Annelore: Bedeutung und Herkunft des Namens aus Anne und Lore

Anne und Lore passen in einen einzigen Namen: Annelore. Beide Bestandteile lassen sich noch gut hören. Bei ihrer Bedeutung unterscheiden sie sich allerdings: Anne führt zu „Gnade“ und „Anmut“, während die ursprüngliche Bedeutung von Lore beziehungsweise Eleonore offenbleibt.
So setzt sich Annelore zusammen
Annelore verbindet Anne mit Lore, einer Kurzform von Eleonore.
|Verwendung
|Mädchenname
|Bildung
|Zusammensetzung aus Anne und Lore
|Anne
|Form von Anna; Verbindung zu „Gnade“ und „Anmut“
|Lore
|Kurzform von Eleonore
|Gesamtbedeutung
|Keine eindeutig gesicherte gemeinsame Übersetzung
|Aussprache
|An-ne-lo-re, vier Silben
Was Anne zur Bedeutung beiträgt
Anne gehört zur Namensfamilie von Anna.
Über Anna führt die verbreitete Herleitung zum hebräischen Namen Hanna. Dazu gehören die Bedeutungen „Gnade“ und „Anmut“. Dieser Anteil lässt sich in Annelore gut wiedererkennen.
Lore und die offene Bedeutung von Eleonore
Lore ist eine deutsche Kurzform von Eleonore, deren ursprüngliche Bedeutung nicht abschließend geklärt ist.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache erläutert die Namensfamilie im Beitrag zu Nora. Sie führt Eleonora auf die altfranzösisch-provenzalische Form Aliénor zurück und beschreibt die Herkunft als umstritten. Für den ersten Bestandteil wird unter anderem eine Verbindung zu einem alten Wort für „anders“ oder „fremd“ vermutet.
Die Übersetzung „Gnade und Licht“ ist deshalb für Annelore nicht gesichert.
Aussprache, Kurzformen und verwandte Namen
Im Deutschen hat Annelore vier Silben: An-ne-lo-re.
Das Schluss-e wird mitgesprochen.
Anne, Anni und Lore sind mögliche Kosenamen.
Auch Nora kann eine Kurzform von Eleonora sein. Für Nora gibt es daneben eigene Herleitungen über Honora und die arabische Form Nura.
Annelore findet ihr auch in unserer Auswahl alte Mädchennamen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Annelore als Verbindung von Anne und Eleonore
- Behind the Name: Lore als Kurzform von Eleonore
- Humboldt: Die schönsten Vornamen, Leseprobe, Zusammensetzung aus Anne und Lore
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Bedeutung der Namensfamilie Anna
- Gesellschaft für deutsche Sprache: umstrittene Herkunft von Eleonora
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026.
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