Anthea: Bedeutung, griechische Herkunft und die Verbindung zu Blumen

Ein Vorname, in dem schon sprachlich etwas blüht: Anthea führt zum griechischen Wort für Blume und Blüte. Der Mädchenname klingt mit seinen drei Silben ruhig und klar. Hinter ihm steckt außerdem ein alter Beiname aus der griechischen Götterwelt.
Auch Flora führt sprachlich zu Blumen. Bei Flora ist die Wurzel lateinisch, bei Anthea griechisch.
Das Wichtigste zu Anthea
Anthea wird sinngemäß als „die Blühende“ oder „die Blütenreiche“ erklärt.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Griechisch, aus der älteren Form Antheia
|Wortwurzel
|Anthos: „Blume“ oder „Blüte“
|Bedeutung
|Sinngemäß „die Blühende“ oder „die Blütenreiche“
|Aussprache
|Im Deutschen häufig an-TE-a, drei Silben
|Antiker Bezug
|Antheia als Beiname der Göttin Hera
Welche Bedeutung steckt in Anthea?
Das griechische Wort „anthos“ bezeichnet eine Blume oder Blüte.
Die ältere Namensform lautet Antheia. „Die Blühende“ oder „die Blütenreiche“ geben den Bezug zum griechischen Wort für Blume sinngemäß wieder.
Antheia als Beiname der Göttin Hera
Der Bezug zu Hera ist bereits in einer antiken Beschreibung Griechenlands überliefert.
Der Autor Pausanias berichtet von einem Tempel der Hera Antheia in Argos. Antheia war dort also ein Beiname der Göttin. Die von Theoi bereitgestellte Übersetzung gibt ihn mit einem Wort für „blumig“ beziehungsweise „blütenreich“ wieder.
Wie selten ist Anthea in Deutschland?
Für die Jahre 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld rund 200 Vergaben als ersten Vornamen.
In dieser Auswertung wird Anthea damit selten an Neugeborene vergeben. Die Zahl beschreibt die genaue Schreibweise. Sie stammt aus Bielefelds Namenssammlung und ist keine vollständige amtliche Zählung aller Namensträgerinnen.
Anthea aussprechen und abkürzen
Im deutschen Alltag könnt ihr Anthea als an-TE-a sprechen; das h bildet dabei keinen eigenen Laut.
Im Englischen wird das th wie in „think“ gesprochen.
Thea ist eine mögliche Koseform.
Weitere Ideen aus unterschiedlichen Sprachen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Anthea, Antheia und die griechische Wortwurzel
- Humboldt: Die schönsten Vornamen, Leseprobe, Eintrag Anthea
- Theoi: Pausanias, Beschreibung Griechenlands 2.22.1, Tempel der Hera Antheia
- Knud Bielefeld: Erstnamen-Schätzung 2010–2025
- Baby-Vornamen.de: deutsche Aussprache von Anthea
Quellen geprüft am 13. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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