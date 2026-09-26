Amelie: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Amelie wirkt französisch und hat tatsächlich eine französische Schreibvariante mit Akzent: Amélie. Die Wurzeln des Namens reichen aber weiter zurück. Seine Bedeutung führt zu einem alten gotischen Namensbestandteil, der mit Tüchtigkeit und Tapferkeit verbunden wird.
Ob euch Amelie oder die französische Form Amélie besser gefällt, ist auch eine Frage der Schreibweise. In unserer A–Z-Liste der Babynamen könnt ihr weitere Formen sammeln; hier folgen wir der Spur des Namens bis zu Amalia.
Amelie auf einen Blick
Amelie ist mit Amalia verwandt und bedeutet über eine gotische Wurzel „tüchtig“ oder „tapfer“. Die französische Form trägt einen Akzent.
|Herkunft
|Variante von Amalia/Amalie; französische Form Amélie
|Bedeutung
|Über gotisch amals: „tüchtig, tapfer“
|Aussprache
|Im Deutschen meist A-me-lie, drei Silben
|Formen
|Amélie, Amalie, Amalia
|Namenstag
|8. Juli, teils auch 10. Juli
Von Amalia zu Amelie
Die Bedeutung von Amelie erschließt sich über ihre Namensfamilie.
Die GfdS leitet Amelie von Amalia beziehungsweise Amalie ab. Diese gehen auf ältere Namen mit dem Bestandteil Amal- zurück. Das zugrunde liegende gotische amals bedeutet „tüchtig, tapfer“. Der Name klingt heute weich; seine sprachgeschichtliche Deutung ist überraschend kraftvoll.
Welche Rolle spielte der Film?
Der Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ machte die französische Schreibweise besonders sichtbar.
Nach Darstellung der GfdS wurde Amelie bereits seit den 1980er-Jahren beliebter. Der Film von 2001 verstärkte diesen Trend. Eine einzelne kulturelle Veröffentlichung erklärt also nicht die ganze Namensgeschichte, kann einen Namen aber neu ins Gespräch bringen.
Beliebt, aber nicht immer gleich geschrieben
Amelie gehört seit Jahren zu den vertrauten Mädchennamen in Deutschland.
Knud Bielefeld schätzt für 2010 bis 2025 rund 51.400 Vergaben als ersten Vornamen in genau dieser Schreibweise. Die Akzentform Amélie und die verwandte Amalia werden dabei nicht stillschweigend mitgezählt. Wenn ihr Ranglisten vergleicht, schaut deshalb immer darauf, welche Schreibweisen eine Erhebung zusammenfasst.
Akzent oder kein Akzent?
Beide Schreibweisen sind möglich, im Alltag stellen sie unterschiedliche Anforderungen.
Amelie kommt auf deutschen Tastaturen ohne Sonderzeichen aus; bei Amélie gehört der Akzent zum Namen. Als liebevolle Kurzform mag in manchen Familien „Meli“ entstehen. Einen feststehenden Anlass für Hänseleien gibt die Namensform nicht her – eher werden Erwachsene nach der genauen Schreibweise fragen.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Amelie – Herkunft und Namensgeschichte.
- Knud Bielefeld: Auswertung zu Amelie – geschätzte Erstnamen-Vergaben 2010–2025, abgerufen im September 2026.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗