.

Wenn ihr danach beim selben Lied weiter tanzen möchtet, ist Stopptanz eine gute Zugabe. Wenn es still wird, halten alle ihre Tanzpose.

Reise nach Jerusalem ohne Ausscheiden

Bei der DJ-Runde bleiben alle im Spiel. Wer beim Musikstopp keinen Stuhl findet, übernimmt für die nächste Runde die Musik.

Probiert es mit fünf Kindern und drei Stühlen. Ein Kind startet als DJ, vier gehen um die Stühle. Beim ersten Musikstopp setzen sich drei Kinder. Das vierte wechselt zum Musikplatz. Der bisherige DJ geht in der nächsten Runde mit. Die drei Stühle bleiben stehen.

Wenn ein Kind schon oft DJ war, darf es die Musik mit einem Kind tauschen, das noch nicht dran war. Für einen ganzen Nachmittag mit Musik findet ihr auch bei unserer Kinderdisco zu Hause Ideen, bei denen die Kinder selbst den Ton angeben.

Stuhltanz bei wenig Platz

Wenn bei euch nur ein oder zwei Stühle frei stehen können, tanzt auf einer freien Fläche davor. Die Kinder wechseln ihre Plätze erst, wenn die Musik aus ist.

So klappt es zu dritt mit nur einem Stuhl. Ein Kind macht die Musik, eins tanzt und eins sitzt. Beim Stopp steht das sitzende Kind auf und übernimmt die Musik. Das tanzende Kind setzt sich auf den freien Stuhl. Der bisherige DJ tanzt in der nächsten Runde. In drei kurzen Runden war jedes Kind in jeder Rolle.

Bei der nächsten Feier könnt ihr den Stuhltanz mit Zeitungstanz abwechseln. Für eine ruhige Pause danach findet ihr im Ratgeber weitere Spiele für den Kindergeburtstag zu Hause.

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