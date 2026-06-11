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Manche Kinderspiele erkennt man schon am ersten Satz. Bei „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ reicht oft schon die Frage, damit sich viele Eltern sofort an ihre eigene Kindheit erinnern.

Das Besondere an diesem Spiel: Es wird nicht einfach nur gerannt. Die Kinder müssen sich jedes Mal auf eine neue, oft ziemlich lustige Art bewegen. Mal hüpfen sie wie Frösche, mal schleichen sie wie Katzen oder balancieren wie Seiltänzer. Dadurch gleicht keine Runde der anderen.

Das Spiel eignet sich hervorragend für Kindergeburtstage, Schulfeste, den Sportunterricht oder einen Nachmittag auf der Wiese. Es fördert Bewegung, Kreativität und sorgt fast immer für viel Gelächter.

Das Wichtigste auf einen Blick Alter: ab etwa 5 Jahren

Ort: draußen oder in einer Turnhalle

Anzahl der Kinder: ab 5 Kindern, ideal für größere Gruppen

Dauer: 10–20 Minuten

Das braucht ihr

ausreichend Platz zum Laufen

zwei gegenüberliegende Linien

Mehr Vorbereitung ist nicht nötig.

Vorbereitung

Auf dem Spielfeld werden zwei Linien markiert. Der Abstand zwischen ihnen sollte je nach Alter der Kinder etwa 10 bis 20 Meter betragen.

Ein Kind wird als Fischer ausgewählt und stellt sich zwischen die beiden Linien. Alle anderen Kinder stehen gemeinsam hinter einer der Linien. Dann beginnt das Spiel mit dem berühmten Dialog.

Spielanleitung Schritt für Schritt

Der Fischer steht in der Mitte des Spielfelds.

Die Kinder rufen:

„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“

Der Fischer antwortet mit einer beliebigen Zahl:

„Drei Meter!“

„Zehn Meter!“

„Hundert Meter!“

Die Zahl spielt dabei eigentlich keine Rolle. Sie gehört einfach zum Ritual des Spiels.

Danach fragen die Kinder:

„Wie kommen wir hinüber?“

Jetzt wird es spannend.

Der Fischer nennt eine Fortbewegungsart, zum Beispiel:

hüpfend

rückwärtsgehend

auf einem Bein

wie ein Frosch

wie eine Ente

wie ein Roboter

wie ein Seiltänzer

Sobald die Fortbewegungsart genannt wurde, versuchen alle Kinder, die gegenüberliegende Linie zu erreichen. Der Fischer versucht gleichzeitig, möglichst viele Kinder zu fangen.

Wer gefangen wird, hilft in der nächsten Runde dem Fischer beim Fangen. Das Spiel endet meist, wenn nur noch ein Kind übrig ist.

Lustige Fortbewegungsarten für noch mehr Spaß

Hier entfaltet das Spiel seinen ganzen Charme. Kinder lieben besonders ungewöhnliche Ideen:

wie ein Känguru hüpfen

wie eine Krabbe laufen

wie ein Pinguin watscheln

wie ein Storch balancieren

wie ein Dinosaurier stampfen

wie ein Ninja schleichen

wie ein Schlafwandler gehen

Je kreativer die Ideen, desto lustiger werden die Runden.

Warum Kinder dieses Spiel so mögen

„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ verbindet mehrere Dinge, die Kinder lieben: Rennen – Fantasie – Rollenspiel – Spannung.

Die Kinder wissen nie, welche Bewegung als Nächstes verlangt wird. Dadurch bleibt das Spiel auch nach vielen Runden interessant. Gleichzeitig fördert es Koordination, Gleichgewicht, Körpergefühl, Kreativität und Reaktionsvermögen.

Sicherheitshinweis

Achtet auf ausreichend Platz und einen möglichst ebenen Untergrund. Besonders bei lustigen Fortbewegungsarten, wie Hüpfen oder Rückwärtslaufen, kann es sonst schnell zu Stolperern kommen. Für jüngere Kinder empfiehlt sich eine etwas kürzere Laufstrecke.

Woher kommt der Name des Spiels?

Das Spiel gehört zu den älteren deutschen Kinderspielen und wird seit vielen Generationen gespielt. Der „Fischer“ steht dabei symbolisch für jemanden, der am Wasser lebt und den Weg auf die andere Seite kontrolliert.

Die berühmte Frage:

„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“

wurde über Jahrzehnte nahezu unverändert weitergegeben und gehört heute (so sagt man) zu den bekanntesten Spielrufen im deutschsprachigen Raum.

Einfach mal ausprobieren

„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ ist ein wunderbares Bewegungsspiel, das mit einfachen Mitteln für viel Spaß sorgt.

Durch die ständig wechselnden Fortbewegungsarten bleibt jede Runde anders. Genau deshalb gehört das Spiel seit Generationen zu den beliebtesten Klassikern auf Schulhöfen, Wiesen und Kindergeburtstagen.

Und manchmal sind es gerade diese einfachsten Spiele, die noch Jahre später in Erinnerung bleiben. 😊

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