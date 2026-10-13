Anja: Bedeutung, russische Herkunft und die Verbindung zu Anna

Vielleicht kennt ihr Anja von einer Freundin, einer Tante oder aus der eigenen Familie. Um 1970 gehörte der Mädchenname in Deutschland zu den beliebtesten. Heute wird er deutlich seltener für Babys gewählt.
Anja kurz erklärt
Anja gehört zu Anna und wird über diese Namensfamilie mit „Gnade“ und „Anmut“ verbunden.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Russische Koseform von Anna; weiter zurück hebräische Wurzeln
|Bedeutung
|Sinngemäß „die Begnadete“ oder „die Anmutige“
|Aussprache
|AN-ja, zwei Silben
|Verwandte Schreibweisen
|Anya und Ania
|Namenstag
|Über Anna etwa der 26. Juli; Zuordnung je nach Tradition
Von Anna zur russischen Koseform
Im Russischen ist Anja beziehungsweise Anya eine liebevolle Form von Anna.
Das russische Schriftbild Аня lässt sich unterschiedlich in lateinische Buchstaben übertragen. Daher begegnet euch neben Anja auch Anya. Behind the Name führt Anja unter anderem für den deutschen und mehrere skandinavische Sprachräume auf.
Die weitere Herkunft führt über Anna zum hebräischen Namen Hanna. Mit ihm verbindet sich die Bedeutung „Gnade“ beziehungsweise „Anmut“. Die russische Form und die hebräische Wurzel beschreiben also zwei Stationen derselben Namensgeschichte.
Früher oft gewählt, heute seltener auf Geburtskarten
Anja gehörte um 1970 zu den beliebtesten Mädchennamen in Deutschland.
Vor 1950 war Anja nach Knud Bielefelds historischer Übersicht in Deutschland noch kaum bekannt.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt seine aktuelle Auswertung rund 1.500 Vergaben als ersten Vornamen. Die Angabe ist eine Schätzung aus einer Namenssammlung. Sie zählt keine Zweitnamen und beschreibt keine vollständige amtliche Erhebung.
Anja sprechen und schreiben
Im Deutschen spricht man AN-ja mit der Betonung auf der ersten Silbe.
Das j klingt wie in „ja“. Anya ist eine verwandte Schreibweise.
Anni ist eine mögliche Koseform.
Welcher Namenstag passt zu Anja?
Durch die Verbindung zu Anna kommt unter anderem der 26. Juli infrage.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache nennt den 26. Juli als Namenstag für Anna, von der Anja abgeleitet ist. In anderen Namenkalendern kann Anja eigene Termine haben.
Weitere Namen aus ganz unterschiedlichen Sprachräumen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Anja, Verwendung und Aussprache
- Behind the Name: russische Koseform Anya
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Anna, Bedeutung und Namenstag
- Knud Bielefeld: historische Entwicklung von Anja
- Knud Bielefeld: Erstnamen-Schätzung zu Anja, 2010–2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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