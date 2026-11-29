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Bei Aliyah lohnt es sich, nach der Sprache zu fragen, aus der der Name kommt. Auf Arabisch kann er „die Erhabene“ bedeuten. Die hebräische Lesart führt zu einem Wort für „Aufstieg“, das auch in der jüdischen Geschichte eine eigene Bedeutung hat.

Aliyah auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft arabisch oder hebräisch Bedeutung die Erhabene oder Aufstieg Aussprache auf Deutsch ungefähr a-LI-ja Silben 3 Namenstag kein eigener Termin belegt

Zwei Wege zum selben Schriftbild

In lateinischer Schrift können eine arabische und eine hebräische Namensform beide Aliyah heißen.

Die arabische Lesart ist mit Aaliyah verwandt. Ihr liegt ein Wort für „hoch“ oder „erhaben“ zugrunde. Das hebräische Wort alija bezeichnet einen Aufstieg und wird auch für die Einwanderung von Jüdinnen und Juden nach Israel verwendet. Wer Aliyah als Familientradition weitergibt, kann mit der gemeinten Lesart also ganz unterschiedliche Erinnerungen verbinden. Auch in Alireza steckt die Bedeutung „erhaben“, dort im ersten Teil des persischen Jungennamens.

Aussprechen und im Alltag abkürzen

A-LI-ja ist als deutschsprachige Lesehilfe naheliegend, mit dem Nachdruck auf der mittleren Silbe.

Das H am Ende hört ihr dabei kaum. In der hebräischen Wortform für „Aufstieg“ kann die letzte Silbe stärker betont sein. Ali und Liyah kommen als persönliche Kosenamen infrage. Aliah ist eine weitere nahe Schreibweise, die ohne Y auskommt.

Zweitnamen zu Aliyah

Bei Aliyah Sofia antworten sich die betonten I-Laute der beiden Namen.

Aliyah Rosa hat einen ruhigeren Übergang. Das R sorgt für einen neuen Anlaut, sodass ihr auch beim schnellen Sprechen beide Namen gut voneinander hören könnt. Wer schon einen langen Nachnamen hat, kann die zweite Variante zuerst laut ausprobieren.

Hat Aliyah einen Namenstag?

Für Aliyah lässt sich kein eigener Namenstag zuverlässig zuordnen.

Aliyah im Ring und auf dem Spielfeld

Aliyah Unter diesem Ringnamen wurde die kanadische Wrestlerin bei WWE bekannt. Sie gewann mit Raquel Rodriguez den Titel der Frauen-Tag-Teams. Aliyah Boston Die Basketballspielerin wurde 2023 an erster Stelle des WNBA-Drafts von den Indiana Fever ausgewählt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann