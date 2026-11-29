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Almina klingt vertraut, auch wenn ihr den Namen zum ersten Mal hört. Das liegt vielleicht an Mina, das ihr darin sofort wiedererkennt. Woher Almina kommt, hängt allerdings davon ab, in welcher Namenstradition ihr nachschaut.

Almina auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft unter anderem im englischen und bosnischen Sprachraum belegt Bedeutung je nach Herkunft unterschiedlich, englisch möglicherweise eine Koseform von Alma Aussprache auf Deutsch etwa al-MI-na Silben 3 Namenstag kein eigener Termin belegt

Was über die Herkunft bekannt ist

Für den englischen Sprachraum wird Almina unter anderem als Koseform von Alma erklärt.

Wenn diese Herleitung gemeint ist, führt die Bedeutung über Alma zu „nährend“ oder „wohltätig“. Als weitere Möglichkeit wird eine Verbindung zu Elmina genannt. Die bosnische Verwendung ist ebenfalls belegt. Für sie lässt sich die englische Deutung nicht einfach übernehmen. Wenn ihr den Vornamen in der Familie weitergebt, kann die Geschichte einer früheren Trägerin einen Hinweis geben, welche Herkunft gemeint war.

Wie klingt Almina?

Als deutsche Lesehilfe passt al-MI-na. Der mittlere Teil klingt wie Mina.

Mina bietet sich deshalb auch als persönlicher Rufname an, ebenso Almi. Mit Alina teilt Almina die drei Silben und den Ausklang. Sprecht beide einmal hintereinander: Das M setzt bei Almina einen neuen Laut an den Anfang der mittleren Silbe und verändert den Rhythmus.

Alise hat ebenfalls drei Silben und klingt am Anfang ähnlich. In der bosnischen Namenstradition begegnet euch auch der Jungenname Almir, dessen Herkunft anders erklärt wird.

Zweitnamen für Almina

Almina Clara verbindet zwei Namen mit hellem Schluss, aber deutlich unterschiedlichen Anfängen.

Wenn der Familienname schon lang ist, ist Almina Liv eine kurze Alternative. Das einsilbige Liv kann nach den drei Silben von Almina beim Sprechen fast wie ein kleiner Punkt klingen.

Gibt es einen Namenstag?

Für Almina ist kein eigener Namenstag verlässlich belegt.

Lady Almina und Highclere Castle

Almina, Countess of Carnarvon Die Gräfin ließ Highclere Castle im Ersten Weltkrieg als Militärkrankenhaus nutzen. Das Schloss ist heute auch als Drehort der Serie „Downton Abbey“ bekannt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann