Bewegungs-Stille-Post – Pantomime im Kreis weitergeben

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Das erste Kind putzt sich die Zähne, das letzte spielt Geige. Dazwischen hat niemand ein Wort gesagt. Bei der Bewegungs-Stille-Post wandert eine Geste durch die Runde. Am Schluss seht ihr, was aus ihr geworden ist.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 5 Jahren

Mitspielende: ab 4 Kindern

Material: keins

Platz: eine kurze Reihe oder ein Sitzkreis

So bereitet ihr das Spiel vor

Für die erste Runde ist eine kurze Reihe am einfachsten.

In einer Reihe schaut ihr zunächst alle in dieselbe Richtung. Wer dran ist, dreht sich kurz um und schaut danach wieder nach vorn.

So geht das Spiel

Denkt euch für den Anfang etwas aus, das sich gut vormachen lässt.

Das erste Kind denkt sich eine kurze Bewegung aus, etwa Haare kämmen oder eine Kerze auspusten. Es tippt das nächste Kind an und zeigt ihm die Bewegung einmal, ohne dabei zu sprechen. Dieses Kind zeigt dem nächsten, was es verstanden hat. So wandert die Bewegung bis ans Ende der Reihe. Das letzte Kind zeigt allen seine Version. Danach macht das erste Kind die ursprüngliche Geste vor. In der nächsten Runde beginnt jemand anderes.

Varianten für eure Runde

Probiert aus, welche Gesten ihr gut erkennt. Manchmal wird aus einer ganz einfachen Bewegung die lustigste Überraschung.

In der nächsten Runde könnt ihr zwei Bewegungen verbinden, etwa einen Brief schreiben und ihn in einen Umschlag stecken. Oder ihr einigt euch auf ein Motto und macht zum Beispiel nur Tiere nach.

Im Sitzkreis schauen die anderen Kinder auf ihre Knie, bis sie dran sind. Wenn ein Kind lieber zuschaut, kann es am Schluss die beiden Gesten vergleichen und die nächste Runde ankündigen.

Wenn ihr für das nächste Spiel sitzen bleiben möchtet, könnt ihr bei Blinde Kuh im Sitzkreis Stimmen erraten.

Wenn die Bewegungen zu schnell gehen, zeigt ihr sie in der nächsten Runde zweimal. Falls euch die Ideen ausgehen, schreibt ein paar Vorschläge auf Zettel. Schuhe binden, Popcorn essen oder im Regen einen Schirm aufspannen lassen sich gut vormachen. Das erste Kind zieht einen Zettel und behält die Idee für sich.

Was könnt ihr danach spielen?

Die klassische Stille Post mit Wörtern eignet sich als zweite Runde.

Für eine zweite Runde mit Tiergesten passt auch „Ich packe meinen Koffer“. Nennt ein Tier und macht eine Bewegung dazu, damit sich die anderen die Reihenfolge besser merken können.

Mehr Ideen für die Feier findet ihr in unserem Ratgeber Spiele für den Kindergeburtstag.

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