Annelie: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Anna und Anneliese

Annelie endet auf ein langes i und hat gleich zwei Verbindungen zur Namensfamilie von Anna. Sie kann eine Koseform von Anna oder eine Kurzform von Anneliese sein. Im zweiten Fall steckt über Liese auch Elisabeth im Namen.
Annelie auf einen Blick
Annelie wird als Koseform von Anna und als Kurzform von Anneliese erklärt.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Deutsche Kose- oder Kurzform; auch im Schwedischen verwendet
|Über Anna
|Verbindung zur hebräischen Bedeutung „Gnade“ beziehungsweise „Anmut“
|Über Anneliese
|Verbindung zu Anne und Liese, einer Form von Elisabeth
|Aussprache
|AN-ne-lie, drei Silben; langes i am Ende
|Schreibweisen
|Annelie und Anneli; weitere Form Anelie
Ein kurzer Weg von Anna zu Annelie
Als Koseform von Anna trägt Annelie die Verbindung zu deren Bedeutung weiter.
Über Anna führt die Namensgeschichte zu hebräisch Hanna. „Gnade“ und „Anmut“ gehören zu den üblichen Erklärungen dieser Wurzel. Bei Annelie kommt eine liebevolle Endung hinzu.
Annelie als Kurzform von Anneliese
Die zweite Erklärung führt zu Anneliese, einer Verbindung von Anne und Liese.
Liese gehört zur Namensfamilie von Elisabeth. Annelie kann also auch aus einem zusammengesetzten Namen entstanden sein. Behind the Name nennt beide Herleitungen ausdrücklich.
Annelie, Anneli und der Unterschied zu Amelie
Im Deutschen wird Annelie gewöhnlich AN-ne-lie gesprochen, mit einem langen i am Ende.
Das letzte e wird nicht als eigene Silbe gesprochen. Anneli ist eine verwandte Schreibweise ohne Schluss-e, Anelie eine Form mit nur einem n.
Amelie hat ebenfalls drei Silben und endet auf -lie. Sie wird jedoch über Amalia beziehungsweise Amalie erklärt.
Wie häufig wählen Eltern Annelie?
Für 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 3.200 Vergaben von Annelie als ersten Vornamen in Deutschland.
In seiner Auswertung werden unterschiedliche Schreibweisen getrennt betrachtet. Die Zahl beschreibt deshalb Annelie in genau dieser Form. Zweitnamen sind nicht enthalten; es handelt sich um eine Schätzung, keine vollständige amtliche Zählung.
Anni und Neli sind mögliche Kosenamen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Annelie, beide Herleitungen und Aussprache
- Behind the Name: Anneliese als Verbindung von Anne und Liese
- Gesellschaft für deutsche Sprache: hebräische Wurzeln von Anna
- Knud Bielefeld: Herkunftserklärungen von Annelie
- Knud Bielefeld: Erstnamen-Schätzung zu Annelie, 2010–2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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