Ich packe meinen Koffer – Spielregeln und Ideen für zwei

Bild: © 1-2-family.de

In den Koffer kommen eine Mütze, eine Taschenlampe und vielleicht ein Elefant. Bei „Ich packe meinen Koffer“ merkt ihr euch, was schon eingepackt wurde, und legt jedes Mal etwas Neues dazu. Das Gedächtnisspiel funktioniert zu zweit auf dem Sofa genauso wie in einer größeren Runde.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 5 Jahren, mit kürzeren Listen auch früher

Mitspielende: ab 2 Personen

Material: keins

Platz: im Sitzen, auch unterwegs

So bereitet ihr das Spiel vor

Setzt euch so hin, dass ihr einander gut hören könnt.

Für die erste Runde eignen sich Dinge, die alle vor Augen haben. Fangt zum Beispiel mit etwas an, das neben euch liegt oder das ihr gerade anhabt.

So geht das Spiel

Beim Packen kommt es auf die Reihenfolge an. Was zuerst im Koffer lag, nennt ihr auch zuerst.

Die erste Person sagt „Ich packe meinen Koffer und nehme eine Mütze mit.“ Die zweite Person wiederholt die Mütze und ergänzt etwas, zum Beispiel eine Taschenlampe. Die nächste Person nennt Mütze und Taschenlampe in derselben Reihenfolge und fügt einen dritten Gegenstand hinzu. Spielt ihr zu zweit, ist jetzt wieder die erste Person dran. Wer einen Gegenstand vergisst oder die Reihenfolge vertauscht, kann einen Hinweis bekommen. In der klassischen Variante scheidet diese Person aus. Für eine gemeinsame Runde zählt ihr stattdessen, wie viele Dinge ihr zusammen schafft.

Varianten für eure Runde

Kleine Kinder dürfen ihren Koffer ruhig mit drei Lieblingssachen vollpacken. Wer Lust auf eine kniffligere Runde hat, kann sich ein Motto ausdenken.

Mit jüngeren Kindern könnt ihr die Dinge zusätzlich vormachen. Für eine Mütze tippt ihr euch zum Beispiel an den Kopf.

Für ältere Kinder vereinbart ihr ein Thema wie Camping, Weltraum oder Dinge, die mit B beginnen. Zu zweit könnt ihr euch beim Start abwechseln und versuchen, eure gemeinsame Liste um einen Gegenstand zu verlängern.

Ihr könnt auch einen Quatschkoffer packen. Da darf ein Elefant neben der Zahnbürste liegen und ein Kühlschrank auf der Brotdose stehen. Je schräger die Bilder im Kopf sind, desto mehr gibt es beim Packen zu lachen.

Was könnt ihr danach spielen?

Ein weiteres Spiel für zwei ist Wer lacht, verliert!

Für die nächste Wartezeit könnt ihr bei „Ich sehe was, was du nicht siehst“ Farben raten. In einer größeren Runde könnt ihr danach Stille Post spielen. Für einen freien Nachmittag findet ihr weitere Familienideen für heute.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗