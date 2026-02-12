Spielanleitung: Stille Post – Das lustige Flüsterspiel

Manchmal sind es die leisen Spiele, die am meisten Gelächter auslösen. Stille Post ist genau so ein Klassiker: ruhig, unkompliziert – und am Ende oft herrlich chaotisch.
Das Spiel gibt es schon seit Generationen. Schon in unserer Kindheit wurde bei diesem Spiel, aus einem einfachen Satz, plötzlich etwas völlig anderes. Und genau das macht es auch heute noch unfassbar witzig.
Stille Post eignet sich perfekt für Regentage, Kindergeburtstage, oder ruhige Momente zwischendurch. Es braucht kein Material und kaum Vorbereitung – nur eine Gruppe Kinder, die Lust auf ein wenig schrillen Spaß hat.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Alter: ab etwa 5–6 Jahren
- Ort: ideal drinnen, auch draußen möglich
- Anzahl der Kinder: ab 4 Kindern, optimal 6–12
- Dauer: 10–20 Minuten
Das braucht ihr
- Nichts 😊
- Optional: vorbereitete lustige Sätze für jüngere Kinder
Vorbereitung
Die Kinder setzen sich in einen Kreis oder nebeneinander in einer Reihe. Wichtig ist, dass jedes Kind nur seinen direkten Nachbarn hören kann. Bestimmt ein Startkind – entweder freiwillig oder ausgelost.
Spielanleitung Schritt für Schritt
- Das Startkind denkt sich einen Satz aus – oder bekommt einen vorgegeben.
- Es flüstert diesen Satz leise dem Kind neben sich ins Ohr.
- Dieses Kind flüstert weiter – genau so, wie es den Satz verstanden hat.
- So wandert die Nachricht einmal durch die gesamte Runde.
- Das letzte Kind sagt den Satz laut.
- Nun wird der ursprüngliche Satz aufgelöst – und meistens sorgt genau das für große Überraschung.
Beispiel: Aus „Der Hund schläft unter dem Tisch“ wird plötzlich „Der Mund klebt am Fisch“. 😅🙈
Warum Stille Post so wertvoll ist
Dieses Spiel fördert mehr, als man denkt:
- genaues Zuhören
- Sprachverständnis
- Konzentration
- Gedächtnisleistung
- soziale Aufmerksamkeit
Kinder merken schnell, wie wichtig es ist, leise und deutlich zu sprechen – und gleichzeitig aufmerksam zuzuhören.
Varianten für mehr Abwechslung
Für jüngere Kinder:
- Nur zwei- oder dreigliedrige Sätze verwenden
- Mit Bildkarten statt frei erfundenen Sätzen arbeiten
Für ältere Kinder:
- Zungenbrecher verwenden
- Reime oder Fantasiewörter einbauen
- Zeitlimit setzen
Team-Variante:
Zwei Gruppen spielen parallel – welche Gruppe schafft es, den Satz am genauesten weiterzugeben?
Fazit
Stille Post ist ein beinahe zeitloses Flüsterspiel, das Generationen verbindet. Es braucht keine Vorbereitung, keine Materialien und keinen großen Raum. Gerade in einer Zeit, in der es oft laut und schnell zugeht, zeigt dieses einfache Spiel, wie viel Spaß leise Kommunikation machen kann. Außerdem ist dieses Spiel eine perfekte Übung für Kinder, gemeinsam über etwas lustiges zu lachen, ohne dabei ein komisches Gefühl in einer Gruppe zu bekommen.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗